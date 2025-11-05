Arabası Olan Herkesin Dikkatine: 15 Bin TL’si Olmayan Trafiğe Çıkamayacak!

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 43 bin 467 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 245 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 42 bin 201 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 34 lira oldu.

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 117 bin 861 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 19 bin 644 lira oldu.