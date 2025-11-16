onedio
Adanalılar Kasımın Ortasında Yazı Yaşayacak: 16 Kasım Pazar Adana Hava Durumu!

Gülistan Başköy
16.11.2025 - 10:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (MGM) 16 Kasım Pazar günü Adana için güncel hava durumu raporunu paylaştı. Şehirde sabahın erken saatlerinden itibaren açık ve güneşli bir hava etkili olurken, sıcaklıklar da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Adanalılar bugün dışarı çıkarken yanlarına sadece güneş gözlüğü alabilir. 

İşte MGM’nin Adana için saatlik hava tahmini…

Adana’da Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji'nin verilerine göre; Adana'da pazar sabahı 09.00–12.00 arasında sıcaklık 19–22°C arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklık 19 derece civarında olsa da güneş kendini hissettirmeye devam edecek. Nem oranı ise %40 seviyelerinde.

Günün en sıcak aralığı 12.00-15.00 olarak görünüyor. Termometreler 22°C, hissedilen ise yine 22°C. Nem oranı %39 seviyesinde. 15.00-18.00 arasında sıcaklık 18°C, hissedilen 18°C. Nem yükselerek %56’ya çıkıyor. 18.00-21.00 saatleri arasında sıcaklık 14°C, hissedilen yine 14°C. Nem %75’e kadar ulaşıyor. 21.00-24.00 aralığında sıcaklık 13°C, nem %89’a ulaşarak oldukça nemli bir gece yaşatacak.

