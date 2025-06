Ankara'nın Başı Kel mi? Dünyaca Ünlü İsimler Bu Sene Ankara'da Konser Veriyor

Ülkemize gelmesi için yollarını gözlediğimiz gruplardan biri olan Röyksopp nihayet 28 Haziran'da Bliss out kapsamında CerModern'e geliyor. Bugüne kadar 'What else is there', 'Here she comes again' gibi hitlere imza atan grubu bekleyen kalabalık hiç de az değil.