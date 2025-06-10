Ankara'nın Başı Kel mi? Dünyaca Ünlü İsimler Bu Sene Ankara'da Konser Veriyor
Şu zor günlerde bizi ayakta tutan en önemli unsurlardan bir tanesi müzik. Hele ki şehre ünlü bir grup ya da sanatçı gelirse yaşadığımız tüm kötü şeyleri birkaç saatliğine de olsa unutuyoruz. Türkiye'ye gelen çoğu ünlü isim haliyle İstanbul'u tercih ediyor ama Ankara da o kadar yetim değil. Bakın bu sene Ankara'da konser vermesi planan dünyaca ünlü isimler kimler?
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Peki bütün konserler illa İstanbul'da mı? Ankaralı'nın başı kel mi? Hiç merak etmeyin sevgili Ankaralılar, her müzik tarzının hayranı için bu sene birbirinden ünlü isimler geliyor.
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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