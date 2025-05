ABD Yolcusu: Zehra Güneş'in Kardeşi Mina'dan Kariyer Değişikliği

Mina Güneş'in ablası Zehra Güneş, kardeşinin Türkiye'den ayrılmasın dair Instagram hesabından yayınladığı bir gönderide şunları söyledi:

'Canım Mina’m,

Şu an içimde ne hissettiğimi tam olarak anlatmak gerçekten zor. Seni böyle büyük bir adım atarken izlemek,evden, bildiğin her şeyden uzaklaşıp,yepyeni bir hayata başlamak içimi tarif edemeyeceğim duygularla dolduruyor. Gururum tarifsiz… ama aynı zamanda seni ne kadar çok özleyeceğimi bilmek, en zor kısmı.

Sen en küçüğümüzsün… Hep korumak istediğim, hep biraz daha yanımda kalmasını dilediğim bir parçamsın. Ama şimdi, karşımda kocaman bir cesaretle, yüreği hayallerle dolu bir genç kadın duruyor. Geleceğine doğru yürüyorsun, dimdik ve umutla. Ve bu, bana tarifsiz bir gurur veriyor.

Elbette kolay olmayacak. Zaman zaman uzaklık ağır gelecek, her şey yabancı hissettirecek, evin sıcaklığına, tanıdıklığına hasret kalacaksın. Ama o anlarda, ne olursa olsun, asla yalnız olmadığını bilmeni istiyorum. Biz hep seninleyiz her kalp atışında, her sessiz anda, sevgiyle yanında.

Bu yolculuk seni büyütecek, şekillendirecek, bazen zorlayacak… ama her deneyim seni sen yapacak. Hatalar yap, ders al, güçlen ve kendine inanmaktan asla vazgeçme. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Ve bir gün geriye dönüp baktığında, cesaretinin seni ne kadar ileriye taşıdığını göreceksin.

Mina, sen bizim ışığımızsın. Gülüşün, kalbinin güzelliği, taşıdığın güç hepsi bize bir armağan. Ohio seni tanıdığı için çok şanslı. Aramızdaki mesafeler artsa da,biz hep buradayız.

Go shine, my little star. The world is waiting for everything you are.🤍✨

With all my love,

Always your proud Sister'