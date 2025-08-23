Ahmet Minguzzi Davasını Sedat Peker’in Avukatı Ersan Barkın Üstlendi
Avukat Rezan Epözdemir’in tutuklanmasının ardından Minguzzi davasının yeni avukatı Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın oldu. Ersan Barkın, Minguzzi ailesiyle bir araya geldi. Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi Ersan Barkın ile bir fotoğraf paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da Kadıköy’de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Minguzzi ailesinin yeni avukatı Sedat Peker’in avukatı oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın