Fotoğraf Yine Başa Bela Oldu: Hatay'da Bir Çocuk Babası Fotoğrafını Çekerken Yenişehir Gölü’ne Düştü

Sosyal medya platformları, mükemmel bir fotoğraf karesi yakalama hırsının bir nevi rekabete dönüştüğü bir alan haline geldi. İnsanlar, dikkat çekici ve etkileyici görseller paylaşabilmek adına, zaman zaman hayatlarını riske atacak boyutta tehlikeli durumların içine giriyorlar. Bu durum, sosyal medyanın günlük yaşamımızdaki etkisinin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Hatay'da yine bir fotoğraf sevdası bir babaya korku dolu anlar yaşattı. O anlar kameralara anbean yansıdı.