ACN Digital’den Perde Arkası Serisi: “Hull City’nin Unutulmaz Galibiyeti!”
İngiltere’nin köklü kulüplerinden Hull City'de bir gün nasıl geçiyor? İç saha maç gününde neler yaşandığını merak ediyor musunuz?
ACN Digital, İngiltere’nin köklü kulüplerinden Hull City’nin en özel anlarını ekranlara taşımaya başladı. “Perde Arkası” ismiyle yayınlanan bu seri, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin, Portsmouth karşısında aldığı unutulmaz galibiyetin perde arkasını bizlere aktarıyor.
Hazırsanız, gelin bi' göz atalım! 👀
"Perde Arkası" serisi muhteşem bir başlangıç yaptı!
