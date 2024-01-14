Roy Ailesini Özleyenlere Özel Succession Tadındaki En İyi Film ve Dizi Önerileri
Roy Ailesini Özleyenlere Özel Succession Tadındaki En İyi Film ve Dizi Önerileri
Succession dizisinin aile içi entrikaları ve taht kavgalarını sevenler için özel olarak seçtiğimiz film ve dizi önerileri listemizle bu tarzdaki en iyi örnekleri keşfedeceksiniz. Bu listedeki film ve diziler, entrika ve güç mücadelelerine doymak isteyen izleyiciler için kaçırılmaması gereken yapımları içeriyor. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
20. The Queen of Versailles, 2012
19. Wall Street, 1987
18. Broadcast News, 1987
17. Triangle of Sadness, 2022
16. In the Loop, 2009
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. Empire, 2015-2020
14. The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover, 1989
13. The Royal Tenenbaums, 2001
12. Glengarry Glen Ross, 1992
11. The Big Short, 2015
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. The Social Network, 2010
9. The Celebration, 1998
8. Network, 1976
7. Ran, 1985
6. There Will Be Blood, 2007
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. The Good Fight, 2017-2020
4. Billions, 2016-2023
3. Yellowstone, 2018-
2. Mad Men, 2007-2015
1. The Godfather, 1972
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda