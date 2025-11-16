onedio
16 Kasım Pazar Diyarbakır Hava Durumu: Bugün Yağmur Var mı?

Gülistan Başköy
16.11.2025 - 09:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Kasım Pazar günü Diyarbakır için güncel hava durumu tahminini açıkladı. Rapora göre kentte gün boyunca yağış etkili olacak ve sıcaklıklar parçalı olarak değişse de genel tablo soğuk ve ıslak bir pazar havasına işaret ediyor.

İşte detaylar!

Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağışla birlikte sıcaklık 9°C civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise nem oranının yüzde 86’ya kadar çıkması nedeniyle daha düşük hissedilecek. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 11-13°C aralığına yükselse de yağış aralıklarla devam edecek.

Öğleden sonra sıcaklık kademeli olarak düşüyor. Saat 15.00’ten itibaren hava yeniden 10°C seviyesine geriliyor.

Akşam saatlerinde ise hava belirgin şekilde serinliyor. 18.00’den sonra sıcaklık 7°C’ye inerken yağış yerini parçalı bulutlara bırakıyor. Gece yarısına doğru sıcaklık 6°C civarına düşecek.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
