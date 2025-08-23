Ahmet Minguzzi Davasını Sedat Peker’in Avukatı Ersan Barkın Üstlendi

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, artık Minguzzi davasına bakacak. Sosyal medyada yapılan açıklamaya göre Minguzzi ailesinin avukatlığını Ersan Barkın üstlenecek.

Ersan Barkın, Minguzzi ailesi ile bir araya gelmesinin ardından X’te “Ahmet hepimizde bir iz bıraktı. O’nun davası benim için de onur meselesiydi. Hukuki süreç bundan sonra;sevgili Ağabeyim Ersan Barkın tarafından yürütülecektir. Ahmet’in hatırası da ailesi de bize emanettir” notunun düşüldüğü gönderiyi paylaştı.