Adrenalinizi Zirveye Taşıyacak: Ölüm Kalım Mücadelelerini Konu Alan En İyi Dizi ve Filmler

IMDb: 6.1

Özet: Film, Güney Amerika'da bulunan ve kâr amacı gütmeyen Belko şirketi tarafından iş gününün başlangıcında tesise kapatılan çalışanların başından geçenleri anlatıyor. Çalışanlar her birine gizlice verilen patlayıcılarla birbirlerini öldürmesi için emir alıyorlar ve tesiste kapana kısılmış durumdalar. Bu da film boyunca artan gerilimle birlikte her Belko çalışanının gerçek doğasını keşfettiğimiz şiddet dolu bir macera başlatıyor. John C. McGinley, sosyal açıdan beceriksiz yönetici olan Wendell Dukes’u canlandırıyor. Tony Goldwyn’in karakteri Barry Norris gibi arkadaşlarıyla sosyalleşmeyi tercih eden ve diğer çalışanlarının yanında olmaktan hoşlanmayan bir adam. Melonie Diaz ise tüm zamanların en kötü şirket içi etkinliğini yaşamak üzere olan tesisteki yeni kız Dany Wilkins'i canlandırıyor.

Oyuncular: John Gallagher Jr, Tony Goldwyn, Adria Arjona

Yönetmen: Greg McLean