Yalnızlık Senin Tercihin Olabilir: Yalnız Olmak mı Yoksa Yalnız Kalmak mı?

Günümüzde yalnız insanların sayısı ilişkide olanlarınkinden çok daha fazla. Çünkü bireyselleşme ve kendine odaklanma herkesin ortak isteği gibi görünüyor. Dolayısıyla eski dönemlerdekinin aksine yalnız kalmak artık bir tabu olmaktan çıkarak kişiye içsel keşif imkanı sunan bir fırsat gibi tanımlanıyor.

Ama durum her zaman böyle değil!

Peki sen bu işin hangi tarafında duruyorsun? Gerçekten yalnızlığı kendine doğru bir yolculuk gibi mi görüyorsun? Yoksa isteyip de aradığın partneri bir türlü bulamıyor musun?

Gel cevabı birlikte bulalım!