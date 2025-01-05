Sarıyer’de Feci Kaza: İranlı İş İnsanı Direksiyon Hakimiyetini Kaybedip Seyyar Satıcıya Çarptı

Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/iranli-i...
İstanbul Sarıyer’de, İran uyruklu iş insanı Aref Nasiri Khalahi'nin kullandığı cip kontrolden çıkarak seyyar satıcı Sadiye Aydın’a çarptı ve ardından mesire alanına uçtu. Kaza, bugün saat 12.00 sularında Bahçeköy Orman Yolu’nda meydana geldi. Kazaya dair aktarılan bilgiye göre sabah saatlerinde yazılım şirketi sahibi İran uyruklu Aref Nasiri Khalahi, yanındaki asistanıyla mesire alanına gitti.
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Yazılım şirketi sahibi olduğu öğrenilen Khalahi, sabah saatlerinde asistanıyla mesire alanında yürüyüş yaptıktan sonra 34 MR 007 plakalı cipiyle yola çıktı.
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Ancak, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Khalahi, yaklaşık 40 metre ilerledikten sonra yol kenarında seyyar satıcılık yapan 64 yaşındaki Sadiye Aydın’a çarptı. Cip daha sonra mesire alanına uçtu.
Kazada, Aydın ciddi şekilde yaralanırken Khalahi ve asistanı yara almadan kurtuldu. 16 milyon lira değerindeki cipte ise maddi hasar oluştu.
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