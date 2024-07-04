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Ege'nin Tadını Doyasıya Çıkarmak İsteyenler İçin Fethiye'deki En İyi Restoranlar

Ege'nin Tadını Doyasıya Çıkarmak İsteyenler İçin Fethiye'deki En İyi Restoranlar

Gezilecek Yerler
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.07.2024 - 12:46

Ege ile Akdeniz'in kesiştiği mükemmel bir konumda doğanın tadını çıkarmak istemez miydiniz? O zaman tatiliniz için Fethiye'yi seçerek çok yerinde bir karar aldınız. Yamaç paraşütü, Saklıkent Kanyonu, Ölüdeniz, Kayaköy, Kelebekler Vadisi, rafting...Fethiye'de herkes için bir şeyler var. Peki ya yemeklere ne demeli? 

Fethiye'de en güzel restoranları sizler için derledik!

Mavi ve yeşilin buluştuğu yer olan Fethiye'de yamaç paraşütü harika bir fikir değil mi?

Mavi ve yeşilin buluştuğu yer olan Fethiye'de yamaç paraşütü harika bir fikir değil mi?

Ege ve Akdeniz'in kesiştiği, Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri olan Fethiye her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Ölüdeniz'in serin sularında paraşütten tutun Kelebekler Vadisi'nin manzarasına Fethiye oldukça geniş bir yelpazeye sahip. 

Tabii Antik ağlardan bu yana önemli bir yere sahip olan Fethiye'de hem Akdeniz hem Ege mutfağını bulabileceğiniz pek çok restoran var! 

Peki Fethiye'nin en güzel restoranları nereler?

1. Efendi Fethiye

1. Efendi Fethiye

Ege'ye has deniz börülcesi başta olmak üzere deniz mahsülleri yemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. 

Adres: Foça, Yerguzlar Cd., 48300 Fethiye

Telefon: 252 613 14 30

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Ziyaretçi Yorumu

Çok güzel hoş bir atmosfer😌 Mezeler ve diğer çeşitler lezzet olarak çok güzel. Çalışanlar sürekli ilgileniyor ve çok kibarlar saatlerce oturduğumuz ve keyif aldığımız bir yerdi. Fiyatlarda bence uygundu.😊

2. Nomades Fethiye

2. Nomades Fethiye

Hem restoran hem bir kafe arayanlar için dev hizmet. Nomades'in modern yemek tariflerini deneyebilir, leziz kokteyllerinin tadını çıkartabilirsiniz.

Adres: Cumhuriyet, Çarşı Cd., 48300 Fethiye/Muğla

Telefon: 0537 516 98 88

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Ziyaretçi Yorumu

Sheriff beyin özel ilgisi başta olmak üzere diğer garson arkadaşlara baştan teşekkürlerimizi ileteyim… seçkin ve nezih bir mekanda leziz tatlılar deneyimledik… mekanın Fethiye içerisindeki konumunu beğenmesekte muhteşem sunumları ve ilgi çekici tatlarını deneyimlemek için sıklıkla uğrayacağımız bir adres olacağı belli oldu.. hoş sohbet ve entellektüel garson arkadaşlar da mekanın tarafımızca tercih sebebi olacaktır…

3. Hilmi Balık Restoran

3. Hilmi Balık Restoran

Fethiye'ye gelip de balık yememek olmaz. Hele ki şehrin en iyilerinden birinde. Fethiye balık halinde ve sahilde iki şubesi bulunan Hilmi Restoran'da manzaralı bir yemeğin tadını çıkartabilirsiniz.

Adres: Babatası Mah. Cahit Gündüz Cad. Fethiye Sahil Bandı No.13 Fethiye, Muğla

Telefon: 0252 614 22 32

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Ziyaretçi yorumu

Fethiye’deki en iyi restoranlardan biri. Kesinlikle burada yemelisiniz. Sonrasinda deneyeceginiz diger mekanlar artik tatmin etmeyecek. Feslegenli levrek marin hayatimizda yedigimiz en iyi levrek marindi. Mezeleri cok cok lezzetli: Kopoglu, atom ve gelincik soyledik. Tatlari harikaydi...

4. Yengeç Restoran

4. Yengeç Restoran

Fethiye'nin en iyi balıkçılarından birisi kabul edilen restoran: Yengeç Restoran. Gün batımında enfes bir manzara eşliğinde deniz mahsüllerinin tadını çıkartabilirsiniz.

Adres: 2. Karagözler, Fethiye, Muğla

Telefon: 02526128383

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Ziyaretçi Yorumu

Yemekler güzeldi balık tazeydi fiyat çok uygun değil ama özel günlerde veya sık gelmiyorsanız değmeyecek bir yer değil. Yediğimiz her şeyden memnun kaldık. Özellikle roka salatası ve balık öneririz.

