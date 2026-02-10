onedio
Apple'dan Müşteri Kazanmak İçin Yeni Hamle: Ucuz iPhone ve Yenilenmiş "Zeki" Siri

Ömer Faruk Kino
10.02.2026 - 15:15

Apple, teknoloji dünyasında heyecan yaratan iki önemli hamleyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor: Hem bütçe dostu yeni bir iPhone modeli hem de artık daha akıllı olduğu vaat edilen köklü bir Siri güncellemesi. İşte Apple’ın 2026 stratejisinin merkezinde yer alan bu gelişmelerin detayları:

Kaynak

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/772596/...
Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 16e modelinin başarısını çok daha güçlü özelliklere sahip iPhone 17e ile taçlandırmayı hedefliyor.

Bloomberg kaynaklarına göre bu yeni model, 'ucuz iPhone' algısını tamamen değiştirecek. Cihazın en dikkat çekici yanı, kalbinde ana seriyle aynı işlemciyi (muhtemelen A19 çipi) taşıyacak olması. Bu, uygun fiyatlı bir modelde amiral gemisi performansı demek.

Ayrıca Apple dışa bağımlılığı azaltmak adına kendi geliştirdiği hücresel ve Wi-Fi çiplerini ilk kez bu modelde kullanabilir. Kullanıcılar için bir diğer sürpriz ise MagSafe desteği. Daha önce yalnızca üst segment modellerde standart olan bu kablosuz şarj teknolojisi, artık 599 dolarlık bu erişilebilir modelde de yerini alacak. Böylece Apple, fiyatı sabit tutarken donanım kalitesini yukarı çekerek rekabet gücünü artırmayı planlıyor.

Siri için yeni "Zeka" devrimi başlıyor.

Donanım tarafındaki bu atağa, yazılım tarafında 'Apple Intelligence'ın en büyük vaadi olan gelişmiş Siri eşlik edecek. 2024’teki duyurudan bu yana beklenen ancak entegrasyon sorunları nedeniyle geciken özellikler nihayet hayata geçiyor. Yeni Siri, artık sadece komut alan bir asistan değil, kullanıcısını tanıyan bir dijital partner olacak.

"Kişisel bağlam" özelliği sayesinde Siri, kullanıcının e-postalarından, takviminden ve mesajlarından veri çekerek sorulara çok daha isabetli yanıtlar verebilecek.

Örneğin, 'Uçağım ne zaman kalkıyor?' dediğinizde, bilet bilgilerinizi otomatik olarak bulup size sunacak. Ayrıca, Siri'nin ekranı 'görebilme' ve kontrol edebilme yeteneği sayesinde, ekrandaki bir fotoğrafı düzenlemesini veya bir uygulamadaki veriyi kopyalamasını istemek mümkün olacak. Google ile yapılan işbirliğinin de bu karmaşık sorgu süreçlerini hızlandırması bekleniyor.

Apple’ın bu stratejik adımları, hem yapay zekada 'geride kaldı' eleştirilerini susturmayı hem de orta segmentteki pazar payını sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

