AKOM’dan Kar Yağışı Açıklaması Geldi: İstanbul’da Ne Zaman Kar Yağacağı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.12.2025 - 12:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) son değerlendirme toplantısında kent için beklenen kış mevsimi senaryosu masaya yatırıldı. İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, uzun vadeli hava tahminlerini paylaşarak, kentte yoğun kar yağışının beklendiği asıl dönemi net bir tarih aralığıyla açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaklaşan kış koşulları öncesinde Eyüpsultan’da bulunan Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" düzenledi.

Toplantıda, olası kar yağışı ve dondurucu soğuklarla mücadele için alınacak önlemler ile mevcut hazırlıklar ele alındı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, yaptığı detaylı sunumda meteorolojik verileri aktardı. Cebeci'nin paylaştığı bilgilere göre, aralık ayında yağış miktarlarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak sıcaklıkların, aralık ayının son haftası itibarıyla hızla düşerek gerçek kış değerlerine inmesi bekleniyor.

Kent sakinlerini ve ilgili birimleri en çok ilgilendiren kar yağışı dönemi hakkında ise net bir tarih aralığı verildi. Başkan Cebeci, yoğun kar yağışının yaşanma ihtimalinin en yüksek olduğu periyodun ocak ayının başlangıcından şubat ayının ortalarına kadar süreceğini öngördüklerini belirtti. Öte yandan mart ayının ise önceki aylara göre daha ılıman ve yağışlı geçeceği beklentiler arasında yer alıyor.

Toplantıda, İBB'nin kış şartlarında ulaşımın aksamaması için tuz stoku, araç ve ekipman tedariki ile diğer lojistik hazırlıklar detaylıca gözden geçirilerek, tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışması yönünde kararlar alındı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
