Adanalılar Kasımın Ortasında Yazı Yaşayacak: 16 Kasım Pazar Adana Hava Durumu!

Meteoroloji'nin verilerine göre; Adana'da pazar sabahı 09.00–12.00 arasında sıcaklık 19–22°C arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklık 19 derece civarında olsa da güneş kendini hissettirmeye devam edecek. Nem oranı ise %40 seviyelerinde.

Günün en sıcak aralığı 12.00-15.00 olarak görünüyor. Termometreler 22°C, hissedilen ise yine 22°C. Nem oranı %39 seviyesinde. 15.00-18.00 arasında sıcaklık 18°C, hissedilen 18°C. Nem yükselerek %56’ya çıkıyor. 18.00-21.00 saatleri arasında sıcaklık 14°C, hissedilen yine 14°C. Nem %75’e kadar ulaşıyor. 21.00-24.00 aralığında sıcaklık 13°C, nem %89’a ulaşarak oldukça nemli bir gece yaşatacak.