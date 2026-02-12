onedio
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Gelecek Hafta İçin Uyardı

Hakan Karakoca
13.02.2026 - 00:08

Altın ve gümüş fiyatları, sert geri çekilmenin ardından yeniden yükseliş trendine girdi. Ons altın 5 bin doların üzerine çıkarken, ons gümüş 5 Şubat sonrası 85 dolar seviyesini aştı. İç piyasada gram altın 7 bin TL’nin üzerinde işlem görürken, gram gümüş 120 TL’yi geçti.

Yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle önümüzdeki haftaya dikkat çekerek kritik uyarılarda bulundu.

Memiş, fiyatlarda "geri çekilme" ihtimalinden bahsetti.

Değerli metallerde son dönemde yaşanan yükselişin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki görünümü değerlendirdi. Altın ve gümüşte dalgalı seyrin sürdüğünü belirten Memiş, fiyatlarda yeniden bir geri çekilme ihtimaline dikkat çekti.

Memiş, “Piyasalarda sakin bir seyir var. ABD Tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinde açıklandı 130 bin olarak. İşçilik verisi de 4.4 olarak bekleniyordu yüzde 4.3 olarak açıklandı. Altın gel-git yaşadı. Bizim kritik 5 bin 80 seviyesinde beklemeye devam ediyor. Şu anda 5 bin 50 dolar seviyesinde altın. Neyi bekliyoruz? Yarın akşam Amerika'daki enflasyon verisini bekliyoruz. Bir kırılma gerçekleşmedi. Bir tur daha aşağı yapabilir, 4.800- 4.650'ye düşebilir.” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş, "bir hafta 10 gün daha geri çekilme" beklediğini anlattı:

'Çin tatile çıkacak. Fiyatlar batının elinde kalacak. Asya bir hamle yapamayacak. Gümüş tarafında da 1 hafta 10 gün geri çekilme bekliyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren bir tur daha altın ve gümüş fiyatları aşağı inebilir. 'Kaçırdım' diyenler, 'bu fırsat bir daha gelir mi?' diyenler vardı onlara önümüzdeki hafta bir fırsat doğabilir.'

Memiş, yatırımcılara gelecek hafta için net bir uyarıda bulundu.

Yatırımcıların nasıl bir yol izlemesi gerektiğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Memiş, kısa vadede temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Memiş, “Bugün yarın ev alacak araba alacak arkadaşlarımız olabilir, bu yükselişler kısa vadede yerini kar satışlarına bırakabilir. Yarın açıklanacak Amerika verisi piyasalarda biraz daha belirleyici olacak. Önümüzdeki hafta bir tur aşağılama fiyat bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

