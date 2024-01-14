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Roy Ailesini Özleyenlere Özel Succession Tadındaki En İyi Film ve Dizi Önerileri

Roy Ailesini Özleyenlere Özel Succession Tadındaki En İyi Film ve Dizi Önerileri

Sinema dizi film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 16:01

Succession dizisinin aile içi entrikaları ve taht kavgalarını sevenler için özel olarak seçtiğimiz film ve dizi önerileri listemizle bu tarzdaki en iyi örnekleri keşfedeceksiniz. Bu listedeki film ve diziler, entrika ve güç mücadelelerine doymak isteyen izleyiciler için kaçırılmaması gereken yapımları içeriyor. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. The Queen of Versailles, 2012

20. The Queen of Versailles, 2012

IMDb: 7.1 

Özet: Bir Shakespeare trajedisinin epik boyutlarına sahip Versay Kraliçesi, milyarderler Jackie ve David'in Amerikan rüyalarının doğuştan gelen erdemlerini ve kusurlarını ortaya çıkarmak için zengin olma hikayelerini takip ediyor. Amerika'nın en büyük evinin, Versay'dan esinlenilen 90.000 metrekarelik geniş bir malikanenin zaferle inşa edilmesiyle başlıyoruz. Emlak balonu üzerine inşa edilen ve hızla büyüyen bir devre mülk işi bu evi finanse ettiğinden, ekonomik kriz ilerlemeyi durdurur ve sahiplerinin kaderini belirler. Talihin bu dönüşünün önümüzdeki iki yıl boyunca yarattığı etkiye, yanılsama, inkar ve kendini beğenmiş mizahla dolu sürükleyici bir filmde tanık oluyoruz. 

Oyuncular: Jaqueline Siegel, David Siegel, Lorraine Barrett 

Yönetmen: Lauren Greenfield

19. Wall Street, 1987

19. Wall Street, 1987

IMDb: 7.3  

Özet: 1980'lerin iş dünyasına perde arkasının sürükleyici hikayesinin anlatıldığı filmde, hırslı ve genç bir borsacı Wall Street efsanesi Gordon Gekko tarafından baştan çıkarılarak yasa dışı ve son derece kazançlı bir dünyaya adım atar. Ancak kısa sürede bir gecede kazanılan zenginliklerin bedelinin çok ağır olduğunu keşfedecektir.  

Oyuncular: Charlie Sheen, Michael Douglas, Tamara Tunie  

Yönetmen: Oliver Stone

18. Broadcast News, 1987

18. Broadcast News, 1987

IMDb: 7.3 

Özet: Basket-case haber yapımcısı Jane Craig, nefret ettiği eğlence haberlerine yönelik trendi temsil eden güzel bir çocuk olan yeni muhabir Tom Grunnick'e aşık olur. Yetenekli ama sıradan bir muhabir olan Aaron Altman, Jane için karşılıksız bir meşale taşıyor. Kanal büyük değişikliklere hazırlanırken üçlü arasında kıvılcımlar uçuşur. Hem haber hem de Jane, stil ve içerik arasında seçim yapmak zorundadır. 

Oyuncular: William Hur, tAlbert Brooks, Holly Hunter 

Yönetmen: James L. Brooks

17. Triangle of Sadness, 2022

17. Triangle of Sadness, 2022

IMDb: 7.3 

Özet: Modellik yapan Carl ve Yaya, milyarder yolcuların tercih ettiği süper lüks bir gemi ile seyahate çıkar. Ancak keyifli başlayan yolculukları, fırtınanın çıkmasıyla yarım kalır. Çift, bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalır. 

