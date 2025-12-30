onedio
Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Doğan'ın "Hermes'ten Başka Çanta Kullanmıyorum" Açıklaması Züğürt Çenemizi Yordu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2025 - 11:22

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın  yeni açıklamasıyla magazin gündeminin tam da merkezine oturdu. Son günlerde Sabancılardan art arda gelen 'Geçinemiyorum' açıklamalarının ardından Aslıhan Doğan Turan'ın açıklaması da benzer bir etki yarattı. 'Hermes'ten başka çanta kullanmıyorum. Yatırım aracı olarak görüyorum.' diyen Turan, züğürt çenemizi bir hayli yordu!

Arda Turan'ın biricik eşi Aslıhan Doğan Turan, özel hayatının yanı sıra açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Estetikleri, açıklamaları ve hatta Arda Turan'a yaptığı yorumlarla magazin gündemini meşgul eden Aslıhan Doğan Turan, bu kez kendi yatırım tavsiyesini paylaştı. Turan, 'Hermes'ten başka çanta kullanmıyorum. Yatırım aracı olarak görüyorum.' açıklamasıyla çok kısa sürede magazin gündemindeki yerini aldı. Açıklamayı görenler tepkisiz kalamadı.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
