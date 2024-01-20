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Adrenalinizi Zirveye Taşıyacak: Ölüm Kalım Mücadelelerini Konu Alan En İyi Dizi ve Filmler

Adrenalinizi Zirveye Taşıyacak: Ölüm Kalım Mücadelelerini Konu Alan En İyi Dizi ve Filmler

Sinema dizi film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 18:01

Ölüm kalım savaşlarını temel alan en etkileyici filmleri ve dizileri sizin için özenle derledik. Bu listede ölümcül oyunlar ve tehlikeli sporların hüküm sürdüğü, soluk kesici bir hayatta kalma mücadelesine tanık olacaksınız. Heyecanın doruklarına çıkarak ne yapacağınızı şaşıracağınız bu yapımları sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Gamer, 2009

20. Gamer, 2009

IMDb: 5.7 

Özet: Gelecekte, insanların mahkumlardan seçilenleri kontrol edebildiği Slayers adlı birçok oyunculu oyun platformu kurulmuştur. Oyunun gözde mahkumu Kable, bir yandan özgürlüğüne kavuşmak isterken diğer yandan bu oyunun kurucusu Ken Castle'ı al aşağı etmeyi planlamaktadır. 

Oyuncular: Gerard Butler, Michael C. Hall, Ludacris 

Yönetmenler: Mark Neveldine, Brian Taylor

19. The Tournament, 2009

19. The Tournament, 2009

IMDb: 6.0 

Özet: Her yıl, gözden uzak bir kasabada, dünyanın en tehlikeli 30 suikastçısı arasında, hayatta sadece tek bir adam kalıncaya dek, kazananın 10 milyon dolarlık büyük ödüle ulaşacağı bir 'Turnuva' düzenlenir. Yüksek bahis oynamaktan keyif alan bir milyarderler konsorsiyumu tarafından düzenlenen turnuva, katılımcıları tarafından kapalı devre bir yayınla sonuna kadar takip edilir. Lai Lai de turnuvanın gözde katillerinden biridir ve son hedefini, masum bir hamile kadın olduğunun farkına varmadan, öldürür. Turnuva organizatörlerinden intikam almaya kararlı olan Lai Lai, suikastçıların birçoğunu alt etmeyi başarır fakat uzun yıllardır şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Joshua tarafından avlanır. Ölen hamile kadın onun karısı Mary’dir ve neden kendisi yerine karısının öldürüldüğünü öğrenmeye çalışmaktadır. Mary’nin turnuvanın başından beri hedef olduğunu öğrenirler. Joshua çok kanlı bir intikam yolculuğuna çıkar. 

Oyuncular: Ving Rhames, Robert Carlyle, Kelly Hu 

Yönetmen: Scott Mann

18. The Belko Experiment, 2017

18. The Belko Experiment, 2017

IMDb: 6.1 

Özet: Film, Güney Amerika'da bulunan ve kâr amacı gütmeyen Belko şirketi tarafından iş gününün başlangıcında tesise kapatılan çalışanların başından geçenleri anlatıyor. Çalışanlar her birine gizlice verilen patlayıcılarla birbirlerini öldürmesi için emir alıyorlar ve tesiste kapana kısılmış durumdalar. Bu da film boyunca artan gerilimle birlikte her Belko çalışanının gerçek doğasını keşfettiğimiz şiddet dolu bir macera başlatıyor. John C. McGinley, sosyal açıdan beceriksiz yönetici olan Wendell Dukes’u canlandırıyor. Tony Goldwyn’in karakteri Barry Norris gibi arkadaşlarıyla sosyalleşmeyi tercih eden ve diğer çalışanlarının yanında olmaktan hoşlanmayan bir adam. Melonie Diaz ise tüm zamanların en kötü şirket içi etkinliğini yaşamak üzere olan tesisteki yeni kız Dany Wilkins'i canlandırıyor. 

Oyuncular: John Gallagher Jr, Tony Goldwyn, Adria Arjona 

Yönetmen: Greg McLean

17. Death Race 2000, 1975

17. Death Race 2000, 1975

IMDb: 6.2 

Özet: Amerika Birleşik Devletleri, otoriter ve kötü niyetli bir başkan tarafından yönetilen, baskıcı bir rejime dönüşmüştür. Başkanın kitleleri eğlendirmek için yarattığı favori etkinlik ise Ölüm Yarışı'dır. Birbirinden değişik silahlarla donanmış ölümcül 5 takım, yayaları öldürmeye ve birbirlerini yok etmeye odaklı bu korkunç yarışta kapışırlar. Uzun yıllardır yarışın yenilmez şampiyonu olan Frankenstein, yarı insan yarı makina bir savaşçıdır. Diğer yarışçılar Machine Gun Joe, Nero the Hero, Calamity Jane ve Matilda the Hun Frankenstein'ı tahtından indirmek için uğraşadursun, rejim karşıtı hareketin öncüsü Thomasina Paine'in yarışı manipüle ederek başkanı düşürmek gibi kendi planları vardır. 

