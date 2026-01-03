onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AFAD Duyurdu: Elazığ'da 4.7 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

AFAD Duyurdu: Elazığ'da 4.7 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2026 - 20:38

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem duyurusu yaptıktan sonra yetkililerden henüz açıklama gelmedi ancak ilk belirlemelere göre bir kayıp olmadığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Elazığ'daki depremle ilgili detayları AFAD paylaştı.

Elazığ'daki depremle ilgili detayları AFAD paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Baskil ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının saat 20.27’de kaydedildiği bildirildi. AFAD verilerine göre depremin yerin yaklaşık 9,85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Deprem Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, sahada tarama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. AFAD ve ilgili kurumlar gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ikigai

Geçmiş olsun Elazığ

Nurhayat Gedik

Geçmiş olsun