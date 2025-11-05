onedio
Arabası Olan Herkesin Dikkatine: 15 Bin TL’si Olmayan Trafiğe Çıkamayacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2025 - 13:21

Otomobil, taksi, otobüs, traktör, motosiklet gibi araç sahiplerinin tamamını ilgilendiren zorunlu trafik sigortası azami prim listesi yayımlandı. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.

NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre; Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 14 bin 911 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 43 bin 467 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 245 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 42 bin 201 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 34 lira oldu.

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 117 bin 861 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 19 bin 644 lira oldu.

Sigortasız araç kullanmanın cezası 993 TL olarak belirlendi. Cezai yaptırımın yanı sıra polis tarafından aracın sigortasız olduğunun tespit edilmesinin ardından araç sigorta cezası olarak trafikten men edilme cezası uygulanıyor.

