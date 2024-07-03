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Akdeniz'in İncisi Antalya'da Güzel Bir Akşam Geçirmek İsteyenler İçin 17 Restoran Önerisi

Akdeniz'in İncisi Antalya'da Güzel Bir Akşam Geçirmek İsteyenler İçin 17 Restoran Önerisi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 14:41

Akdeniz'in incisi Antalya gerek yerli gerek ise yurt dışından ziyaretçiler için adeta bir turist cenneti! Tarihi yapıları, yöresel lezzetleri ve berrak deniziyle ziyaretçilerin vazgeçemediği bir mekan olan Antalya'da bazı restoran ve meyhaneleri mutlaka ziyaret etmelisiniz. Uygun fiyatları ve aldıkları yorumlarla listeye giren bu mekanları sizin için listeledik. İşte Antalya'da uygun fiyatlara sahip 17 restoran...

Antalya'da balık nerede yenir? Antalya'nın en iyi restoranları hangileri?

Antalya'da balık nerede yenir? Antalya'nın en iyi restoranları hangileri?

Eşsiz denizi ve lezzetli yemekleriyle dikkat çeken, pek çok şehire birkaç saatlik uzaklıktaki Antalya birbirinden iddialı restoranlara sahip. Özellikle Muratpaşa'daki birbirinden farklı menülere sahip restoranlarda keyifli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Bu mekanlar taze deniz ürünlerinden farklı soslara pek çok alternatif barındırıyor.

1. Asmani Restaurant

1. Asmani Restaurant

Türk ve dünya mutfağından seçeneklerle hazırlanan menüde yerel lezzetler modern dokunuşlarla birleşiyor, lezzetli yemeklere Akdeniz manzarası eşlik ediyor. Restoran öğlen 12'den gece 24'e kadar açık.

Adres: Akra Hotel, 10 Muratpaşa, Lara Cd. No: 24, Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0242 316 20 21

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Ziyaretçi yorumu:

Şık, lezzetli, muazzam manzaralı bir restoran. Antalya'ya gelişimin vazgeçilmezi. Rezervasyonsuz yer bulmak zor olabiliyor.

2. Alp Paşa Restaurant

2. Alp Paşa Restaurant

Kaleiçi'nin otantik atmosferiyle nefes kesen Alp Paşa Restaurant, piyanonun sakinleştirici melodileri eşliğinde, Akdeniz, Türk ve Osmanlı mutfaklarının büyüleyici lezzetlerini buluşturuyor.

Adres: Barbaros Mah. Hesapçı Sok. No:30 Kaleiçi (Old Town) - Antalya

Telefon: 0242 247 56 76

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Ziyaretçi yorumu:

Garsonlar samimi ve bilgili, yemekler güzeldi.

3. Seraser Fine Dining Restaurant

3. Seraser Fine Dining Restaurant

300 yıllık bir köşkteki etkileyici atmosferi ile Seraser, beş duyuyahitap eden lezzetler sunuyor.

Adres: Tuzcular Mah. Karanlık Sk. No:18 Kaleiçi, Antalya

Telefon: 0242 247 60 15

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Ziyaretçi yorumu:

Çok memnun kaldım, her şey çok lezzetli ve kaliteliydi.

4. Kanatçı Ali Asker

4. Kanatçı Ali Asker

Antalya'da tavuk yemekleri yiyebileceğiniz en popüler mekanların başında Kanatçı Ali Asker geliyor. Eski Lara yolundaki tek şubesiyle dolup taşan restorandaki yemeklerin lezzeti ise sır gibi sakladıkları marine sostan geliyor. Sıcak bahçesi ve kolay ulaşılabilir konumu ile restoran akşam yemekleri için kaydadeğer bir alternatif.

Adres: Şirinyalı, 64, Lara Cd., Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0242 323 62 67

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Ziyaretçi yorumu:

Ciğerde bir numara her türlü yedirtir. Yemeyen ben bile ciğere bayıldım, gitmeli ve yemelisiniz. Kanatta da iyidir ancak ciğeri övülmeli.

