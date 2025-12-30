Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Doğan'ın "Hermes'ten Başka Çanta Kullanmıyorum" Açıklaması Züğürt Çenemizi Yordu
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın yeni açıklamasıyla magazin gündeminin tam da merkezine oturdu. Son günlerde Sabancılardan art arda gelen 'Geçinemiyorum' açıklamalarının ardından Aslıhan Doğan Turan'ın açıklaması da benzer bir etki yarattı. 'Hermes'ten başka çanta kullanmıyorum. Yatırım aracı olarak görüyorum.' diyen Turan, züğürt çenemizi bir hayli yordu!
Arda Turan'ın biricik eşi Aslıhan Doğan Turan, özel hayatının yanı sıra açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.
