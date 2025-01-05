Bir İçerik Üreticisi Ünlülerin Uğrak Noktası Veliefendi Hipodromu Deneyimini Paylaştı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin en köklü at yarışlarının düzenlendiği Veli Efendi Hipodromu, son dönemde sosyal medyada ilgi çekmeye başladı. Bir içerik üreticisi, bu tarihi mekanı ziyaret ederek deneyimlerini takipçileriyle paylaştı. Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu gibi prestijli organizasyonlara ev sahipliği yapan hipodrom, sadece at yarışlarıyla değil, sunduğu atmosferle de dikkat çekiyor.