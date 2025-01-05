Sarıyer’de Feci Kaza: İranlı İş İnsanı Direksiyon Hakimiyetini Kaybedip Seyyar Satıcıya Çarptı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Aydın, yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilinci açık olan Aydın’ın bacaklarının kırıldığı öğrenildi.