8 Soruda Sana Bir Bakım Önerisinde Bulunuyoruz!
Cilt bakım ürünleri arasında kayboluyor, neyin sana uygun olduğunu tam olarak kestiremiyor musun? Hazırladığımız bu test ile sadece 8 soruda sana en uygun bakım önerisini sunuyoruz! İster karma, ister kuru, ister yağlı cilde sahip ol; bu test sayesinde hem cilt tipini tanıyacak hem de ihtiyacın olan bakım önerisini alacaksın.
O zaman hadi başlayalım!👇
Not: Cilt bakımı konusunda uzman değiliz ve burada paylaşılanlar genel bilgilerdir. Her cildin farklı ihtiyaçları vardır, bu nedenle önerilen rutinleri uygulamadan önce bir dermatolog veya uzman doktora danışmanız önemlidir.
1. İlk sorumuz! Cilt tipin nasıl tanımlanır?
2. Puanlama zamanı! Cilt bakımı konusunda kendine ne kadar güveniyorsun?
3. Cilt bakım rutinin ne kadar detaylı?
4. En sık karşılaştığın cilt problemi nedir?
5. Cildinin genel durumundan memnun olduğunu söyleyebilir misin?
6. Makyaj yapma sıklığını öğrenelim!
7. Cildini ne sıklıkla nemlendirdiğini öğrenelim!
8. Son olarak, her gün güneş kremi kullanır mısın?
Göz çevrene özel bakım şart!
Kırışıklarla mücadeleye erken yaşta başta.
Yağlı cildinin de nemlendiriciye ihtiyacı var.
Hassas cildine nazik davran!
