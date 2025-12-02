AKOM’dan Kar Yağışı Açıklaması Geldi: İstanbul’da Ne Zaman Kar Yağacağı Belli Oldu

Toplantıda, olası kar yağışı ve dondurucu soğuklarla mücadele için alınacak önlemler ile mevcut hazırlıklar ele alındı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, yaptığı detaylı sunumda meteorolojik verileri aktardı. Cebeci'nin paylaştığı bilgilere göre, aralık ayında yağış miktarlarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak sıcaklıkların, aralık ayının son haftası itibarıyla hızla düşerek gerçek kış değerlerine inmesi bekleniyor.

Kent sakinlerini ve ilgili birimleri en çok ilgilendiren kar yağışı dönemi hakkında ise net bir tarih aralığı verildi. Başkan Cebeci, yoğun kar yağışının yaşanma ihtimalinin en yüksek olduğu periyodun ocak ayının başlangıcından şubat ayının ortalarına kadar süreceğini öngördüklerini belirtti. Öte yandan mart ayının ise önceki aylara göre daha ılıman ve yağışlı geçeceği beklentiler arasında yer alıyor.

Toplantıda, İBB'nin kış şartlarında ulaşımın aksamaması için tuz stoku, araç ve ekipman tedariki ile diğer lojistik hazırlıklar detaylıca gözden geçirilerek, tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışması yönünde kararlar alındı.