Roy Ailesini Özleyenlere Özel Succession Tadındaki En İyi Film ve Dizi Önerileri

IMDb: 7.6

Özet: Royal Tenenbaum ve karısı Etheline’nin üç çocukları vardır: Chas , Richie ve Margot. Ve Çift bir gün ayrılma kararı alır. Oysa o güne dek; Chas çocuk sayılacak yaştayken emlak işine girmiştir ve uluslararası finans dünyasında neler olup bittiğini bilecek düzeydedir. Margot oyun yazmaktadır ve henüz dokuzuncu sınıftayken elli bin dolarlık Braveman Grant ödülünün sahibi olmuştur. Richie teniste küçükler şampiyonudur. Şimdi, genç Tenenbaum’ların tüm bu parlak hayatı üzerinden ihanet, başarısızlık ve felaket dolu 20 yıl geçmiş ve her şeyin sorumlusu olarak kabul edilen kişi ailenin babasıdır.

Oyuncular: Gene Hackman, Gwyneth Paltrow, Anjelica Huston

Yönetmen: Wes Anderson