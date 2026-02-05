onedio
ABD’de Etkili Olan Soğuk Hava Dalgası İguanaları Şoka Soktu

ABD'de Etkili Olan Soğuk Hava Dalgası İguanaları Şoka Soktu

İsmail Kahraman
05.02.2026 - 11:51

Her zaman sıcak havası ile bilinen ABD’nin Florida eyaletinde hava sıcaklıklarının eksi derecelere gelmesi binlerce iguanayı şoka soktu. Soğuk nedeniyle hareketsiz kalan iguanalar ağaçlardan düştü. Yetkililer, halk sağlığı riski oluşabileceği için uyarıda bulundu.

Soğuk nedeniyle hareket kabiliyetleri kısıtlanıyor.

Soğuğa dayanıklı olmayan iguanaların, düşük sıcaklıklara maruz kaldıklarında hareket kabiliyetlerini kaybettikleri ve sıklıkla ağaçlardan düştükleri belirtildi.

ABD’nin Florida eyaletindeki ani sıcaklık düşüşleri, iguanaların hareket kabiliyetini kaybetmesine ve ağaçlardan düşmesine neden oluyor. Bu durum, ciddi güvenlik ve halk sağlığı riskleri oluşturuyor. Pompano Beach kentinde, Broward County parklarında soğuk nedeniyle hareketsiz kalan iguanalar kurtarma ekipleri tarafından toplandı.

