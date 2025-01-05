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Kalpler Kırılmasın: İlişkin Güzel Giderken “Pat” Diye Söylememen Gereken 10 Cümle

etiket Kalpler Kırılmasın: İlişkin Güzel Giderken “Pat” Diye Söylememen Gereken 10 Cümle

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 23:47

Kötü niyetle söylememiş olabilirsin ama bazı cümleler, partnerinin kalbine bir hançer saplamış hisssi verebilir. Kalpler kırılmasın, kimse birbirini yanlış anlamasın isteriz. İlişkin güzel giderken ve her şey yolundayken bu cümleleri kullanmamaya dikkat et!

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1. "Eski sevgilim de böyle yapardı."

Bu cümle, ilişkinizde anında soğuk rüzgârlar estirebilir! Kimse geçmiş ilişkilerin hayaletleriyle mücadele etmek istemez. Partnerin sürekli eski sevgilinle kıyaslanmaktan rahatsız olacaktır. Geçmişi geçmişte bırakmak ve şu anki ilişkiye odaklanmak en iyisi. Böylece birlikte daha sağlıklı ve mutlu bir gelecek inşa edebilirsiniz.

2. "Sence biraz kilo mu aldın?"

Bu soru, Pandora'nın kutusunu açmak gibi bir şey! Fiziksel görünümle ilgili hassas konuları açarken çok dikkatli olmak gerekir. Eğer sağlığıyla ilgili bir endişen varsa bunu daha nazik ve destekleyici bir şekilde dile getirmek daha akıllıca olacaktır. Örneğin birlikte sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeyi önerebilirsin.

3. "Annem olsa bunu asla yapmazdı."

Partnerini ebeveyninle karşılaştırmak mı? Büyük bir cesaret doğrusu! Bu tür cümleler genellikle ilişkinde gerginliğe yol açar. Herkesin farklı alışkanlıkları ve yöntemleri vardır. Ebeveyninin yaptığı şeyleri özlüyorsan belki de bu konuyu partnerinle paylaşmak yerine düşüncelerini gözden geçirebilirsin.

4. "Sen zaten hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun."

Bu tür genelleyici ve olumsuz ifadeler, partnerinin özgüvenini ciddi şekilde zedeleyebilir ve aranızdaki güveni sarsabilir. Hataları veya sorunları konuşurken yapıcı ve destekleyici bir dil kullanmak daha iyidir.

5. "Bu kıyafetle mi çıkacaksın?"

Partnerinin tarzını eleştirmek, onun özgüvenine zarar verebilir. Eğer gerçekten tarzına bir yorum yapmak istiyorsan daha nazik ve yapıcı bir dil kullanmayı deneyebilirsin. Mesela 'Şu mavi gömlek sana çok yakışıyor, onu giymek ister misin?' diyebilirsin. Böylece hem fikrini belirtmiş hem de onu incitmemiş olursun.

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6. "Arkadaşların biraz tuhaf değil mi?"

Arkadaş çevresine yönelik olumsuz yorumlar, aranızda gereksiz gerginlik yaratabilir. Unutma, arkadaşları onun hayatının önemli bir parçası. Eğer gerçekten bir endişen varsa bunu saygılı ve anlayışlı bir şekilde dile getirmelisin. Belki de arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirerek onları daha iyi tanıyabilirsin.

7. "Şu çifte baksana, onlar gibi olamadık."

Başka ilişkilerle kıyaslama yapmak, partnerini değersiz hissettirebilir. İlişkinizin benzersiz olduğunu unutma ve başkalarıyla kıyaslamaktan kaçın. Eğer bazı şeyleri değiştirmek istiyorsan, bunu doğrudan ve yapıcı bir şekilde konuşmak daha etkili olacaktır. Her ilişki kendi dinamikleriyle özeldir.

8. "Ben zaten böyleyim, değişmem."

Dün beğendiğimiz şeyi bugün sevmeyebiliriz. Fikirler, alışkanlıklar ve tepkiler bile değişebilir. Değişime açık olmak her zaman daha güzeldir. İlişkine renklilik katmak istersen değişimlere açık olabilirsin. Değişmem diye bir şey yoktur, uyum sağlayamamak vardır.

9. "Bu ilişki nereye gidiyor?"

Her şey yolunda giderken aniden bu soruyu sormak, partnerini strese sokabilir. Eğer ilişkinizin geleceği hakkında konuşmak istiyorsan, doğru zamanı ve yeri seçmelisin. Konuyu olumlu bir dille açmak, karşılıklı anlayışı artırır.

10. "Hep yanlış seçimler yapıyorsun."

Partnerinin seçimlerini eleştirirken biraz daha yumuşak bir dil kullanabilirsin. Yanlış seçimler yapabiliriz çünkü insanız. Agresif bir yaklaşım yerine daha yapıcı olabilirsin. Unutmadan şunu da söyleyelim: Partnerinin seçimlerinden biri de sendin.

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