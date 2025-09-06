onedio
A.B.İ. Dizisi Konusu Nedir? A.B.İ. Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
06.09.2025 - 15:52

ATV’nin bu sezon ekranlara damga vurması beklenen dizisi “A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır”, başrolü Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği güçlü bir proje olmaya hazırlanıyor. Yapım, aile ve geçmişle yüzleşmenin sancılı ama umut vadeden öyküsünü anlatacak. ATV’nin yeni sezonunda ekrana getireceği A.B.İ., şimdiden yılın en çok beklenen projelerinden biri oldu. Biz de sizler için dizinin oyuncu kadrosunu, yayın platformunu, konusu ve tüm merak edilenleri derledik.

A.B.İ. Konusu

Dizi, ailesine sırt çevirerek uzaklaşmış başarılı cerrah Doğan’ın kardeşinin düğünü için memleketine dönmesiyle başlıyor. Bu dönüş, geçmişte üstü örtülen kırgınlıkları ve vicdan muhasebesini yeniden gündeme getiriyor. Aile içinde yıllardır konuşulmayan sırlar açığa çıkarken, Doğan hem kendi vicdanıyla hem de ailesinin beklentileriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. “Bu ellerle can almayacağım, can kurtaracağım” sözleri, onun içsel yolculuğunu en iyi şekilde özetliyor.

A.B.İ. Oyuncu Kadrosu

A.B.İ. dizisinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu, ailesinden uzaklaşmış başarılı cerrah Doğan karakteriyle yıllar sonra televizyona geri dönüyor. Ona, genç kuşakta güçlü performanslarıyla öne çıkan Afra Saraçoğlu eşlik ediyor ve hikayede Çağla karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Kadroda ayrıca son dönemde etkileyici rolleriyle tanınan Diren Polatoğulları da Behram karakteriyle yer alıyor.

Henüz dizide yer alacak diğer oyuncular netleşmedi. Detayları aktarıyor olacağız.

A.B.İ. Bölümler ve Sezonlar

Dizi, ATV’nin 2025 sonbahar sezonu için hazırlanıyor. İlk sezonun uzun soluklu olması planlanıyor ancak bölüm sayısı resmi olarak duyurulmadı. Kenan İmirzalıoğlu’nun ekrana dönüşünün, projenin uzun soluklu olmasında epey katkısı olacağı düşünülüyor.

A.B.İ. Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

A.B.İ. yalnızca ATV ekranlarında yayınlanacak. Yayının 2025 Ekim ayında başlaması planlanıyor. Kanalın prime-time stratejisinde en iddialı yapımlardan biri olarak öne çıkıyor. Fragman ve tanıtım videolarının kısa süre içinde izleyicilerle paylaşılması bekleniyor.

A.B.İ. Benzeri Diziler

A.B.İ., aile bağları, vicdan muhasebesi ve yıllar sonra eve dönüş temasını işlediği için Türk televizyonlarında iz bırakan bazı güçlü dramalarla aynı çizgide değerlendirilebilir. 

Merhamet dizisi, geçmişin yaralarıyla yüzleşen ve yeniden ayağa kalkmaya çalışan bir kadının hikayesiyle A.B.İ.’ye yakın bir duygu dünyası sunar. 

İstanbullu Gelin, kuşak çatışmalarını, aile bağlarının zorluklarını ve aidiyet meselesini güçlü bir şekilde ele alarak benzer bir atmosfer yaratabilir. 

Kayıp Şehir, geçmişten kaçamayan insanların aileleriyle ve kendileriyle hesaplaşmasını konu alarak A.B.İ.’nin dramatik yanına ayna tutabilir.

Babam ve Ailesi, iki farklı aile arasında sıkışan bir baba figürü üzerinden vicdan muhasebesini işlediği için benzer görülebilir. 

Bu diziler, A.B.İ.’nin öne çıkardığı duygusal yoğunluğu ve aile merkezli anlatımını seven izleyiciler için güçlü alternatifler olacaktır.

