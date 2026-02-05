ABD Merkezli The Washington Post Gazetesi Çalışanlarının 3’te 1’ini İşten Çıkardı
Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bezos’un sahibi olduğu The Washington Post gazetesinde geniş çaplı işten çıkarma yaşandı. Gazetenin yönetimi, çalışanlarının yaklaşık 3’te 1’ini işten çıkardı. Gazetenin spor ve kitap servisleri kapatılırken, uluslararası birçok muhabirin de işine son verildi.
Amazon’un sahibi Jeff Bezos, geçmişi 1877’ye kadar uzanan The Washington Post gazetesini 2013 yılında 250 milyon dolara satın almıştı.
Gazetenin Ukrayna muhabiri Lizzie Johnson’un paylaşımı
