İzmir'de Bir Ev Sahibi Evinden Çıkarmak İstediği Kiracısını Çocuklarının Gözü Önünde Darbetti

Son zamanlarda, hem konut satış fiyatları hem de kiralık daire fiyatlarında büyük bir belirsizlik hakim. Bu durum, sektördeki dengeleri alt üst ediyor ve piyasada bir kargaşa ortamı oluşturuyor. Bu durum, alıcıları, satıcıları ve kiralayanları doğrudan etkiliyor. Hatta çoğunlukla ev sahibi ve kiracılar karşı karşıya gelmek zorunda kalıyor. Hatta oldukça büyük kavgalar yaşanabiliyor.