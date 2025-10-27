Alkol Bağımlılığı Nedeniyle AMATEM'e Yatan Kadın Tedavi Sürecini Anlattı

Alkol bağımlılığı hem vücuda hem psikolojiye hem de çevreye verilen olası zararlardan ötürü tedavi edilmesi gereken bir bağımlılık türü. Tabii bu bağımlılıkla mücadele için terapi, tedavi veya ilaç kullanımı gibi önlemler de mevcut. Bir TikTok kullanıcısı da alkol bağımlılığından kurtulmak için başvurduğu AMATEM'de (Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi'nin kısaltması) bir gününün nasıl geçtiğini vlog şeklinde paylaştı. Sadeceezgi isimli TikTok kullanıcısı kadın tedavi sürecini takipçilerine gösterdi.