Kalpler Kırılmasın: İlişkin Güzel Giderken “Pat” Diye Söylememen Gereken 10 Cümle
Kalpler Kırılmasın: İlişkin Güzel Giderken “Pat” Diye Söylememen Gereken 10 Cümle
Kötü niyetle söylememiş olabilirsin ama bazı cümleler, partnerinin kalbine bir hançer saplamış hisssi verebilir. Kalpler kırılmasın, kimse birbirini yanlış anlamasın isteriz. İlişkin güzel giderken ve her şey yolundayken bu cümleleri kullanmamaya dikkat et!
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1. "Eski sevgilim de böyle yapardı."
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2. "Sence biraz kilo mu aldın?"
3. "Annem olsa bunu asla yapmazdı."
4. "Sen zaten hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun."
5. "Bu kıyafetle mi çıkacaksın?"
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6. "Arkadaşların biraz tuhaf değil mi?"
7. "Şu çifte baksana, onlar gibi olamadık."
8. "Ben zaten böyleyim, değişmem."
9. "Bu ilişki nereye gidiyor?"
10. "Hep yanlış seçimler yapıyorsun."
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