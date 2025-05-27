ABD Yolcusu: Zehra Güneş'in Kardeşi Mina'dan Kariyer Değişikliği
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın yıldız ismi Zehra Güneş, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. 25 yaşındaki voleybolcu, hem spor hem de eğitim hayatını ABD'de sürdürme kararı alan kardeşi Mina'ya “Biz hep seninleyiz; her kalp atışında, her sessiz anda, sevgiyle yanında.” dedi.
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Mina Güneş, yeni sezonda ABD'de
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“Biz hep seninleyiz; her kalp atışında, her sessiz anda, sevgiyle yanında.”
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