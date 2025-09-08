8 – 14 Eylül 2025 Haftası Astroloji Gündemi
Balık Burcunda Ay Tutulmasının Yankıları
7 Eylül’de Balık burcunda gerçekleşen Ay Tutulması, içsel temizlik ve ruhsal uyanış haftasına damgasını vuruyor. Kolektif bilinçaltı temizliği başlarken, Türkiye’nin astrolojik haritasında 12. ve 6. ev akslarını tetikleyen bu tutulma, gizli düşmanlıkları açığa çıkarabilir ve sağlık sistemi gibi alanlarda ihmal edilmiş gerçekleri gün yüzüne çıkarabilir. Bireysel düzlemde ise rüyalar, sezgiler ve affetme süreçleri yoğun hissedilecek.
Satürn Retro & Neptün Kavuşumu
Haftanın Sayı Sekansı
♈️ KOÇ – Kendin Ol, Cesaretin Yol Açıyor
BOĞA – Köklen, Büyü, Parla
♊️ İKİZLER – Sözlerin Güçle Mühürleniyor
YENGEÇ – Kalbinle Yönünü Buluyorsun
♌️ ASLAN – Işığını Paylaş, Kalpleri Aydınlat
♍️ BAŞAK – Zihin Açıldıkça Kalbin de Aydınlanır
♎ TERAZİ – Dengen Hayatın Anahtarı
♏ AKREP – Derinliğin Gücünle Yüksel
♐ YAY – Ufkun Genişliyor, Kalbin Yükseliyor
♑ OĞLAK – Yapı Kur, Ruhunu Besle
♒ KOVA – Yenilikte İstikrar, Kalpte Bilgelik
♓ BALIK – Sezgilerinle Yükseliyorsun
