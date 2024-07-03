Akdeniz'in İncisi Antalya'da Güzel Bir Akşam Geçirmek İsteyenler İçin 17 Restoran Önerisi

Akdeniz'in incisi Antalya gerek yerli gerek ise yurt dışından ziyaretçiler için adeta bir turist cenneti! Tarihi yapıları, yöresel lezzetleri ve berrak deniziyle ziyaretçilerin vazgeçemediği bir mekan olan Antalya'da bazı restoran ve meyhaneleri mutlaka ziyaret etmelisiniz. Uygun fiyatları ve aldıkları yorumlarla listeye giren bu mekanları sizin için listeledik. İşte Antalya'da uygun fiyatlara sahip 17 restoran...