Ahmet Minguzzi Davasını Sedat Peker’in Avukatı Ersan Barkın Üstlendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
23.08.2025 - 09:26

Avukat Rezan Epözdemir’in tutuklanmasının ardından Minguzzi davasının yeni avukatı Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın oldu. Ersan Barkın, Minguzzi ailesiyle bir araya geldi. Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi Ersan Barkın ile bir fotoğraf paylaştı.

İstanbul’da Kadıköy’de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme yaşandı.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’di. Ancak Epözdemir, rüşvete aracılık etmek’ suçlamasıyla tutuklandı. Bu tutuklanmanın üzerine ailenin avukatı değişti. 

Sedat Peker’in, Ahmet Minguzzi’nin yaşamını yitirdiği ilk günlerde aile ile iletişime geçtiği ve her türlü desteği vereceğini söylediği iddia edilmişti.

Minguzzi ailesinin yeni avukatı Sedat Peker’in avukatı oldu.

twitter.com

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, artık Minguzzi davasına bakacak. Sosyal medyada yapılan açıklamaya göre Minguzzi ailesinin avukatlığını Ersan Barkın üstlenecek.

Ersan Barkın, Minguzzi ailesi ile bir araya gelmesinin ardından X’te “Ahmet hepimizde bir iz bıraktı. O’nun davası benim için de onur meselesiydi. Hukuki süreç bundan sonra;sevgili Ağabeyim Ersan Barkın tarafından yürütülecektir. Ahmet’in hatırası da ailesi de bize emanettir” notunun düşüldüğü gönderiyi paylaştı.

Dilara Şimşek
