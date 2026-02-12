Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Gelecek Hafta İçin Uyardı
Altın ve gümüş fiyatları, sert geri çekilmenin ardından yeniden yükseliş trendine girdi. Ons altın 5 bin doların üzerine çıkarken, ons gümüş 5 Şubat sonrası 85 dolar seviyesini aştı. İç piyasada gram altın 7 bin TL’nin üzerinde işlem görürken, gram gümüş 120 TL’yi geçti.
Yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle önümüzdeki haftaya dikkat çekerek kritik uyarılarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Memiş, fiyatlarda "geri çekilme" ihtimalinden bahsetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İslam Memiş, "bir hafta 10 gün daha geri çekilme" beklediğini anlattı:
Memiş, yatırımcılara gelecek hafta için net bir uyarıda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın