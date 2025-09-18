onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
8 Soruda Sana Bir Bakım Önerisinde Bulunuyoruz!

etiket 8 Soruda Sana Bir Bakım Önerisinde Bulunuyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
18.09.2025 - 11:18

Cilt bakım ürünleri arasında kayboluyor, neyin sana uygun olduğunu tam olarak kestiremiyor musun? Hazırladığımız bu test ile sadece 8 soruda sana en uygun bakım önerisini sunuyoruz! İster karma, ister kuru, ister yağlı cilde sahip ol; bu test sayesinde hem cilt tipini tanıyacak hem de ihtiyacın olan bakım önerisini alacaksın. 

O zaman hadi başlayalım!👇

Not: Cilt bakımı konusunda uzman değiliz ve burada paylaşılanlar genel bilgilerdir. Her cildin farklı ihtiyaçları vardır, bu nedenle önerilen rutinleri uygulamadan önce bir dermatolog veya uzman doktora danışmanız önemlidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuz! Cilt tipin nasıl tanımlanır?

2. Puanlama zamanı! Cilt bakımı konusunda kendine ne kadar güveniyorsun?

3. Cilt bakım rutinin ne kadar detaylı?

4. En sık karşılaştığın cilt problemi nedir?

5. Cildinin genel durumundan memnun olduğunu söyleyebilir misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Makyaj yapma sıklığını öğrenelim!

7. Cildini ne sıklıkla nemlendirdiğini öğrenelim!

8. Son olarak, her gün güneş kremi kullanır mısın?

Göz çevrene özel bakım şart!

Göz çevren, yüzünün en hassas yeri ve maalesef en çabuk yorulan kısmı. İnce çizgiler, şişlikler ya da morluklar hep buradan kendini belli eder. Bu sebeple düzenli olarak bir göz kremiyle bu bölgeyi beslersen, bakışların çok daha canlı ve ışıl ışıl görünecektir. Hafif masaj yaparak uygularsan, kullandığın ilk sabah aynaya baktığında bile farkı hissedersin. Bu kadar küçük bir adımla bakışlarını güzelleştirebilmek inanılmaz bir şey olmalı.

Kırışıklarla mücadeleye erken yaşta başta.

Kırışıklıklar bir kez yerleşmeye başladıktan sonra, ne yazık ki onları evde tamamen yok etmek çok zor. Ama buna karşın, oluşmadan önce müdahale etmek mümkün! Cilt bakımını ihmal etmeyip, düzenli olarak nemlendirici kullanmak, güneş koruyucu sürmek ve yaşlanma karşıtı ürünler eklemek, kırışıklıkların oluşumunu geciktirmenin en etkili yolu. Özellikle göz çevresi ve alın bölgesine dikkatlice bakım yaparak, bu bölgelerdeki ince çizgilerin önüne geçebilirsin. Unutma, cildine ne kadar erken özen gösterirsen, o kadar uzun süre genç ve canlı kalır!

Yağlı cildinin de nemlendiriciye ihtiyacı var.

Yağlı ciltlerin neme ihtiyacı yok gibi görünse de işin aslı tam tersi. Cildin nemsiz kalınca daha fazla sebum üretir ve bu da parlama ile gözenek sorunlarına yol açar. Su bazlı, hafif bir nemlendirici kullanarak bu döngüyü kırabilirsin. Hem cildin daha dengeli olur hem de daha sağlıklı bir görünüme kavuşur. Yağlı bile olsa cildine küçük bir iyilik yapman, sana büyük bir ışıltı olarak dönecek.

Hassas cildine nazik davran!

Hassas bir cildin varsa, onu sakin tutacak ürünler kullanmak şart. Sert peelingler, yoğun parfümlü ürünler ya da çok sıcak su hemen tahrişe yol açabilir. Bunun yerine hafif içerikli, yatıştırıcı ürünler seçersen cildin kısa sürede rahatlar. Kızarıklıklar azalır, gerginlik hissi kaybolur ve daha pürüzsüz bir görünüm kazanırsın. Şu an hassas dediğin cildin doğru ürünlerle bir anda toparlanabilir. Ona nazik davran, karşılığında sana yumuşacık bir hediye verecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın