Philips Çift Hazneli Airfryer'da Milföy Köfte ve Sebze Kızartması Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Milföy Köfte ve Sebze Kızartması Nasıl Yapılır?
Hem şık hem de lezzet dolu bir tarifle karşınızdayız! Üstelik Airfryer sayesinde fazla yağ kullanmadan, çıtır çıtır olacak. Tarifi denemek için sizi aşağıya alalım! 🤤
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Airfryer'da Milföy Köfte ve Sebze Kızartması Nasıl Yapılır?
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