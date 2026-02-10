Apple'dan Müşteri Kazanmak İçin Yeni Hamle: Ucuz iPhone ve Yenilenmiş "Zeki" Siri
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/772596/...
Apple, teknoloji dünyasında heyecan yaratan iki önemli hamleyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor: Hem bütçe dostu yeni bir iPhone modeli hem de artık daha akıllı olduğu vaat edilen köklü bir Siri güncellemesi. İşte Apple’ın 2026 stratejisinin merkezinde yer alan bu gelişmelerin detayları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 16e modelinin başarısını çok daha güçlü özelliklere sahip iPhone 17e ile taçlandırmayı hedefliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siri için yeni "Zeka" devrimi başlıyor.
"Kişisel bağlam" özelliği sayesinde Siri, kullanıcının e-postalarından, takviminden ve mesajlarından veri çekerek sorulara çok daha isabetli yanıtlar verebilecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın