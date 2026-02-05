"Altın İşi Yapacağız" Diye Kandırılan Adam 16 Milyon Lira Dolandırıldı
İstanbul’da yaşayan 48 yaşındaki Murat Karabulut, daha önce beraber çalıştığı Mustafa İ.’nin “Seninle birlikte altın işi yapacağız” sözlerine inanarak tüm birikimini arkadaşına teslim etti. Evini, arabasını ve tüm altınlarını satan ve toplamda 16 milyon lirayı kaptıran Karabulut, “Ben sefalet içindeyim, onlar hayatına devam ediyor” ifadelerini kullandı. Savcılık, Murat Karabulut’un suç duyurusunun ardından soruşturma başlattı.
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaşayan Murat Karabulut, daha önce beraber çalıştığı arkadaşı Mustafa İ. ile birlikte iş yapmak istedi.
“Onlar hayatına devam ediyor”
