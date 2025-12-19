onedio
Airfryer'da Pratik Karışık Pizza ve Peynirli Pancar Salatası Nasıl Yapılır?

19.12.2025 - 20:43

Bu tarifte hız ve lezzet aynı tabakta buluşuyor. Dışı hafif çıtır, içi bol malzemeli pratik karışık pizzanın yanına rengiyle iştah açan, peyniriyle dengeyi kuran pancar salatası… Tarifi denemek için kaydır! 👇🏻

Pratik Karışık Pizza ve Peynirli Pancar Salatası Nasıl Yapılır?

Pratik Karışık Pizza 

Malzemeler:

Sosu İçin:

  • 1 çay bardağı domates püresi

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı kekik

  • 1 diş sarımsak

  • 1/2 çay bardağı su

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 adet ekmek hamuru

Üzeri İçin:

  • Rendelenmiş mozzarella peyniri

  • Sucuk 

  • Haşlanmış mısır

  • Mantar dilimleri

  • Yeşil biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Sos için olan malzemeleri rondodan geçirin.

2. Ekmek hamuruna hazneye uygun şekil verin. Çatalla üzerine delikler açın ve sosu hamurun orta kısmına döküp yayın.

3. Rendelenmiş peynir ve dilediğiniz malzemeleri ekleyip üzerine zeytinyağı gezdirin. 170 derecede 20 dakika pişirip dilimleyerek servis edin. 

Peynirli Pancar Salata

Malzemeler:

  • 2 adet haşlanmış pancar (dörde bölünmüş)

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 3 dal taze kekik

Yapılışı:

1. Bir kasede haşlanmış pancarları zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, tuz ve kekikle beraber karıştırıp hazneye alın. 170 derecede 20 dakika pişirin. 

2. Salatanız için yeşillikleri ve dilediğiniz sosu hazırlayıp üzerine pancarları koyarak servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

