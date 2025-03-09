8 Mart’ın Ertesi Gerçeklere Dönelim: Kadınlar Neden Hala ‘Kendine Ait Bir Oda’ya İhtiyaç Duyuyor?
Virginia Woolf 'Kendine Ait Bir Oda' kitabını 1929 yılında yazmıştı. Feminist hareketlerin aktarıldığı yapı taşlarından biri olarak görülen kitapta Woolf, bir kadının yazmak için paraya ve kendine ait bir odaya ihtiyacı olduğunu söyleyerek dönemin koşullarını aktarmaya çalışıyordu. Çünkü onun da söylediği gibi o dönem ya kadınlar bir yerlere yakıştırılmıyordu ya da bazı davranışlar kadınlara yakışmıyordu. 'Kadınlar yüzyıllardır erkek bedenini doğal boyutunun iki katı göstermek gibi harikulade bir güce ve sihre sahip ayna görevi görmüşlerdir.' düşüncesini dile getiren Virginia Woolf, yazarlık üzerinden verdiği mesajlarla kitabın üstünden neredeyse 100 yıl geçmesine rağmen pek çok konunun kadınlar için aynı kaldığını gözler önüne sermiş oldu.
Hala erkeklerle eşit haklara sahip olma konusunda zorluk çeken kadınlar 'Kendine Ait Bir Oda' arıyor. 8 Mart'tan bir gün sonra gelin, Woolf'un verdiği mesajlarla 100 yıl sonra da değişmeyen durumları birlikte değerlendirelim!
Feminizmin en sağlam kalelerinden biri olan Virginia Woolf, 1929 yılında yalnızca İngiliz edebiyatına değil, dünya edebiyatına da Kendine Ait Bir Oda'yla muhteşem bir eser bırakmış oldu.
Woolf'un bu görüşünün temelinde ‘kadın sadece ihtiyaçları gidermek için vardır’ düşüncesi yatıyor.
Woolf'un kitabı ve düşüncelerinin üstünden tam 96 yıl geçmesine rağmen hala geçerliliğini koruduğunu söylemek mümkün.
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Sadece kadınların degil herkesin bir odaya ihtiyacı var