onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD Merkezli The Washington Post Gazetesi Çalışanlarının 3’te 1’ini İşten Çıkardı

ABD Merkezli The Washington Post Gazetesi Çalışanlarının 3’te 1’ini İşten Çıkardı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.02.2026 - 08:19

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bezos’un sahibi olduğu The Washington Post gazetesinde geniş çaplı işten çıkarma yaşandı. Gazetenin yönetimi, çalışanlarının yaklaşık 3’te 1’ini işten çıkardı. Gazetenin spor ve kitap servisleri kapatılırken, uluslararası birçok muhabirin de işine son verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amazon’un sahibi Jeff Bezos, geçmişi 1877’ye kadar uzanan The Washington Post gazetesini 2013 yılında 250 milyon dolara satın almıştı.

Amazon’un sahibi Jeff Bezos, geçmişi 1877’ye kadar uzanan The Washington Post gazetesini 2013 yılında 250 milyon dolara satın almıştı.

Daha önce idari kadrosunda sık sık işten çıkarmalar yaşanan gazetede bu kez sıra gazetecilere geldi.

The New York Times’a konuşan kaynaklar, çalışanlara geniş çaplı bir işten çıkarma sürecinin başlatıldığının duyurulduğunu söyledi ve bu sürecin sporun yanı sıra yerel ve uluslararası haberler departmanlarını da büyük ölçüde etkilemesinin beklendiğini ifade etti.

Yetkililer, söz konusu işten çıkarmaların gazete çalışanlarının yaklaşık yüzde 30’unu etkileyeceğini ileri sürdü.

The Washington Post Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray’in ise çalışanlarla yapılan toplantıda, şirketin ciddi mali kayıplar yaşadığını ve okuyucuların ihtiyaçlarının yeterince karşılanamadığını belirttiği, işten çıkarmaların tüm departmanları etkileyebileceğine dikkat çektiği aktarıldı.

Gazetenin Ukrayna muhabiri Lizzie Johnson’un paylaşımı

Gazetenin Ukrayna muhabiri Lizzie Johnson’un paylaşımı
twitter.com

'Savaşın tam ortasında The Washington Post tarafından işten çıkarıldım. Söyleyecek sözüm yok. Yıkıldım.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın