onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin Kalp Dostu Meyveyi Açıkladı!

Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin Kalp Dostu Meyveyi Açıkladı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.02.2026 - 15:59

İçerik Devam Ediyor

Kalbimiz, en hayati organımız. Kalp sağlığımızı korumak da haliyle son derece önemli. Bazı gıdalar var ki kalbimize çok iyi geliyor, ihtiyacı olan takviyeyi sağlıyor. Aklınıza hemen yeşil sebzeler, bakliyatlar gelmiş olabilir ama durun!

Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin, yayınladığı videoda kalp dostu meyveyi açıkladı. 

Kaynak: IG / Doç. Dr. Muhammed Keskin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avokado, kötü kolesterolü (LDL) düşürüyor, iyi kolesterolü (HDL) ise yükseltiyor.

Avokado, kötü kolesterolü (LDL) düşürüyor, iyi kolesterolü (HDL) ise yükseltiyor.

Doç. Dr.  Keskin'in aktardığına göre, avokado, kalp damarlarını koruyan nitrik oksit seviyesini dengeliyor, içerdiği lutein ve zeaksantin ile göz sağlığınızı destekliyor, ayrıca magnezyum, potasyum ve lif açısından da oldukça zengin.

Fakat bağırsak huzursuzluğu, migren veya histamin intoleransınız varsa avokado tüketiminde dikkatli olmak gerekiyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın