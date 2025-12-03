ACN Digital’den Perde Arkası Serisi: “Hull City’nin Unutulmaz Galibiyeti!”

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, bildiğiniz üzere Portsmouth karşısında unutulmaz bir galibiyet almıştı. Peki bu galibiyetin perde arkasında neler yaşandı? ACN Digital, şimdi tüm ayrıntıları izleyenlerle buluşturuyor.

Maç öncesi taraftarların görüşleri, taraftar röportajları, maç öncesi futbolcuların heyecanı, tribünlerden yükselen sesler...Maç heyecanına dair birçok özel an Youtuber Mert Yüksektepe’nin sunumuyla “Perde Arkası” programında sizlerle buluşuyor.

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı’nın maç sonu özel açıklamaları, taraftarlarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdiği samimi anlar ve çok daha fazlası bu bölümde yer alıyor.

“Hull City - Portsmouth” karşılaşmasının tüm detayları, Acunmedya’ya ait ACN Digital YouTube kanalında sizi bekliyor.

PERDE ARKASI: Taraftarın Kalbinden Gelen Güç! | Bölüm 1