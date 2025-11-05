Albüm Kapaklarıyla Müzik Tarihine Damga Vuran Sanatçılar

Yaya geçidinde yürüyen dört adamın fotoğrafı ne kadar efsane olabilir ki? Ama oldu! Çünkü bu albüm çıktığında, birçok insan için sadece müzik değil, tasarımsal bir ikon haline de gelmişti. O yıllarda ve sonrasında herkes bu kareyi taklit etmeye başladı ve bugün bile Londra’daki Abbey Road geçidi turist akınına uğruyor!