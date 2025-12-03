onedio
ACN Digital’den Perde Arkası Serisi: “Hull City’nin Unutulmaz Galibiyeti!”

Dilara Bağcı Peker
03.12.2025 - 18:31

İngiltere’nin köklü kulüplerinden Hull City'de bir gün nasıl geçiyor? İç saha maç gününde neler yaşandığını merak ediyor musunuz? 

ACN Digital, İngiltere’nin köklü kulüplerinden Hull City’nin en özel anlarını ekranlara taşımaya başladı. “Perde Arkası” ismiyle yayınlanan bu seri, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin, Portsmouth karşısında aldığı unutulmaz galibiyetin perde arkasını bizlere aktarıyor.

Hazırsanız, gelin bi' göz atalım! 👀

"Perde Arkası" serisi muhteşem bir başlangıç yaptı!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, bildiğiniz üzere Portsmouth karşısında unutulmaz bir galibiyet almıştı. Peki bu galibiyetin perde arkasında neler yaşandı? ACN Digital, şimdi tüm ayrıntıları izleyenlerle buluşturuyor.

Maç öncesi taraftarların görüşleri, taraftar röportajları, maç öncesi futbolcuların heyecanı, tribünlerden yükselen sesler...Maç heyecanına dair birçok özel an Youtuber Mert Yüksektepe’nin sunumuyla “Perde Arkası” programında sizlerle buluşuyor.

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı’nın maç sonu özel açıklamaları, taraftarlarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdiği samimi anlar ve çok daha fazlası bu bölümde yer alıyor.

“Hull City - Portsmouth” karşılaşmasının tüm detayları, Acunmedya’ya ait ACN Digital YouTube kanalında sizi bekliyor.

PERDE ARKASI: Taraftarın Kalbinden Gelen Güç! | Bölüm 1

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
