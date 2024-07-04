Ege'nin Tadını Doyasıya Çıkarmak İsteyenler İçin Fethiye'deki En İyi Restoranlar
Ege'nin Tadını Doyasıya Çıkarmak İsteyenler İçin Fethiye'deki En İyi Restoranlar
Ege ile Akdeniz'in kesiştiği mükemmel bir konumda doğanın tadını çıkarmak istemez miydiniz? O zaman tatiliniz için Fethiye'yi seçerek çok yerinde bir karar aldınız. Yamaç paraşütü, Saklıkent Kanyonu, Ölüdeniz, Kayaköy, Kelebekler Vadisi, rafting...Fethiye'de herkes için bir şeyler var. Peki ya yemeklere ne demeli?
Fethiye'de en güzel restoranları sizler için derledik!
Mavi ve yeşilin buluştuğu yer olan Fethiye'de yamaç paraşütü harika bir fikir değil mi?
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