Oyuncular: David Carradine, Sylvester Stallone, Simone Griffeth 

Yönetmen: Paul Bartel

16. Avalon, 2001

16. Avalon, 2001

IMDb: 6.4 

Özet: Gelecekte, Avalon isimli bir tür savaş simulasyonu, özellikle gençler arasında bağımlılık yaratmaktadır. Bir koltuğa oturup, kafaya geçirilen bir kask ile oynanan bu son derece gerçekçi oyunun yıldızlarından biri de Ash isimli bir oyuncudur.Ash, oyunun daha ileriki bir safhasının bir yerlerde gizli olduğunu öğrenince, meraklı bir gruba katılarak aramaya başlar. Gelecek seviyeye geçebilse bile, geri dönmeyi başarabilecek midir?Özellikle Ghost In The Shell serisiyle anime severler tarafından iyi tanınan yönetmen/senarist Mamoru Oshii, bu kez gerçek oyuncularla ilginç bir film yaratmış. Polonyalı oyuncularla ve Polonyaca çekilmiş olan film, belki de bu sebepten uluslarası bilinirlik sağlamadı ancak özellikle yönetmenin takipçilerinin koleksiyonlarında yerini aldı 

Oyuncular: Malgorzata Foremniak, Wladyslaw Kowalski, Jerzy Gudejko 

Yönetmen: Mamoru Oshii

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15. Rollerball, 1975

15. Rollerball, 1975

IMDb: 6.5 

Özet: Şirket kontrolündeki bir gelecekte, Rollerball olarak bilinen aşırı şiddet içeren bir spor dünyayı temsil etmektedir ve bu sporun güçlü sporcularından biri, kendisini oyundan çıkarmak isteyenlere meydan okumaktadır. 

Oyuncular: James Caan, John Houseman, Maud Adams 

Yönetmen: Norman Jewison

14. The Hunt, 2020

14. The Hunt, 2020

IMDb: 6.5 

Özet: Birbirini tanımayan on iki yabancı bir anda ormanlık bir alanda uyanır. Nerede olduklarını veya oraya nasıl gittiklerini hiçbiri hatırlamamaktadır. Daha da önemlisi çok özel bir amaç için seçilmiş olduklarını bilmemektelerdir. Karanlık bir internet komplo teorisinin gölgesinde, bir grup küresel elit sosyete üyesi spor için insanları avlama etkinliği düzenlemektedir. 'Av' adını verdikleri bu etkinlik için de ilk kez bir araya gelmişlerdir. Devasa bir ormanlık alanda kaçmaya çalışan 12 kişiyi tek tek avlamayı hedeflemektedirler. Fakat bu seçkin zenginlerin kötücül planı raydan çıkarılmak üzeredir. Avlananlardan biri olan Crystal, bu tehlikeli oyunu bütün avcılardan daha iyi bilmektedir. Tek tek avcıları ava dönüştüren genç kadın, birer birer avcıları elerken tüm bu planın ortasındaki gizemli kadına doğru adım adım ilerlemeye başlar. 

Oyuncular: Betty Gilpin, Hilary Swank, Ike Barinholtz 

Yönetmen: Craig Zobel

13. Series 7: The Contenders, 2001

13. Series 7: The Contenders, 2001

IMDb: 6.5 

Özet: Bir reality TV programı, hayatta kalan son kişi olmak için birbirlerini ustalıkla alt etmeleri ve öldürmeleri gereken, herkese açık, sınırsız bir ölüm maçına katılmaları için altı yarışmacı seçer. 

Oyuncular: Brooke Smith, Marylouise Burke, Mark Woodbury 

Yönetmen: Daniel Minahan

12. Most Dangerous Game, 2020-2023

12. Most Dangerous Game, 2020-2023

IMDb: 6.6 

Özet: Ölümcül bir hastalığa yakalanmış olan Dodge Maynard karısı ve doğacak olan çocuğuna iyi bir gelecek hazırlayabilmek için yakın bir zamanda zengin insanlar tarafından avlanacağı ölümcül bir oyuna katılması için kendisine yapılan teklifi kabul eder. Bu oyundan sağ çıkabilecek midir? 