5. Mancero Kitchen

5. Mancero Kitchen

Deniz mahsullerinden sıkılanları da yavaş yavaş buraya alalım. Fethiye'de şık bir steak house önerisiyle geldik. Deniz kenarındaki masalarda manzaranın ve akşam serinliğinin tadını çıkartırken leziz yemeklerle kendinizi şımartın!

Adres: Babataşı, Cahit Gündüz Cd. No:13, 48300 Fethiye

Telefon: (0252) 614 88 42

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Ziyaretçi Yorumu

Geçen yıl da bu restorana gelmiştik. Atmosferi güzel. Güneşin batışını izlemek keyif veriyor. Yemekler lezzetli, çalışanlar ilgiliydi. Ancak fiyatlar çok artmış. Porsiyonlar küçülmüş. Şaşırmadım tabiki.

6. İncir Restoran

6. İncir Restoran

Casa Margot Galeri Otel'in en üst katındaki restoran, büyüleyici manzarası ve eşsiz tarifleriyle müşterilerine inanılmaz bir deneyim sunuyor.

Adres: Karagözler Mah. Abdi İpekçi Cad. No:25 Fethiye, Muğla

Telefon: 0546 462 47 48

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Ziyaretçi Yorumu

Muhteşem lezzetler denedik, önerilen şaraplara bayıldık… Her şey çok güzeldi. Mutancanayı mutlaka deneyin. Büş peyniri ve incirle hazırlanan özel bir mezeleri vardı.

7. Gogo the Eatery

7. Gogo the Eatery

Gogo the Eatery, vegan ve vejetaryen seçeneklerde başı çekiyor. Hem kahvaltı hem de gün içerisinde tercih edebileceğiniz mekan, ağaçlar altında huzurlu bir yemek deneyimi sunuyor.

Adres: Foça, Foça mah. Cevdet Öskay cad, 1052. Sk. 4/1,

Telefon: 546 574 76 14

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Ziyaretçi yorumu

Yolculuğumuza devam ederken ne yesek diye ararken bulduğumuz bir yer oldu Gogo:) iyi ki de bulmuşuz… Tüm gün yorgunluğun üzerinde keyifli bahçelerinde kuş sesleriyle ruhumu doyurdum ilk baş.. çok güzel dizayn edilmiş bir ortamı var.

8. Cin Bal Kebap Salonu / Kayaköy

8. Cin Bal Kebap Salonu / Kayaköy

Fethiye'de kendin pişir kendin ye konseptinde bir mekana ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyiz. O halde sizi Cin Bal'a alabiliriz.

1975'ten bu yana hizmet veren Cin Bal, bölgenin en favori mekanlarından biri.

Adres: Kayaköy Mh. Turabi Mevki Hacı Mustafa Sk. Ölüdeniz/Fethiye

Telefon: 0252 618 00 66

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Ziyaretçi Yorumu

Haziran 2024: Kendin pişir kendin ye konseptli bir mekan. Etleri seçip gram hesabı ile ödüyorsunuz. Fiyatlar normal, adisyonu fotolarda görebilirsiniz. Hizmet çok iyi, güler yüzlü bir personel var. Mekan da ağaçlar arasında, güzel müzikler çalan çok hoş bir yer

9. Çarıklı Et Restoran

9. Çarıklı Et Restoran

Babadan oğula nesillerdir devam eden bir restoranın lezzetini gelin siz düşünün. İlk olarak kasap olarak açılan daha sonra restoran olarak da devam eden Çarıklı, Fethiye'de oldukça güvenilir bir mekan.

Adres: Cahit gündüz cad. 2. etap sahil bandı No:11 Fethiye / Muğla

Telefon: 0252 614 31 24

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Ziyaretçi Yorumu

10 yıldız olsa verirdim. Fethiye'ye gelip de düşünmeden gidilebilecek tek yer. Fiyat performans diyebilirim. Gerek deniz kenarı oluşuyla gerek samimi tavırlarla ve muhteşem atmosferle gözüm kapalı tavsiye edebileceğim bir mekan

10. Kahvaltısız olmaz: Senit Ekmek!

10. Kahvaltısız olmaz: Senit Ekmek!

Birbirinden doğal ürünlerle güne başlamaktan daha iyisi var mı? Ekşi mayalı ekmekler, bahçede yetişen domatesler, ev yapımı soslar...

Adres: Karagözler, Fevzi Çakmak Cd. no:165A, 48300 Fethiye/Muğla

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Ziyaretçi yorumu

Kruvasan, kremalı meyveli turta ve kahve ile mükemmel bir kahvaltı yaptık, önceden ayırttığımız ekşi mayalı ekmeklerinden aldık ve ruhumuzu teslim ettik.

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