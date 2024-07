Kaş'ta belki de kahvaltı yapmaktan en çok keyif alacağınız yerlerden biri olan Dudu Mutfak, müthiş bir seçenek olacak!

Dudu Mutfak'ta yemek yiyen bir ziyaretçi de şöyle demiş: Kaş’ın kahvaltı yapılacak en güzel yerlerinden biri. Her şey çok lezzetli ve ev yapımı. Manzaraya diyecek tek kelime yok. Çalışanlar ilgili ve nazik. Her geldiğimde mutlaka kahvaltı noktam. Her şey için teşekkür ederiz :)

Adres: Andifli, Süleyman Sandıkçı Sk. No:1/3, 07580 Kaş/Antalya

Telefon: 0537 431 00 09