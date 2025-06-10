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Ankara'nın Başı Kel mi? Dünyaca Ünlü İsimler Bu Sene Ankara'da Konser Veriyor

Ankara'nın Başı Kel mi? Dünyaca Ünlü İsimler Bu Sene Ankara'da Konser Veriyor

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
10.06.2025 - 17:25 Son Güncelleme: 10.06.2025 - 17:28

Şu zor günlerde bizi ayakta tutan en önemli unsurlardan bir tanesi müzik. Hele ki şehre ünlü bir grup ya da sanatçı gelirse yaşadığımız tüm kötü şeyleri birkaç saatliğine de olsa unutuyoruz. Türkiye'ye gelen çoğu ünlü isim haliyle İstanbul'u tercih ediyor ama Ankara da o kadar yetim değil. Bakın bu sene Ankara'da konser vermesi planan dünyaca ünlü isimler kimler?

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Geçtiğimiz 2 Haziran'da ülkemize gelen Guns'n Roses, müzikseverlerin unuttuğu damarı yeniden kanla doldurdu desek yalan olmaz.

Geçtiğimiz 2 Haziran'da ülkemize gelen Guns'n Roses, müzikseverlerin unuttuğu damarı yeniden kanla doldurdu desek yalan olmaz.

Ne de olsa 90'larda ülkemize sık sık gelen ünlü sanatçıların ve grupların konserleriyle büyümüş çocuklardır. Guns bize unuttuğumuz o heyecanı yeniden hatırlattı. Özellikle grubun Ahmet Minguzzi'yi anması herkes için çok ama çok değerliydi. İstanbul Tüpraş stadyumunda gerçekleşen konsere binlerce kişi katıldı.

Peki bütün konserler illa İstanbul'da mı? Ankaralı'nın başı kel mi? Hiç merak etmeyin sevgili Ankaralılar, her müzik tarzının hayranı için bu sene birbirinden ünlü isimler geliyor.

Peki bütün konserler illa İstanbul'da mı? Ankaralı'nın başı kel mi? Hiç merak etmeyin sevgili Ankaralılar, her müzik tarzının hayranı için bu sene birbirinden ünlü isimler geliyor.

Mesela dünyaca ünlü tenor Mario Frangoulis 35. yılına özel ‘So In Love’ Türkiye turnesiyle 27 Eylül'e ATO Congresium sahnesinde yer alacak.

Dünyadaki sayılı oktav aralığına sahip seslerden Dhafer Youssef özleyenlerine yeniden kavuşuyor.

Dünyadaki sayılı oktav aralığına sahip seslerden Dhafer Youssef özleyenlerine yeniden kavuşuyor.

Udu ile dinleyeni ordan alıp oraya çarpan, sesiyle 'Abi sen neler yapıyorsun böyle?' dedirten Youssef ülkemizi pek sever. Özleyenleri için Dhafer Youssef 18 Haziran'da CSO Ziraat Bankası salonunda olacak.

Festivallerin vazgeçilmez grubu Kadebostany yine geliyor, hep gelsinler!

Festivallerin vazgeçilmez grubu Kadebostany yine geliyor, hep gelsinler!

Telaffuz etmekte zorlananların 'Caddebostan' olarak andığı grup Eylül 2025'te CerModern'de. hep bir ağızdan 'Castle in the snow' ya da Walking with the ghost' söylemek isteyenlere duyurulur.

Veee gönlümüzün bir tanecik DJ ve prodüktörü, gülen yüzü ve muhteşem sound'u ile Monolink, Bliss Out Festivali kapsamında bizlerle buluşuyor.

Veee gönlümüzün bir tanecik DJ ve prodüktörü, gülen yüzü ve muhteşem sound'u ile Monolink, Bliss Out Festivali kapsamında bizlerle buluşuyor.

Elektronik müzik sevdalılarının listelerinde demirbaş olan Monolink 15 Haziran'da CerModern'de. Ünlü prodüktörün konserinde 'Sirens flicker around your head tonight' diye bağırmak isteyenlerin çok kısa vakti var. Herkes ona göre hazırlığını yapsın!

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Ve ve ve Röyksopp! Norveçli elektronik devleri 28 Haziran'da elektronik müziğe susayanlara çığlıklar attıracak!

Ve ve ve Röyksopp! Norveçli elektronik devleri 28 Haziran'da elektronik müziğe susayanlara çığlıklar attıracak!

Ülkemize gelmesi için yollarını gözlediğimiz gruplardan biri olan Röyksopp nihayet 28 Haziran'da Bliss out kapsamında CerModern'e geliyor. Bugüne kadar 'What else is there', 'Here she comes again' gibi hitlere imza atan grubu bekleyen kalabalık hiç de az değil.

Melodik teknonun kralları Agents of Time'ı unutursak kalbimiz kurusun.

Melodik teknonun kralları Agents of Time'ı unutursak kalbimiz kurusun.

Yine 28 Haziran'da CerModern'de izleyeceğimiz grup Ankaralılar için unutulmaz bir gece yaşatacak gibi görünüyor.

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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