Oyuncular: Christoph Waltz, Aaron Poole, Liam Hemsworth 

Yaratıcılar: Scott Elder, Josh Harmon, Nick Santora

11. Star Wars: Episode II - Attack of the Clones, 2002

11. Star Wars: Episode II - Attack of the Clones, 2002

IMDb: 6.6 

Özet: Star Wars: Bölüm II - Klonlar'ın Saldırısı'nda Anakin Skywalker'ın dönüşüm tohumlarının kök salmasını ilk defa dijital ortamda izleyin. Naboo'nun işgalinden on yıl sonra, galaksi bir iç savaşın eşiğindedir. Binlerce güneş sistemi, eski bir Jedi olan Kont Dooku'nun önderliğinde, Galaksi Cumhuriyet'inden ayrılma tehditleri savurur. Naboo'nun eski kraliçesi Senatör Padmé Amidala'ya yapılan suikast girişiminin ardından, 20 yaşındaki Jedi öğrencisi Anakin Skywalker onu korumakla görevlendirilir. Koruma görevi sırasında, genç Jedi Anakin, Padmé'ye olan aşkının yanı sıra İçindeki karanlık tarafı da keşfeder. Bir süre sonra Anakin, Padmé ve Obi-Wan Kenobi, kendilerini Ayrılıkçı Hareket'in ve Klon Savaşlarının başlangıcının tam ortasında bulur. 

Oyuncular: Hayden Christensen, Natalie Portman, Ewan McGregor 

Yönetmen: George Lucas

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10. 13: Game of Death, 2006

10. 13: Game of Death, 2006

IMDb: 6.6 

Özet: Pusit, iş hayatına atılmış, bir araba edinmiş, güzel bir sevgilisi olan yeni üniversite mezunu bir gençtir. Her şeyin yolunda gideceğini düşünürken, işler Pusit’in istediği gibi gitmez. Sevgilisi onu terk etmiştir, işi kötü gitmektedir ve taksitini ödeyemediği için arabasına el konmuştur. En sonunda işinden de kovulur ve Pusit’in hayatı tam bir kâbusa dönüşür. İşte tam bu sırada telefonu çalar ve karşısındaki kişi Pusit’in 100 Milyon Baht ödülüne sahip yarışmaya katılmaya hak kazandığını söyler. Bu yarışma gizli tutulmaktadır ve on üç aşamadan oluşmaktadır. Pusit, ilk görevi anında gerçekleştirir ve ilk aşamanın karşılığı olan miktar banka hesabına yatar. Bunun üzerine, kurtarıcısı olarak gördüğü bu yarışmaya katılmaya karar verir. Ancak ödülü kazanmak hiç de kolay değildir, Pusit’i birbirinden tehlikeli, vahşi ve çılgın aşamalar beklemektedir. 

Oyuncular: Krissada Sukosol, Achita Sikamana, Sarunyu Wongkrachang 

Yönetmenler: Chookiat Sakveerakul, Chukiat Sakveerakul, Ma-Deaw Chookiat Sakveerakul

9. The Running Man, 1987

9. The Running Man, 1987

IMDb: 6.7 

Özet: 2017 yılında geçen filmde enerji kaynakları tükenmiş ve dünyada açlık başlamıştır. Hükümet olası grevleri ve muhalifleri durdurmak için televizyonu kullanmaktadır. İnsanlar her gece 'The Running Man' adlı bir şov programını izleyerek uyuşturulmaktadır. Masum insanları öldürmeyi reddettiği için tutuklanan Ben Richards hapishaneden kaçtığında Amber adlı genç bir bayan tarafından ele verilir. Richards'ın fiziğinden etkilenen televizyon yapımcıları onu şova çıkarmaya karar verirler. Ben yaşamak istiyorsa peşindekileri atlatmak zorundadır. Televizyon başındaki milyonlarca seyirci ise şehvetle onun ölmesini beklemektedir. 

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Maria Conchita Alonso, Yaphet Kotto 

Yönetmen: Paul Michael Glaser

8. Ready or Not, 2019

8. Ready or Not, 2019

IMDb: 6.9 

Özet: Grace, 18 aydır tanıdığı Alex ile Alex’in ailesinin malikanesinde evlenir. Düğünden sonra Alex, Grace’e çok eskilere dayanan aile geleneğinden bahseder. Grace’in bu çok zengin aileye kabul olması için gece yarısı aile üyeleri ile buluşup kartlardan kendi seçeceği bir oyunu oynaması gerekmektedir. Genç kadının sıradan bir oyun olarak düşündüğü bu davet, insanların hayatta kalmak için mücadele ettiği korkunç bir kovalamacaya dönüşür. 