5. Flamingo Lara

5. Flamingo Lara

Yemeklerinin lezzetinden manzarasına, dekorasyonundan menüsünün çeşitliliğine Flamingo Lara da Antalya'nın öne çıkan mekanlarından biri. German Design Awards ödülüyle dekorasyon konusundaki iddiasını ortaya koyan restoran, geniş yelpazedeki menüsüyle de dikkat çekiyor.

Adres: Lara Cd. C Blok No: 329, Çağlayan, Muratpaşa/Antalya

Telefon: 0552 650 96 60

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Ziyaretçi yorumu:

Lezzetler ve manzara mükemmeldi. Her şeyden çok memnun kalarak ayrıldık. Brunch için sofrada bir tek kuş sütü eksikti, aklınıza gelecek her şey masada sizi bekliyor.

6. Göz Balık

6. Göz Balık

Yeni bir mekan olmasına rağmen dekorasyonuyla sıradan bir balıkçı olmanın çok uzağındaki Göz Balık deniz yemeklerini sevenler için önemli bir alternatif.

Adres: Şirinyalı, Lara Cd. No: 113/A, Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0533 307 21 96

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Ziyaretçi yorumu:

Ulaşımı kolay, personel güler yüzlü ve ilgili, fiyatlar bize uygun geldi, meze ve ara sıcaklar çok lezzetliydi, kesinlikle tavsiye edilir.

7. İskele Balık

7. İskele Balık

Balık yemeklerinin müdavimi olacağı bir diğer restoran da İskele Balık. Mekana gelenlerin müdavimi olduğu lezzetler arasında; Meksika kalamar, levrek pirzola, Fransız peyniri Camambert ve İspanyol karides yer alıyor.

Adres: Şirinyalı, Lara Cd. No: 199, Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0242 316 80 80

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Ziyaretçi yorumu:

Çok güzel bir gündü, ağırlanma, hizmet kalitesi mezelerin tazelik ve lezzeti, güler yüzlü hizmet anlayışı ile başarılı bir işletme.

8. Şişçi Ramazan'ın Yeri

8. Şişçi Ramazan'ın Yeri

1970 yılında Korkuteli ilçesinde başlayan hikâyesini 1989'dan itibaren Antalya merkezde devam ettiren Şişçi Ramazan'ın Yeri, şehrin en eski şiş-piyaz ikilisini tadacağınız mekanlardan biri.

Adres: Kızılsaray Mah. Yener Ulusoy Bulvarı, Bilgiç Apartmanı 44/F, Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0242 242 66 37

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Ziyaretçi yorumu:

Başka bir şiş köfteciye giderken tesadüfen bulduğumuz bir mekan. İyi ki de bulmuşuz. Çünkü lezzetleri harika.

9. Arap Nazmi

9. Arap Nazmi

Yörük geleneğini 1978'den beri günümüze taşıyan Arap Nazmi, şehrin en köklü şiş-piyaz restoranlarından biri olarak biliniyor. Restoranın meşhur tahinli kabak tatlısını mutlaka denemelisiniz.

Adres: Şirinyalı Mahallesi, Sinanoğlu Caddesi, Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0242 316 91 92

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Ziyaretçi yorumu:

Soğanlı köfte, iskender köfte, ızgara köfte ve piyaz lezzetliydi. İşletme temiz, personel ilgili bence 5 yıldızı hak ediyor.

10. Mahalle Burger

10. Mahalle Burger

Hamburger sevenlerin favori mekanlarından biri olan Mahalle Burger'in en bilinen lezzeti cheeseburger. Farklı bir deneyim yaşamak isteyenler ise 6 saat kısık ateşte pişirilen kaburga ile hazırlanan supreme'i deneyebilir.

Adres: Şirinyalı, Lara Cd. No:173, Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0551 073 39 53

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Ziyaretçi yorumu:

Güzel bir hamburger yemek isterseniz uğrayın. Zincir hamburger markalarından 10 kat daha lezzetli ve doyurucu.

11. Skull Street Food

11. Skull Street Food

Henüz yeni bir mekan olsa da Skull Street Food sıcak dekorasyonu ve 'smash' (ezilmiş) burger deneyimi ile Antalyalılara farklı bir deneyim sunuyor.

