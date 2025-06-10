Ankara'nın Başı Kel mi? Dünyaca Ünlü İsimler Bu Sene Ankara'da Konser Veriyor

Şu zor günlerde bizi ayakta tutan en önemli unsurlardan bir tanesi müzik. Hele ki şehre ünlü bir grup ya da sanatçı gelirse yaşadığımız tüm kötü şeyleri birkaç saatliğine de olsa unutuyoruz. Türkiye'ye gelen çoğu ünlü isim haliyle İstanbul'u tercih ediyor ama Ankara da o kadar yetim değil. Bakın bu sene Ankara'da konser vermesi planan dünyaca ünlü isimler kimler?