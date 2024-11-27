Ankara'da Bir Kadın Toplu Taşımada Sürekli Yaşlı İnsanlar Tarafından Taciz Edildiğini Söyleyerek İsyan Etti

Taciz, küresel çapta karşılaşılan bir sorun. Her coğrafyada, her toplumda farklı şekillerde kendini gösteren bu durum, evrensel bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar farklı ülkelerde çeşitli önlemler alınsa da, insanların tamamının bu konuda eğitilmesi konusunda maalesef ki hala başarılı olunamadı. Özellikle ülkemizde önlenmesi konusunun da ötesinde verilen cezalar da yeterli olamıyor. Bu da başta kadınlar olmak üzere toplumda büyük bir tedirginliğe sebep oluyor.
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Ankara'da yaşayan bir kadın, toplu taşımada neredeyse her gün yaşadığı tacize isyan etti.
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Özellikle ileri yaşlardaki insanların bakışlarından çok rahatsız olduğunu söyleyen kadın, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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