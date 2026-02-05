"Altın İşi Yapacağız" Diye Kandırılan Adam 16 Milyon Lira Dolandırıldı

Murat Karabulut, “çantacılık” diye tabir edilen altın alım satım işi yapan Mustafa İ.’nin kâr payı vaadine inanarak, zaman içerisinde eşinin altınlarını, aracını ve birikimini Mustafa İ.’ye teslim etti. Yaklaşık 16 milyon TL dolandırıldığını anlayan Karabulut, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre, suç duyurusunda bulunduğu Mustafa İ.’nin benzer suçlardan 30’a yakın dosyası olduğu öğrenildi.

Murat Karabulut, yıllar önce bir lokantada birlikte çalıştığı Mustafa İ. isimli şahısla yaklaşık 3-4 yıl aynı iş yerinde çalıştıklarını anlattı. İş yerinin devredilmesinin ardından Mustafa İ.’nin Bayrampaşa’da gümüş üzerine bir kuyumcu dükkânı açtığını, ancak bir süre sonra dükkânı kapattığını belirten Karabulut, daha sonra kendisine altın ve döviz al-sat işi yaptığını ve birikimlerini değerlendirebileceğini söylediğini ifade etti.

Karabulut, önce elindeki altınları vererek sürece dâhil olduğunu, ardından eşine ait 14 bileziği parça parça Mustafa İ.’ye teslim ettiğini söyledi. Eşinin defalarca uyarmasına rağmen verilen kazanç vaadine inandığını dile getiren Karabulut, “25 yıllık emeğimiz vardı. Eşimin kolundaki bilezikler, arabam, birikimlerimiz; hepsini bu işe verdim” dedi.

İddiaya göre süreç bununla da sınırlı kalmadı. Karabulut, ailesiyle oturduğu evi de satarak parayı Mustafa İ.’nin yönlendirmesiyle onun kontrolüne verdi. Tapu işlemleri sırasında evin 4 buçuk milyon TL’ye satıldığı söylenmesine rağmen hesabına yatan paranın çok daha düşük olduğunu, paranın da doğrudan Mustafa İ.’nin tasarrufuna geçtiğini öne sürdü.