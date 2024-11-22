İzmir'de Bir Ev Sahibi Evinden Çıkarmak İstediği Kiracısını Çocuklarının Gözü Önünde Darbetti

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Son zamanlarda, hem konut satış fiyatları hem de kiralık daire fiyatlarında büyük bir belirsizlik hakim. Bu durum, sektördeki dengeleri alt üst ediyor ve piyasada bir kargaşa ortamı oluşturuyor. Bu durum, alıcıları, satıcıları ve kiralayanları doğrudan etkiliyor. Hatta çoğunlukla ev sahibi ve kiracılar karşı karşıya gelmek zorunda kalıyor. Hatta oldukça büyük kavgalar yaşanabiliyor.
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İzmir'de bir ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısını çocuklarının önünde darbetti.
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Sopalarla eve giren şahıslar, o anları kaydeden kiracının telefonunu da almaya çalıştı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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