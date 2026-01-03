AFAD Duyurdu: Elazığ'da 4.7 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Baskil ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının saat 20.27’de kaydedildiği bildirildi. AFAD verilerine göre depremin yerin yaklaşık 9,85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Deprem Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, sahada tarama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. AFAD ve ilgili kurumlar gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.