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Ölümlü Dünya 2, Tüm Zamanların En Çok Hasılata Ulaşan Filmi Oldu!

Ölümlü Dünya 2, Tüm Zamanların En Çok Hasılata Ulaşan Filmi Oldu!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 22:32

Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya 2, vizyona girdiği andan itibaren büyük rağbet gördü. Çok beğenilen devam filmi ilk filmin gişe rekorunu geçerken, tüm Türkiye'de en çok hasılat yapan film oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
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Ali Atay’ın hem yönetip hem de Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’yle yazar ekibinde yer aldığı Ölümlü Dünya 2, devam filmleri kötü olur klişesini başlı başına yıktı.

Ali Atay’ın hem yönetip hem de Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’yle yazar ekibinde yer aldığı Ölümlü Dünya 2, devam filmleri kötü olur klişesini başlı başına yıktı.

Bu yılın en çok ön satış yapan filmi olan Ölümlü Dünya 2, yalnızca 5 haftada 1 milyon 562 bin 381 seyirciye ulaştı ve çok beğenildi.

Bu yılın en çok ön satış yapan filmi olan Ölümlü Dünya 2, yalnızca 5 haftada 1 milyon 562 bin 381 seyirciye ulaştı ve çok beğenildi.

Nesilden nesile kiralık katillik yapan Mermer ailesinin yaşadıklarını anlatan Ölümlü Dünya 2 hala sinemada gösterilirken, film yeni bir rekora imza attı.

Nesilden nesile kiralık katillik yapan Mermer ailesinin yaşadıklarını anlatan Ölümlü Dünya 2 hala sinemada gösterilirken, film yeni bir rekora imza attı.

200 milyon 673 bin 312 TL hasılata ulaşan Ölümlü Dünya 2, Box Office Türkiye’de “tüm zamanların en çok hasılata ulaşan filmi” oldu.

200 milyon 673 bin 312 TL hasılata ulaşan Ölümlü Dünya 2, Box Office Türkiye’de “tüm zamanların en çok hasılata ulaşan filmi” oldu.

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