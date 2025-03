8 Mart’ın Ertesi Gerçeklere Dönelim: Kadınlar Neden Hala ‘Kendine Ait Bir Oda’ya İhtiyaç Duyuyor?

Neredeyse bir asır sonra bile kadınların erkeklerle eşit olduğunu ve her alanda eşit hakka sahip olması gerektiğini konuşuyoruz. Hala kadınların her işi yapamayacağı, her yerde bulunamayacağı ve düşüncelerini paylaşırken bile eşit söz hakkına sahip olmayacağını düşünen insanlarla mücadele ediyoruz.

Aradan geçen bir asırlık sürede dünyanın kadın-erkek eşitliğinde bambaşka yerlerde olması gerekirken ne yazık ki kadınlar hala kendilerine ait bir odaya ihtiyaç duyuyor. 'Neden?' sorusunun kesin bir cevabı olmasa da ataerkil düzenin geldiği gibi gittiğini söylemek mümkün sevgili Virginia Woolf. Sadece İngiltere'de değil, tüm dünyada hala aynı fikirleri yayma çabasında kadınlar. Bir yüz yıl sonra neler olur bilemiyoruz ama kadınların toplumda daha görünür, daha özgür, daha adil şartlarda yarıştığı bir düzende var olmasını diliyoruz!