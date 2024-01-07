Mükemmel Bir Film Gecesi İçin En İyi Seçkiler: Son Zamanların Birbirinden Etkileyici İtalyan Filmleri

IMDb: 7,3

Özet: Fred ve Mick iki eski arkadaştır. Ömürlerinde pek çok kez yaptıkları gibi Alplerin kalbinde yer alan bir kaplıca/dinlenme otelinde biraraya gelmişlerdir. Fred artık emekli olmuş bir besteci, Mick ise halihazırda son filmini projelendirmeye çalışan bir yönetmendir. İkili, toplumun karmaşasından uzaklaşmak için adeta 'sığındıkları' bu konforlu otelde hem kendi çocukları hem de yeni jenerasyonun eğilimlerine dair bakış açılarını tazelerler.

Yönetmen: Paolo Sorrentino

Oyuncular: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz