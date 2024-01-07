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Mükemmel Bir Film Gecesi İçin En İyi Seçkiler: Son Zamanların Birbirinden Etkileyici İtalyan Filmleri

Mükemmel Bir Film Gecesi İçin En İyi Seçkiler: Son Zamanların Birbirinden Etkileyici İtalyan Filmleri

film
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 14:01

Bir film gecesi düşünüyorsanız ve seçim yapmakta zorlanıyorsanız, son dönemin en iyi İtalyan filmlerini sizin için derledik. Bu filmler sizi derin hikayeleri, etkileyici oyunculukları ve unutulmaz sahneleriyle baştan çıkaracak. 

Şimdiden keyifli seyirler!

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15. Cosmopolis (2012)

15. Cosmopolis (2012)

IMDb: 5,1

Özet: 28 yaşındaki milyoner Eric Packer için sıradan gibi görünen bir gün, 24 saat içerisinde hayatının çizgisini değiştirecek cehennemvari bir hal alacaktır. Oldukça uzun görünen limuziniyle Manhattan'da bir iş için 'şehre' inen Packer trafikte sıkışınca, limuzinine giren insanlar bir şekilde hayatına etki edecektir...

Yönetmen: David Cronenberg

Oyuncular: Robert Pattinson, Juliette Binoche, Sarah Gadon

14. Bel Ami (2012)

14. Bel Ami (2012)

IMDb: 5,4

Özet: Georges Duroy, beş parasız ama yakışıklı, bekar ve oldukça çekici bir askerdir. Yoksul hayatından kurtulup zengin Paris sosyetesi içine girmeye kararlı olan Duroy, bunun en kolay biçimde asilzadelerin eşlerini baştan çıkartarak mümkün olduğunu keşfeder. Başta kendisini himayesine alanların eşleri olmak üzere genç yaşlı çıkarı olan tüm kadınları 'mutlu eder'. Fakat içlerinden birini Clotilde de Marelle diğerlerinden daha farklı sevecektir...

Yönetmen: Declan Donnellan, Nick Ormerod

Oyuncular: Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas

13. Naples in Veils (2017)

13. Naples in Veils (2017)

IMDb: 5,8

Özet: Napoli'nin Sırrı, beklenmedik bir andan hayatına giren bir aşk ile işlenen bir suç arasında sıkışan Adriana adındaki bir kadının hikayesini anlatıyor. Genç bir kadın olan Adriana, Napoli’de gittiği bir partide Andrea adındaki bir adamla tanışır. Andrea, özgüveni yüksek olan, çekici bir adamdır. Geceyi Andrea ile geçiren Adriana, hayatının aşkını bulduğunu düşünür. 

Yönetmen: Ferzan Özpetek

Oyuncular: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto

12. Piranhas (2019)

12. Piranhas (2019)

IMDb: 6,5

Özet: Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O'Russ ve Briatò’dan oluşan grup, para kazanıp kendilerine yeni kıyafetler ve scooter almak istemektedir. Yaşadıkları bölgeyi hakimiyetleri altına almak için silahlarla oynayan gençler, bölgeye adalet getirme adı altında, kötülük yoluyla iyilik yapmaya çalışırlar. 

Yönetmen: Claudio Giovannesi

Oyuncular: Francesco Di Napoli, Ar Tem, Viviana Aprea

11. Suspiria (2018)

11. Suspiria (2018)

IMDb: 6,7

Özet: Yeniden uyarlama film, 1977 yılının Berlin'inde geçiyor. Amerikalı bir genç kadın olan Susie Bannion, dünyaca ünlü bir dans okulu Markos Tanz Company'e katılır. Tam Susie'nin geldiği sıralarda, okulun başka bir üyesi olan Jessica gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştur. 

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth

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10. All the Money in the World (2017)

10. All the Money in the World (2017)

IMDb: 6,8

Özet: Amerika'nın sayılı zenginlerinden olan John Paul Getty'nin 16 yaşındaki torunu kaçırılır. Fidye olarak 17 milyon dolar istenmektedir. John Paul Getty Jr.'ın annesi Gail, fidye için milyarder kayınperderine gider ancak John Paul Getty cimriliğiyle ünlenmiş biridir ve fidyeyi fazla yüksek bulur. 

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg

9. Mia madre (2015)

9. Mia madre (2015)

IMDb: 6,8

Özet: Margherita, kariyerinin en önemli işi olarak gördüğü bir işçi filmi üzerinde geceli gündüzlü çalışmaktadır. Sette mükemmelliyetçi bir yönetmen olarak çalışan Margherita her şeyin dört dörtlük olması için elinden gelen çabayı gösterirken, bir yandan da özel hayatındaki problemlerle mücadele eder. 

Yönetmen: Nanni Moretti

Oyuncular: Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini

8. Rose Island (2020)

8. Rose Island (2020)

IMDb: 7

Özet: Genç bir mühendis olan Giorgio Rosa, hayatının zor bir döneminden geçmektedir. İşinden kovulan Giorgio, ailesinin artık kendisi ile konuşmaması ve hayatının aşkının onu terk etmesiyle başa çıkmaya çalışır. 

Yönetmen: Sydney Sibilia

Oyuncular: Elio Germano, Matilda De Angelis, Tom Wlaschiha

7. Dogman (2018)

7. Dogman (2018)

IMDb: 7,2

Özet: Nazik, sevgi dolu bir adam olan Marcello, köpek bakıcılığı yapmaktadır. Hayattaki tek amacı iyi bir baba olmak olan Marcello, eşinden boşandığı için kızı ile istediği kadar görüşememektedir. Ancak baba kız, bir araya geldikleri her anın tadını doyasıya çıkarmaya çalışır. 

Yönetmen: Matteo Garrone

Oyuncular: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano

6. Twice Born (2012)

6. Twice Born (2012)

IMDb: 7,3

Özet: Gemma ve Diego Saraybosna’da tanışmışlardır. Gemma'nın hayatı Diego’ya aşık olması ile beklenmedik şekilde değişmiştir. Fakat Diego, Bosna savaşı sırasında hayatını kaybeder, Gemma ise başka bir ülkeye savrulur. Savaş bittikten yıllar sonra Gemma oğulunu da yanına alarak Diego'nun öldüğü topraklara geri döner. Geçmişte yaşananları ve Diego'nun izlerini Saraybosna'da arar...

Yönetmen: Sergio Castellitto

Oyuncular: Penélope Cruz, Emile Hirsch, Adnan Haskovic

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5. Youth (2015)

5. Youth (2015)

IMDb: 7,3

Özet: Fred ve Mick iki eski arkadaştır. Ömürlerinde pek çok kez yaptıkları gibi Alplerin kalbinde yer alan bir kaplıca/dinlenme otelinde biraraya gelmişlerdir. Fred artık emekli olmuş bir besteci, Mick ise halihazırda son filmini projelendirmeye çalışan bir yönetmendir. İkili, toplumun karmaşasından uzaklaşmak için adeta 'sığındıkları' bu konforlu otelde hem kendi çocukları hem de yeni jenerasyonun eğilimlerine dair bakış açılarını tazelerler.

Yönetmen: Paolo Sorrentino

Oyuncular: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz

4. Malena (2000)

4. Malena (2000)

IMDb: 7,5

Özet: Dünya, ülkelerin arasındaki politik çıkmazlar sebebiyle büyük bir savaşın gölgesindedir. Bu dünyada gençliğine ulaşmaya çabalayan bir çocuk ise kasabalarına gelen, güzeller güzeli bir genç kadın olan Malena'nın etkisiyle kendi erkek kimliğini bulmak üzeredir. 

Yönetmen: Giuseppe Tornatore

Oyuncular: Monica Bellucci, Guiseppe Sulfaro, Luciano Federico

3. Happy as Lazzaro (2018)

3. Happy as Lazzaro (2018)

IMDb: 7,5

Özet: Mutlu Lazzaro, aptalca görünecek kadar iyi bir bir adam olan ve çiftçilik ile uğraşan Lazzaro ile genç bir adam olan Tancredi’nin gizemli planlar ve yalanların ortasında kurduğu dostluğu konu ediyor. 

Yönetmen: Alice Rohrwacher

Oyuncular: Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani

2. Never Look Away (2018)

2. Never Look Away (2018)

IMDb: 7,7

Özet: Asla Gözlerini Kaçırma, Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçan ancak Nazi rejimi altındaki çocukluğunu ve komünizm gölgesindeki gençliğini unutamayan Kurt Barnert adında bir sanatçıya odaklanıyor. 

Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck

Oyuncular: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer

1. Call Me by Your Name (2017)

1. Call Me by Your Name (2017)

IMDb: 7,8

Özet: 1983 yılı yazı sırasında 17 yaşındaki Amerikalı-İtalyan Elio Perlman günlerini ailesinin İtalya'nın kuzeyindeki 17. yüzyıldan kalma villasında klasik müzik yaparak, okuyarak ve arkadaşı Marzia ile flört ederek geçirmektedir. Elio, Greko-Roma kültüründe uzmanlaşmış seçkin bir profesör olan babası ve onu elit kesim meyveleriyle, doğal lezzetlerle şımartan, çevirmen olan annesi Annella ile bir arada olmaktan ziyadesiyle memnundur. 

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg

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