Oyuncular: Thobias Thorwid, Harris Dickinson, Charlbi Dean 

Yönetmen: Ruben Östlund

16. In the Loop, 2009

16. In the Loop, 2009

IMDb: 7.4 

Özet: Amerikan ve İngiliz ordularının Orta Doğu'yu işgalini tiye alan hızlı ve şiddetli politik bir komedi… Savaş fikrini çok seven ABD Başkanı ve İngiltere Başbakanı savaş başlatma konusunda anlaşmışlardır Ancak İngiliz kabine üyesi Simon Foster bir röportajda savaşın 'öngörülemediğini' söylemesi üzerine hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük bir karmaşa yaşanır. Foster artık kara listededir. Diplomatlar ve askerler durumu nasıl toparlayacaklarını bilemez.  

Oyuncular: Tom Hollander, Peter Capaldi, James Gandolfini 

Yönetmen: Armando Iannucci

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15. Empire, 2015-2020

15. Empire, 2015-2020

IMDb: 7.4  

Özet: Amerikan müzik endüstrisinin önde gelen yapımcı ve sanatçılarından Lucious Lyon, ALS hastalığı sebebiyle ölümünün yaklaştığını öğrenir ve sıfırdan yarattığı şirketi Empire'ın kaderini teslim etmek üzere üç oğlunu rekabete yöneltir. Lucious'un 17 yıllık esaretten henüz kurtulan eski eşi Cookie, oğullarını kullanarak bu çatışmanın asıl galibi olmak ister. Lucious tüm ipleri elinde tutmaktadır; ta ki Cookie'nin kuzenini kendisine şantaj yaptığı için öldürmesi, 'imparator'un başını derde sokana kadar.  

Oyuncular: Terrence Howard, Taraji P. Henson, Jussie Smollett  

Yaratıcılar: Lee Daniels, Danny Strong

14. The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover, 1989

14. The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover, 1989

IMDb: 7.5  

Özet: İğrenç bir insan olan Albert, adamları ve karısı Georgina ile birlikte her akşam aynı lokantada kurdurduğu sofrada yemek yemektedir. Albert'in saçtığı dehşet, Fransız aşçı Richard'ın, yemek aralarında Georgina'nın aşığı Michael ile mutfak köşelerinde yatıp kalkmasına göz yummasına sebep olmaktadır. 

Oyuncular: Richard Bohringer, Michael Gambon, Helen Mirren  

Yönetmen: Peter Greenaway

13. The Royal Tenenbaums, 2001

13. The Royal Tenenbaums, 2001

IMDb: 7.6  

Özet: Royal Tenenbaum ve karısı Etheline’nin üç çocukları vardır: Chas , Richie ve Margot. Ve Çift bir gün ayrılma kararı alır. Oysa o güne dek; Chas çocuk sayılacak yaştayken emlak işine girmiştir ve uluslararası finans dünyasında neler olup bittiğini bilecek düzeydedir. Margot oyun yazmaktadır ve henüz dokuzuncu sınıftayken elli bin dolarlık Braveman Grant ödülünün sahibi olmuştur. Richie teniste küçükler şampiyonudur. Şimdi, genç Tenenbaum’ların tüm bu parlak hayatı üzerinden ihanet, başarısızlık ve felaket dolu 20 yıl geçmiş ve her şeyin sorumlusu olarak kabul edilen kişi ailenin babasıdır.   

Oyuncular: Gene Hackman, Gwyneth Paltrow, Anjelica Huston  

Yönetmen: Wes Anderson

12. Glengarry Glen Ross, 1992

12. Glengarry Glen Ross, 1992

IMDb: 7.7 

Özet: Ünlü oyun ve senaryo yazarı David Mamet'ın bir eserinden uyarlanan filmin tamamı 2 gün içerisinde geçiyor. Bir grup emlak pazarlamacısı bağlı oldukları şirket tarafından eğer adamakıllı birer satış yapmazlarsa kovulacaklarını anlıyorlar. Bu bir grup emlak satıcısının o akşam yaşadığı çelişkiler ve ayakta kalabilmek için verdikleri haybeye mücadele içlerinden bazılarını çalıştıkları büroyu soymaya bile itecektir. Özellikle yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film başarılı bir tiyatro uyarlaması olarak biliniyor? 

