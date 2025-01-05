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Bir İçerik Üreticisi Ünlülerin Uğrak Noktası Veliefendi Hipodromu Deneyimini Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Ünlülerin Uğrak Noktası Veliefendi Hipodromu Deneyimini Paylaştı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 21:33

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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin en köklü at yarışlarının düzenlendiği Veli Efendi Hipodromu, son dönemde sosyal medyada ilgi çekmeye başladı. Bir içerik üreticisi, bu tarihi mekanı ziyaret ederek deneyimlerini takipçileriyle paylaştı. Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu gibi prestijli organizasyonlara ev sahipliği yapan hipodrom, sadece at yarışlarıyla değil, sunduğu atmosferle de dikkat çekiyor.

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Gazi Koşusu gibi prestijli yarışlara ev sahipliği yapan hipodromun girişinin ücretsiz olduğunu belirten içerik üreticisi, mekanın tarihi atmosferini, yarış heyecanını ve içerideki yeme-içme olanaklarını anlattı.

Gazi Koşusu gibi prestijli yarışlara ev sahipliği yapan hipodromun girişinin ücretsiz olduğunu belirten içerik üreticisi, mekanın tarihi atmosferini, yarış heyecanını ve içerideki yeme-içme olanaklarını anlattı.

Ünlülerin sıkça ziyaret ettiği bu tarihi mekan, sadece yarış tutkunlarını değil, farklı bir deneyim arayan herkesi cezbediyor.

Ünlülerin sıkça ziyaret ettiği bu tarihi mekan, sadece yarış tutkunlarını değil, farklı bir deneyim arayan herkesi cezbediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Darkest Darko

Vizyonsuzluğa bak 100 yıllık "Veliefendi Hipodromu"na keşfedilmemiş mekan demiş.