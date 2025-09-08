90’lardan Günümüze Uzanan Unutulmaz Candan Erçetin Klasikleri
Candan Erçetin, Türk müzik tarihinde özel bir yere sahip. Hem Fransız chanson geleneğinden ilham alan hem de Anadolu’nun melodilerini modern pop anlayışıyla harmanlayan bir sanatçı. Herkesin hayatına şarkılarıyla bir şekilde dokunmuştur. İşte Candan Erçetin'in hafızalara kazınan klasikleri...
1. Yalan
2. Sevdim Sevilmedim
3. Unut Sevme
4. Çapkın
5. Oyalama Artık
6. Ben Kimim
7. Gamsız Hayat
8. Parçalandım
9. Git
10. Hangi Aşk Adil Ki
