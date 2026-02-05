onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
"Altın İşi Yapacağız" Diye Kandırılan Adam 16 Milyon Lira Dolandırıldı

"Altın İşi Yapacağız" Diye Kandırılan Adam 16 Milyon Lira Dolandırıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.02.2026 - 10:56

İstanbul’da yaşayan 48 yaşındaki Murat Karabulut, daha önce beraber çalıştığı Mustafa İ.’nin “Seninle birlikte altın işi yapacağız” sözlerine inanarak tüm birikimini arkadaşına teslim etti. Evini, arabasını ve tüm altınlarını satan ve toplamda 16 milyon lirayı kaptıran Karabulut, “Ben sefalet içindeyim, onlar hayatına devam ediyor” ifadelerini kullandı. Savcılık, Murat Karabulut’un suç duyurusunun ardından soruşturma başlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaşayan Murat Karabulut, daha önce beraber çalıştığı arkadaşı Mustafa İ. ile birlikte iş yapmak istedi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaşayan Murat Karabulut, daha önce beraber çalıştığı arkadaşı Mustafa İ. ile birlikte iş yapmak istedi.

Murat Karabulut, “çantacılık” diye tabir edilen altın alım satım işi yapan Mustafa İ.’nin kâr payı vaadine inanarak, zaman içerisinde eşinin altınlarını, aracını ve birikimini Mustafa İ.’ye teslim etti. Yaklaşık 16 milyon TL dolandırıldığını anlayan Karabulut, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre, suç duyurusunda bulunduğu Mustafa İ.’nin benzer suçlardan 30’a yakın dosyası olduğu öğrenildi.

Murat Karabulut, yıllar önce bir lokantada birlikte çalıştığı Mustafa İ. isimli şahısla yaklaşık 3-4 yıl aynı iş yerinde çalıştıklarını anlattı. İş yerinin devredilmesinin ardından Mustafa İ.’nin Bayrampaşa’da gümüş üzerine bir kuyumcu dükkânı açtığını, ancak bir süre sonra dükkânı kapattığını belirten Karabulut, daha sonra kendisine altın ve döviz al-sat işi yaptığını ve birikimlerini değerlendirebileceğini söylediğini ifade etti.

Karabulut, önce elindeki altınları vererek sürece dâhil olduğunu, ardından eşine ait 14 bileziği parça parça Mustafa İ.’ye teslim ettiğini söyledi. Eşinin defalarca uyarmasına rağmen verilen kazanç vaadine inandığını dile getiren Karabulut, “25 yıllık emeğimiz vardı. Eşimin kolundaki bilezikler, arabam, birikimlerimiz; hepsini bu işe verdim” dedi.

İddiaya göre süreç bununla da sınırlı kalmadı. Karabulut, ailesiyle oturduğu evi de satarak parayı Mustafa İ.’nin yönlendirmesiyle onun kontrolüne verdi. Tapu işlemleri sırasında evin 4 buçuk milyon TL’ye satıldığı söylenmesine rağmen hesabına yatan paranın çok daha düşük olduğunu, paranın da doğrudan Mustafa İ.’nin tasarrufuna geçtiğini öne sürdü.

“Onlar hayatına devam ediyor”

“Onlar hayatına devam ediyor”

İşlerin yolunda gitmediğine dair ilk sinyalleri bir buluşmada aldığını söyleyen Karabulut, Mustafa İ.’nin “Kapalıçarşı’da sıkıntı oldu, paranın yarısı gitti” dediğini aktardı. Ardından kredi çekmeye ikna edildiğini, kredi kartlarının da kullanıldığını ifade eden Karabulut, şu anda yaklaşık 1,5 milyon TL kredi ve kart borcu bulunduğunu, emekli maaşına haciz geldiğini ve 3 aydır maaş alamadığını söyledi.

Dolandırıldığını anladıktan sonra şüpheliye ve ailesine ulaşmaya çalıştığını ancak telefon numaralarının değiştirildiğini belirten Karabulut, çevresinden aldığı bilgiler doğrultusunda Mustafa İ.’nin kızını üniversiteye yazdırdığını, oğlunu bedelli askerliğe gönderdiğini ve yeni bir hayat kurduğunu iddia etti. Yaşadığı çaresizliği gözyaşları içinde anlatan Karabulut, “Şu an kiradayım, kiramı ödeyemiyorum. Üç çocuğum var. İntiharın eşiğine geldim. Benim gibi başka insanların da canı yanmasın” diyerek çağrıda bulundu.

Murat Karabulut’un savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Karabulut, adaletin yerini bulmasını ve iddia ettiği mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
kurbagacık

çantacılık (dolandırıcılık) yaparak zengin olacakken kendi dolandırılıpda madurum diyenlerede ben hayret ediyorum. bir de herşey gidene kadar nasıl bir hırs ... Devamını Gör