Oyuncular: Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin 

Yönetmen: James Foley

11. The Big Short, 2015

11. The Big Short, 2015

IMDb: 7.8   

Özet: Sektör dışından dört kişi, büyük bankaların, medyanın ve devletin görmezden geldiği küresel ekonomik çöküşün yaklaştığını fark edince akıllarına bir fikir gelir: Büyük Açık. İddialı yatırımları sayesinde, modern bankacılığın karanlık yüzüyle tanışırlar; artık herkesi ve her şeyi sorgulamak zorundadırlar.   

Oyuncular: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling   

Yönetmen: Adam McKay

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10. The Social Network, 2010

10. The Social Network, 2010

IMDb: 7.8  

Özet: 2003 yılının Ekim ayında alkollü bir gecede kız arkadaşından yeni ayrılmış olan Mark, üniversitenin bilgisayarlarına sızarak kampüsteki tüm kadınlarla ilgili bilgilerden oluşan bir veri tabanını içeren bir site yaratır, ardından yan yana iki fotoğraf koyarak kullanıcılardan hangisinin “daha ateşli” olduğunu seçmesini ister. Sitenin adını Facemash koyar; site bir anda virüs gibi etrafa yayılarak tüm Harvard sistemini çökertir ve görünürdeki kadın düşmanlığıyla kampüste tartışma yaratır; Mark, Facemash'ı yaratarak kasıtlı olarak güvenliği, telif hakları yasasını ve özel hayatı ihlal etmekle suçlanır. Tam o anda, Facebook'un altyapısını oluşturan iskelet ortaya çıkmıştır.   

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake  

Yönetmen: David Fincher

9. The Celebration, 1998

9. The Celebration, 1998

IMDb: 8.0 

Özet: Babasının 60. doğum günü partisinde, Christian ayağa kalkar ve şok edici bir konuşma yapar. O ve kısa zaman önce intihar eden ikiz kız kardeşinin, çocukken babaları tarafından cinsel tacize uğradıklarını açıklar. Başlangıçta konuklar Christian’a inanmaz. Konuyu duymazdan gelir ve Christian’ın babasından özür dilemesini isterler. Fakat şüphe içlerinde büyüdükçe şölen de kontrolden çıkar. Christian’in söylediklerinin doğru olduğunu gösteren son kanıt ölü kız kardeşten gelir. Kız kardeşin bırakmış olduğu veda mektubu, şölen sırasında bulunur ve tüm konukların önünde sesli olarak okunur. 

Oyuncular: Ulrich Thomsen, Henning Moritzen, Thomas Bo Larsen 

Yönetmen: Thomas Vinterberg

8. Network, 1976

8. Network, 1976

IMDb: 8.1 

Özet: Şebeke, uzun yıllardır UBS Akşam Haberleri isimli programda haber spikerliği yapan Howard Beale’nin hikayesini konu alır. Beale’in ratingleri günden güne düşmektedir ve nihayetinde bir çalışma arkadaşından, iki hafta içerisinde işinden kovulacağını öğrenir. Bunu öğrendiğinde büyük bir depresyona giren adam, ertesi akşam canlı yayında, gelecek salı günü canlı yayında intihar edeceğini anons eder. Haliyle bu şok duyurudan sonra işler fazlasıyla karışır. 

Oyuncular: Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch 

Yönetmen: Sidney Lumet

7. Ran, 1985

7. Ran, 1985

IMDb: 8.2 

Özet: Shakespeare’in Kral Lear’inde, 16. yy’ın yaşlı lordu Lear krallığını üç kızı arasında paylaştırmaya karar verir. Her biri ülkenin üç farklı yerindeki kalelerde yaşayarak sadakatlarını kanıtlayacaklardır. Büyük kızları menfaatleri için sahte bir samimiyet içine girerken, babasına duyduğu bağlılıkla en küçük kızı O’nun gerçekleri görmesi için uğraşır. Ran İngiliz edebiyatına ait bu eserinin Japon uyarlaması. Orijinalindeki kız çocuklar erkek olarak değiştirilmiş ve Kral Lear karakteri de Lord Hidetora Ichimonji olarak karşımıza çıkıyor. 

