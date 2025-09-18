8 Soruda Sana Bir Bakım Önerisinde Bulunuyoruz!

Cilt bakım ürünleri arasında kayboluyor, neyin sana uygun olduğunu tam olarak kestiremiyor musun? Hazırladığımız bu test ile sadece 8 soruda sana en uygun bakım önerisini sunuyoruz! İster karma, ister kuru, ister yağlı cilde sahip ol; bu test sayesinde hem cilt tipini tanıyacak hem de ihtiyacın olan bakım önerisini alacaksın.

O zaman hadi başlayalım!👇

Not: Cilt bakımı konusunda uzman değiliz ve burada paylaşılanlar genel bilgilerdir. Her cildin farklı ihtiyaçları vardır, bu nedenle önerilen rutinleri uygulamadan önce bir dermatolog veya uzman doktora danışmanız önemlidir.