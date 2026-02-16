Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin Kalp Dostu Meyveyi Açıkladı!

Kalbimiz, en hayati organımız. Kalp sağlığımızı korumak da haliyle son derece önemli. Bazı gıdalar var ki kalbimize çok iyi geliyor, ihtiyacı olan takviyeyi sağlıyor. Aklınıza hemen yeşil sebzeler, bakliyatlar gelmiş olabilir ama durun!
Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin, yayınladığı videoda kalp dostu meyveyi açıkladı.
Kaynak: IG / Doç. Dr. Muhammed Keskin
Avokado, kötü kolesterolü (LDL) düşürüyor, iyi kolesterolü (HDL) ise yükseltiyor.
