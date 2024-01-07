Mükemmel Bir Film Gecesi İçin En İyi Seçkiler: Son Zamanların Birbirinden Etkileyici İtalyan Filmleri
Mükemmel Bir Film Gecesi İçin En İyi Seçkiler: Son Zamanların Birbirinden Etkileyici İtalyan Filmleri
Bir film gecesi düşünüyorsanız ve seçim yapmakta zorlanıyorsanız, son dönemin en iyi İtalyan filmlerini sizin için derledik. Bu filmler sizi derin hikayeleri, etkileyici oyunculukları ve unutulmaz sahneleriyle baştan çıkaracak.
Şimdiden keyifli seyirler!
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15. Cosmopolis (2012)
14. Bel Ami (2012)
13. Naples in Veils (2017)
12. Piranhas (2019)
11. Suspiria (2018)
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10. All the Money in the World (2017)
9. Mia madre (2015)
8. Rose Island (2020)
7. Dogman (2018)
6. Twice Born (2012)
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5. Youth (2015)
4. Malena (2000)
3. Happy as Lazzaro (2018)
2. Never Look Away (2018)
1. Call Me by Your Name (2017)
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