Oyuncular: Tatsuya Nakadai, Akira Terao, Jinpachi Nezu 

Yönetmen: Akira Kurosawa

6. There Will Be Blood, 2007

6. There Will Be Blood, 2007

IMDb: 8.2  

Özet: Aile çiftliği arazisinde petrol çıkartma haklarını almasıyla birlikte servetini hızla katlayan bir iş insanı ile kısa sürede gelişip kalkınan kasabanın karizmatik genç rahibinin paralel öyküsü anlatılır. 

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Ciaran Hinds  

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

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5. The Good Fight, 2017-2020

5. The Good Fight, 2017-2020

IMDb: 8.3  

Özet: 'The Good Wife''ın bıraktığı yerden bir yıl sonrasında geçen yapımda, büyük bir finansal dolandırıcılık vakası, Maia Rindell adlı genç bir avukatın ününü mahveder ve aynı zamanda vaftiz annesi Diane Lockhart'ın tüm birikimlerini de beraberinde götürür. Kendi hukuk şirketinden atılan Diane, Maia Rindell ve Lucca Quinn'le beraber Şikago'nun önde gelen hukuk şirketlerinden birisine katılır.  

Oyuncular: Christine Baranski, Sarah Steele, Nyambi Nyambi  

Yaratıcılar: Michelle King, Robert King, Phil Alden Robinson

4. Billions, 2016-2023

4. Billions, 2016-2023

IMDb: 8.3  

ÖzetDiziNew York’ta hırslı bir savcı ile ülkenin en zengin milyarderlerinden biri arasındaki gizli anlaşmaları konu ediniyor. Hırslı, başarılı yatırımcı Bobby Axe Axelrod ile zeki ve yüksek mertebedeki hükümet avukatı Chuck Rhodes arasındaki çatışmaya odaklanıyor.

Oyuncular: Paul Giamatti, Damian Lewis, Maggie Siff  

Yaratıcılar: Brian Koppelman, David Levien, Andrew Ross Sorkin

3. Yellowstone, 2018-

3. Yellowstone, 2018-

IMDb: 8.7  

ÖzetDiziAmerika'nın Montana eyaletindeki en büyük çiftliği kontrolünde bulunduran, John Dutton'un liderliğindeki Dutton ailesinin şiddet dolu dünyasını izliyor. Bu büyük arazi, yerliler, şehir planlamacıları ve Amerika'nın ilk milli parkı olması gibi nedenlerden dolayı sürekli saldırı altındadır.  

Oyuncular: Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly  

Yaratıcılar: John Linson, Taylor Sheridan

2. Mad Men, 2007-2015

2. Mad Men, 2007-2015

IMDb: 8.7   

Özet: 1960’lar, reklamcılığın altın çağı. Merkezinde New York’un dahi ve rekabetçi çocukları. Başroldeyse değişen zamana ayak uydurmaya çalışan reklam gurusu Don Draper.  

Oyuncular: Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser   

Yaratıcı: Matthew Weiner

1. The Godfather, 1972

1. The Godfather, 1972

IMDb: 9.2   

Özet: Mafya ailesinin reisi Vito Corleone, dört oğluyla birlikte ailenin çıkarlarını korumak ve mafya dünyasında gücünü sürdürmek için mücadele eder. En küçük oğlu Michael Corleone başlangıçta suç dünyasından uzak durmayı tercih etse de ailesine yapılan saldırılar ve babasının yaşadığı suikast girişimi sonucu mafya dünyasına dahil olur.   

Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan   

Yönetmen: Francis Ford Cappola

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