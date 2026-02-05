ABD Merkezli The Washington Post Gazetesi Çalışanlarının 3’te 1’ini İşten Çıkardı

Daha önce idari kadrosunda sık sık işten çıkarmalar yaşanan gazetede bu kez sıra gazetecilere geldi.

The New York Times’a konuşan kaynaklar, çalışanlara geniş çaplı bir işten çıkarma sürecinin başlatıldığının duyurulduğunu söyledi ve bu sürecin sporun yanı sıra yerel ve uluslararası haberler departmanlarını da büyük ölçüde etkilemesinin beklendiğini ifade etti.

Yetkililer, söz konusu işten çıkarmaların gazete çalışanlarının yaklaşık yüzde 30’unu etkileyeceğini ileri sürdü.

The Washington Post Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray’in ise çalışanlarla yapılan toplantıda, şirketin ciddi mali kayıplar yaşadığını ve okuyucuların ihtiyaçlarının yeterince karşılanamadığını belirttiği, işten çıkarmaların tüm departmanları etkileyebileceğine dikkat çektiği aktarıldı.