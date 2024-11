Ankara'da Bir Kadın Toplu Taşımada Sürekli Yaşlı İnsanlar Tarafından Taciz Edildiğini Söyleyerek İsyan Etti

Taciz, küresel çapta karşılaşılan bir sorun. Her coğrafyada, her toplumda farklı şekillerde kendini gösteren bu durum, evrensel bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar farklı ülkelerde çeşitli önlemler alınsa da, insanların tamamının bu konuda eğitilmesi konusunda maalesef ki hala başarılı olunamadı. Özellikle ülkemizde önlenmesi konusunun da ötesinde verilen cezalar da yeterli olamıyor. Bu da başta kadınlar olmak üzere toplumda büyük bir tedirginliğe sebep oluyor.