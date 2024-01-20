Adrenalinizi Zirveye Taşıyacak: Ölüm Kalım Mücadelelerini Konu Alan En İyi Dizi ve Filmler
Adrenalinizi Zirveye Taşıyacak: Ölüm Kalım Mücadelelerini Konu Alan En İyi Dizi ve Filmler
Ölüm kalım savaşlarını temel alan en etkileyici filmleri ve dizileri sizin için özenle derledik. Bu listede ölümcül oyunlar ve tehlikeli sporların hüküm sürdüğü, soluk kesici bir hayatta kalma mücadelesine tanık olacaksınız. Heyecanın doruklarına çıkarak ne yapacağınızı şaşıracağınız bu yapımları sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Gamer, 2009
19. The Tournament, 2009
18. The Belko Experiment, 2017
17. Death Race 2000, 1975
16. Avalon, 2001
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15. Rollerball, 1975
14. The Hunt, 2020
13. Series 7: The Contenders, 2001
12. Most Dangerous Game, 2020-2023
11. Star Wars: Episode II - Attack of the Clones, 2002
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10. 13: Game of Death, 2006
9. The Running Man, 1987
8. Ready or Not, 2019
7. Real Steel, 2011
6. The Hunger Games, 2012
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5. Battle Royale, 2000
4. Future Diary, 2011-2013
3. Enter the Dragon, 1973
2. Alice in Borderland, 2020-
1. Squid Game, 2021-
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