Adres: Şirinyalı Mahallesi, Şimşek Apartmanı, 1510. Sokak, No: 14/A, Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0552 711 75 85

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Ziyaretçi yorumu:

Eski Lara Yolu'nda, Antalya'nın en iyi burgercisi, hatta Türkiye'nin bile diyebilirim. Kesinlikle denemelisiniz.

12. Supla

12. Supla

Son zamanlarda popülaritesini artıran Supla'da Türk ve dünya mutfağına ait pek çok yemeği bulmanız mümkün. Restoranın hamburgerleri ise ayrı meşhur.

Adres: Şirinyalı Mahallesi, Lara Caddesi, No:34/1, Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0242 316 18 18

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Ziyaretçi yorumu:

Antalya’da neredeyse bilinen bütün hamburgercileri denediğim için şunu çok rahat söylemeliyim ki, Antalya’da yediğim en iyi hamburger.

13. Balıkçı İrfan

13. Balıkçı İrfan

Akdeniz manzarasıyla balık restoranları denildiğinde akla gelen ilk mekanlardan olan Balıkçı İrfan, taze mevsim balıkları ve Akdeniz mezeleriyle dikkat çeken bir restoran.

Adres: Şirinyalı Mahallesi, 1504. Sokak No:1, Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0533 365 77 23

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Ziyaretçi yorumu:

Meze, ara sıcak ve balık türü seçenekleri gayet güzel. Özellikle avokadolu salata ve kalamar ızgara müthişti diyebilirim.

14. Piyazcı Sami

14. Piyazcı Sami

Antalya'nın meşhur tahinli piyazının mucidi olarak bilinen Piyazcı Sami bir aile işletmesi olarak salaş dokusunu korumasıyla dikkat çekiyor.

Adres: Elmalı Mahallesi 25.Sokak No:1, Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0242 244 91 90

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Ziyaretçi yorumu:

Samimi ve salaş bir mekan. 5 senedir her yaz tatilimizde burada bir kaç gece yemek yemeğe gidiyoruz. Bu sene geç saatlerde gittik ve kapatmak üzereydiler. Bizi görünce güleryüzlü karşılayarak dükkanı açtılar, masa kurdular.

15. Tezgah Burger

15. Tezgah Burger

Tezgah Burger, özel hazırlanan burger köftesi ve ona eşlik eden farklı soslarıyla farkını ortaya koyan hamburgercilerden biri.

Adres: Şirinyalı, Ersoy Sitesi No:177/A, 07160 Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0505 829 78 59

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Ziyaretçi yorumu:

Ekmek muazzam, köfte tam istediğim gibi pişmişti. Yerken damağa yapışmayan çok güzel bir ekmeği var.

16. Burger Sound

16. Burger Sound

Ev yapımı sosları ve lokal kasaplardan seçilmiş etleri ile ses getiren Burger Sound'daki tüm lezzetlere Zeki Müren ya da Jimi Hendrix gibi fenomen sanatçıların isimleri verilmiş. Mekan ilginç ekmekleriyle de dikkat çekiyor.

Adres: Şirinyalı Mahallesi, 1537. Sokak No:24, Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0242 324 28 29

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Ziyaretçi yorumu:

Burger isimleri ve farklı tasarımları ile çok güzel bir mekan. Sınırsız içecek ve sosun yanı sıra uygun fiyatlı hamburgerleri ile de öğrenciler için harika bir restoran.

17. Serpme Balık Evi

17. Serpme Balık Evi

Özellikle lokal ve geleneksel meze çeşitleriyle ön plana çıkan Serpme Balık Evi'nde ızgara kalkan, taze deniz levreği ya da balık kokorecini tercih edebilirsiniz.

Adres: Çağlayan Mahallesi, 2000. Sok. No:2, Muratpaşa / Antalya

Telefon: 0242 324 15 75

Konum için tıklayınZiyaretçi Yorumu

Balıklar fevkalade, müşteri memnuniyeti harika. Hatta ilk başta salatanın sosundan bahsettiğimiz için, mekandan çıkarken sostan kapta ikram ettiler üstüne üstlük sosun tarifinden bile bahsettiler. Yüzümde tebessümle ayrıldım keyifli bi akşamdı.

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