Oyuncular: Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien 

Yönetmenler: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

7. Real Steel, 2011

7. Real Steel, 2011

IMDb: 7.1 

Özet: Yakın bir gelecekte, yeni bir dövüş sporu ortaya çıkmıştır. Bu, yaklaşık 2000 kiloluk dev robotların kıyasıya dövüştüğü bir boks maçıdır. Robotlar insanlar tarafından eğitilmektedir. Bu antrenörlerden biri de Charlie Kenton'dır. 

Oyuncular: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo 

Yönetmen: Shawn Levy

6. The Hunger Games, 2012

6. The Hunger Games, 2012

IMDb: 7.2 

Özet: Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş; yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır. Bu yeni ülkede her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin katıldığı 'Açlık Oyunları' düzenlenmektedir. Kısmen eğlence amaçlı, kısmen de halka göz dağı vermeyi hedefleyen bu oyunlar, ayrıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da izlenmektedir. 24 farklı 'yarışmacı' bütün televizyon seyircilerinin gözleri üzerindeyken, rakiplerini eleme ve hayatta kalma mücadelesi vermektedirler. 

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth 

Yönetmen: Gary Ross

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5. Battle Royale, 2000

5. Battle Royale, 2000

IMDb: 7.5 

Özet: Yakın gelecekte Japonya'da, hükümet gençlerin neden olduğu şiddet eğlemlerinin önüne geçememektedir. Öğretmenler, aileler kısacası tüm toplum gençliğin yarattığı korku bulutuna teslim olmuştur. Japon hükümeti olayların kızışmasının ardından 'Battle Royale' denilen kanunları kabul etmiştir. 'Battle Royale' kanunlarına göre her yıl ülke içinden rastgele bir lise sınıfı seçilir ve bu sınıfın öğrencileri yerini yine hükümetten kimsenin bilmediği bir adaya götürülürler. 

Oyuncular: Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda, Tarô Yamamoto 

Yönetmen: Kinji Fukasaku

4. Future Diary, 2011-2013

4. Future Diary, 2011-2013

IMDb: 7.5 

Özet: Ortaokul 2. sınıf öğrencisi Amano Yukiteru, arkadaş edinmekte güçlük geçen bir çocuktur. Kendisini bir izleyici olarak tanımlar ve her gördüğünü cep telefonundaki günlüğe yazar. Yalnızlık acısı çektiği zamanlarda Yukiteru Deus Ex Machina adında zaman ve mekanın efendisi olan bir arkadaşı olduğu şeklinde hayaller kurmaya başlar. 

Oyuncular: Brina Palencia, Jessie James Grelle, Leah Clark

3. Enter the Dragon, 1973

3. Enter the Dragon, 1973

IMDb: 7.6 

Özet: Lee, Roper ve Williams, kendilerine has sebeplerden bir adada Han isimli zengin bir kişi tarafından düzenlenen dövüş turnuvasına katılırlar. Lee aslında Han'ın gizli işler çevirdiğinden şüphelenildiği için görevlendirilmiş gizli bir ajandır. Turnuva da ilerledikçe bu adanın ve turnuvanın Han'ın uyuşturucu kaçakçılığı ve beyaz kadın ticareti için paravan olduğunu anlarlar. Üstelik fark edemedikleri bir şey daha vardır. Han'ın planı dövüşçülerin ya kendisine katılmaları, aksi durumda ise ölmelerini planlamasıdır. Fakat Han dövüşçülerin gücünü küçümsediğinin farkında değildir. 

Oyuncular: Bruce Lee, John Saxon, Jim Kelly 

Yönetmen: Robert Clouse

2. Alice in Borderland, 2020-

2. Alice in Borderland, 2020-

IMDb: 7.7 

Özet: Amaçsız bir bilgisayar oyuncusu ve iki arkadaşı kendilerini paralel evrendeki Tokyo'da bulur. Burada hayatta kalmak için bir dizi acımasız oyuna katılmaları gerekir. 

Oyuncular: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijirô Murakami 

Yaratıcı: Haro Aso

1. Squid Game, 2021-

1. Squid Game, 2021-

IMDb: 8.0 

Özet: Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, tuhaf bir davet alır. Davette onlara cazip bir ödül karşılığında çocuk oyunlarında yarışmaları teklif edilir. Teklifi kabul eden oyuncular, yarışmayı kazanırlarsa 40 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olacaktır. Ancak ödül cazip olsa da oyunun ölümcül riskleri vardır. 

Oyuncular: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Dylan Besseau

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