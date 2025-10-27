onedio
Alkol Bağımlılığı Nedeniyle AMATEM'e Yatan Kadın Tedavi Sürecini Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2025 - 14:01

Alkol bağımlılığı hem vücuda hem psikolojiye hem de çevreye verilen olası zararlardan ötürü tedavi edilmesi gereken bir bağımlılık türü. Tabii bu bağımlılıkla mücadele için terapi, tedavi veya ilaç kullanımı gibi önlemler de mevcut. Bir TikTok kullanıcısı da alkol bağımlılığından kurtulmak için başvurduğu  AMATEM'de (Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi'nin kısaltması) bir gününün nasıl geçtiğini vlog şeklinde paylaştı. Sadeceezgi isimli TikTok kullanıcısı kadın tedavi sürecini takipçilerine gösterdi.

Bağımlılıkla mücadele eden kadının vlog şeklinde paylaştığı AMATEM'de bir günü şöyle 📹

Peki yılda binlerce kişinin başvurduğu veya yönlendirildiği AMATEM nedir?

Türkiye'de alkol, uyuşturucu veya reçeteli ilaç bağımlılığı yaşayan bireylere yönelik uzmanlaşmış tedavi hizmetleri sunan AMATEM, 1983 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kuruldu. Bu kliniklerde pek çok psikiyatrist psikolog ve sosyal hizmet uzmanları bulunuyor. AMATEM'ler sadece tedavi değil bağımlılıklara karşı eğitim ve farkındalık hizmetleri de sunuyor.

