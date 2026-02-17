onedio
Almanya'da Hem Aşağı Hem Yukarı Gidebilen Yürüyen Merdivenler Varmış!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.02.2026 - 16:37

Yurt dışından paylaşım yapan vatandaşlarımızın videoları oldukça ilgi çekici olabiliyor. Yeri geliyor bir okulun yemekhanesini geziyoruz, yeri geliyor bir ülkenin atık sistemini öğreniyoruz. Bu kez de Almanya'daki yürüyen merdivenlerin her iki yöne de gidebildiğini öğrendik!

Gelin bakalım bu sistem nasıl çalışıyor?

Sizce bu sistem Türkiye'de işler mi?

Ebubekir Yaşar isimli kullanıcının paylaştığı bu video, kimilerini oldukça şaşırttı. Fakat çoğu kişinin yorumu bu sistemin ülkemizde pek de uygulanamayacağı yönünde. Elbette bunun nedeni ise özellikle metro istasyonlarındaki yürüyen merdivenlerin neredeyse hiç boş kalmaması.

