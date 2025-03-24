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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Milföy Köfte ve Sebze Kızartması Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Milföy Köfte ve Sebze Kızartması Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 19:31

Hem şık hem de lezzet dolu bir tarifle karşınızdayız! Üstelik Airfryer sayesinde fazla yağ kullanmadan, çıtır çıtır olacak. Tarifi denemek için sizi aşağıya alalım! 🤤

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Airfryer'da Milföy Köfte ve Sebze Kızartması Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Milföy Köfte ve Sebze Kızartması Nasıl Yapılır?

Şişte Milföye Sarılı Köfte

Köfte için;

  • 500 gram dana kıyma

  • 1 yumurta

  • 1/2 SB galeta unu

  • 1/2 TK tuz

  • 1/2 TK karabiber

  • 1 ÇK kimyon

  • 4 yaprak milföy

1. Köfte için malzemeleri yoğurun. Milföy için harçtan koyun ve sarın. Dilimledikten sonra şişe geçirin. 180 derecede 15 dakika pişirin.

Sebze Kızartması

  • Çeşitli mevsim sebzeleri

  • 1/2 TK tuz

  • 1/2 TK kırmızı biber

  • 1/2 TK karabiber

  • 3 Yk zeytinyağı

1. Sebzeleri doğrayıp malzemelerle karıştırın. Airfryer haznesine sebzeleri alın. Sebze ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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