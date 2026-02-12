Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Gelecek Hafta İçin Uyardı

Değerli metallerde son dönemde yaşanan yükselişin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki görünümü değerlendirdi. Altın ve gümüşte dalgalı seyrin sürdüğünü belirten Memiş, fiyatlarda yeniden bir geri çekilme ihtimaline dikkat çekti.

Memiş, “Piyasalarda sakin bir seyir var. ABD Tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinde açıklandı 130 bin olarak. İşçilik verisi de 4.4 olarak bekleniyordu yüzde 4.3 olarak açıklandı. Altın gel-git yaşadı. Bizim kritik 5 bin 80 seviyesinde beklemeye devam ediyor. Şu anda 5 bin 50 dolar seviyesinde altın. Neyi bekliyoruz? Yarın akşam Amerika'daki enflasyon verisini bekliyoruz. Bir kırılma gerçekleşmedi. Bir tur daha aşağı yapabilir, 4.800- 4.650'ye düşebilir.” ifadelerini kullandı.