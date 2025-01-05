Bu soru, Pandora'nın kutusunu açmak gibi bir şey! Fiziksel görünümle ilgili hassas konuları açarken çok dikkatli olmak gerekir. Eğer sağlığıyla ilgili bir endişen varsa bunu daha nazik ve destekleyici bir şekilde dile getirmek daha akıllıca olacaktır. Örneğin birlikte sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeyi önerebilirsin.