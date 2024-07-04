Ege'nin Tadını Doyasıya Çıkarmak İsteyenler İçin Fethiye'deki En İyi Restoranlar

Ege ve Akdeniz'in kesiştiği, Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri olan Fethiye her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Ölüdeniz'in serin sularında paraşütten tutun Kelebekler Vadisi'nin manzarasına Fethiye oldukça geniş bir yelpazeye sahip.

Tabii Antik ağlardan bu yana önemli bir yere sahip olan Fethiye'de hem Akdeniz hem Ege mutfağını bulabileceğiniz pek çok restoran var!

Peki Fethiye'nin en güzel restoranları nereler?