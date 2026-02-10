Apple'dan Müşteri Kazanmak İçin Yeni Hamle: Ucuz iPhone ve Yenilenmiş "Zeki" Siri

Bloomberg kaynaklarına göre bu yeni model, 'ucuz iPhone' algısını tamamen değiştirecek. Cihazın en dikkat çekici yanı, kalbinde ana seriyle aynı işlemciyi (muhtemelen A19 çipi) taşıyacak olması. Bu, uygun fiyatlı bir modelde amiral gemisi performansı demek.

Ayrıca Apple dışa bağımlılığı azaltmak adına kendi geliştirdiği hücresel ve Wi-Fi çiplerini ilk kez bu modelde kullanabilir. Kullanıcılar için bir diğer sürpriz ise MagSafe desteği. Daha önce yalnızca üst segment modellerde standart olan bu kablosuz şarj teknolojisi, artık 599 dolarlık bu erişilebilir modelde de yerini alacak. Böylece Apple, fiyatı sabit tutarken donanım kalitesini yukarı çekerek rekabet gücünü artırmayı planlıyor.