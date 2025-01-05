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Fotoğraf Yine Başa Bela Oldu: Hatay'da Bir Çocuk Babası Fotoğrafını Çekerken Yenişehir Gölü’ne Düştü

Fotoğraf Yine Başa Bela Oldu: Hatay'da Bir Çocuk Babası Fotoğrafını Çekerken Yenişehir Gölü’ne Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.01.2025 - 12:08 Son Güncelleme: 05.01.2025 - 13:19

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Sosyal medya platformları, mükemmel bir fotoğraf karesi yakalama hırsının bir nevi rekabete dönüştüğü bir alan haline geldi. İnsanlar, dikkat çekici ve etkileyici görseller paylaşabilmek adına, zaman zaman hayatlarını riske atacak boyutta tehlikeli durumların içine giriyorlar. Bu durum, sosyal medyanın günlük yaşamımızdaki etkisinin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Hatay'da yine bir fotoğraf sevdası bir babaya korku dolu anlar yaşattı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

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Bir baba çocuklarının Yenişehir Gölü önünde fotoğraflarını çekmek istedi. O sırada çocuklardan biri göle düştü.

Bir baba çocuklarının Yenişehir Gölü önünde fotoğraflarını çekmek istedi. O sırada çocuklardan biri göle düştü.

Babasının hiç düşünmeden göle atlayıp çocuğu kurtardığı o anlara, oradaki bir işletmenin çalışanları da şahit oldu.

Babasının hiç düşünmeden göle atlayıp çocuğu kurtardığı o anlara, oradaki bir işletmenin çalışanları da şahit oldu.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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