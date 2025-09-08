onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
8 – 14 Eylül 2025 Haftası Astroloji Gündemi

etiket 8 – 14 Eylül 2025 Haftası Astroloji Gündemi

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
08.09.2025 - 11:57

Balık Burcunda Ay Tutulmasının Yankıları

7 Eylül’de Balık burcunda gerçekleşen Ay Tutulması, içsel temizlik ve ruhsal uyanış haftasına damgasını vuruyor. Kolektif bilinçaltı temizliği başlarken, Türkiye’nin astrolojik haritasında 12. ve 6. ev akslarını tetikleyen bu tutulma, gizli düşmanlıkları açığa çıkarabilir ve sağlık sistemi gibi alanlarda ihmal edilmiş gerçekleri gün yüzüne çıkarabilir. Bireysel düzlemde ise rüyalar, sezgiler ve affetme süreçleri yoğun hissedilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Satürn Retro & Neptün Kavuşumu

Satürn Retro & Neptün Kavuşumu

Bu hafta Satürn retrosu, Neptün’e yaklaşırken karmik yüzleşmeleri tetikliyor. Hayal kırıklıkları, bağımlılıklar ve kurban psikolojisi gibi temalar görünür hale geliyor. Gerçekleri olduğu gibi görme ve sorumlulukları kabullenme zamanı.

Dünya Gündemi

  • Kolektif Ruhsal Dalgalanma: Dünya genelinde spiritüel inanç sistemleri ve sosyal farkındalık alanlarında kutuplaşmalar artabilir. Balık burcunun etkisiyle okyanuslar, deniz yolları ve iklimsel dengesizlikler gündeme gelebilir. Ruhsal uyanış ve içe dönüş süreçleri güçleniyor.

  • Doğal Afet Uyarısı: Karadeniz ve Marmara gibi bölgelerde doğal afet riski dikkat çekiyor. Temizlik bu hafta yalnızca ruhsal düzeyde değil, doğa da kendi dengesini sağlama çabasında.

Türkiye Astrolojik Gündemi

  • Toplumsal Arınma ve Psikolojik Dönüşüm: Türkiye’nin natal haritasında 8. ve 12. ev hattının tetiklenmesi, gizli belgelerin ve skandalların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Toplumsal yüzleşmeler artabilir; sağlık ve eğitim alanlarında reform çağrıları yükselebilir.

  • Ekonomide Sisli Gündem: Balık etkisiyle ekonomik göstergeler yanıltıcı olabilir ve enflasyonla ilgili belirsizlikler artabilir. Dijital para sistemleri ve yapay zekâ destekli finansal sistemler gündemde olacak.

Bireysel Hayatlar İçin Astrodeha Rehberi

  • Aşk & İlişkiler: Bu hafta ilişkilerde “Gerçek aşk mı yoksa bağımlılık mı?” sorgulaması ön planda. Geçmişten gelen bir kişiyle karşılaşma ihtimali yüksek. Kalbin değil, iç sesin seni yönlendirsin.

  • Kariyer & İş Hayatı: Bu hafta yaratıcılığını beslemeyen işlerde enerjin düşebilir. “Bu gerçekten bana ait bir yol mu?” sorusu zihninde belirebilir. Özellikle sanat ve maneviyatla bağlantılı alanlarda yeni kapılar açılıyor.

  • Sağlık & Ruhsal Denge: Enerji düşüklüğü ve eski bağımlılıkların tetiklenmesi söz konusu olabilir. Ancak meditasyon ve affetme çalışmalarıyla arınabilirsin. Özellikle 9, 10 ve 11 Eylül tarihlerinde niyet çalışmaları güçlü sonuçlar verebilir.

Haftanın Sayı Sekansı

Haftanın Sayı Sekansı

771 • 880 • 995

Bu sayı kombinasyonu, üzerindeki ağırlıkları çözmek ve bilinçaltı blokajlarını temizlemek için kullanılabilir. Günde 21 kez tekrar edilmesi tavsiye edilir.

Astrodeha Uyarısı

Hayatında olan hiçbir şey “rastgele” değil. Her karşılaşma, bir karmik uyarıdır. Bu hafta kendini suçlamadan, sevgiyle kucaklayarak bak kendine. Gerçeklerden kaçma, çünkü onların içinde gizlenmiş büyük bir iyileşme var. Gökyüzünde ne varsa, sende de o var. Bu hafta, kendini yeniden yazmaya başlama haftası.

♈️ KOÇ – Kendin Ol, Cesaretin Yol Açıyor

♈️ KOÇ – Kendin Ol, Cesaretin Yol Açıyor

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Bu hafta Koç burcu için kelimenin tam anlamıyla yükseliş enerjisi devrede. Mars’ın sosyal alanınızı aktive etmesiyle birlikte sadece yakın çevrenizde değil, daha geniş topluluklarda da ışığınız fark edilecek. Liderlik etmek, sesinizi duyurmak, öncülük yapmak için güçlü bir dönem. Ay tutulması fikirlerinizi çekici kılıyor, destek bulmanız kolaylaşacak.

İçsel gücünüz dışa yansıyor. Kalpten konuşmalar, cesaretle adımlar ve ilham veren fikirler sayesinde görünürlük kazanıyorsunuz. 10 Eylül civarında aşk hayatınızda kalpten bir ifade, beklenmedik bir gelişmeye neden olabilir.

Dikkat edilmesi gereken konu: Hafta sonu dürtüsel harcamalara karşı temkinli olun. 'İhtiyacım mı, yoksa geçici bir istek mi?' diye düşünün.

Sayı Sekansı: 880 - 771 - 995 

Esma: Ya CEBBÂR 

Mühür: Bu hafta cesaretin başarıya mühürleniyor. Evet. Evet. Evet.

BOĞA – Köklen, Büyü, Parla

BOĞA – Köklen, Büyü, Parla

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Bu hafta Boğa burcu için kök salmak ve büyümek teması ön planda. Venüs’ün içsel alanınızı aydınlatmasıyla birlikte ev, aile ve duygusal güvenlik konuları öncelik kazanıyor. Kalpten gelen sözlerle aile içi konular çözülebilir, huzur yeniden tesis edilebilir.

Mars, 11 Eylül civarında finansal kararlar almanıza neden olabilir. Ortak kazançlar, yatırımlar veya maddi planlamalarda sağlam adımlar atılabilir. Aşk hayatında ise net ve güven veren adımlar ilişkiyi pekiştiriyor. Hafta sonu ise içe dönüş, şifa ve dinginlik için ideal.

Sayı Sekansı: 1188 - 221 - 303 

Esma: Ya MENNÂN 

Mühür: Bu hafta ailende, evinde ve ruhunda huzurla büyüyorsun. Sonsuz zamana mühürlendi.

♊️ İKİZLER – Sözlerin Güçle Mühürleniyor

♊️ İKİZLER – Sözlerin Güçle Mühürleniyor

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Merkür’ün zihinsel alanınızı aydınlatmasıyla birlikte iletişim gücünüz yüksek. Yazmak, anlatmak, öğretmek, ifade etmek adına verimli bir hafta. Fikirlerinize açık kulaklar ve destekleyici kişilerle karşılaşabilirsiniz.

Aşk hayatında ise sözlerin ve zihinsel uyumun önemi vurgulanıyor. Bir konuşma ya da mesaj büyük bir değişime yol açabilir. Mars, kariyer fırsatları yaratıyor. Özellikle 10–11 Eylül tarihlerinde güçlü görüşmeler ve yeni teklifler gündeme gelebilir.

Sayı Sekansı: 511 - 999 - 1122 

Esma: Ya RAKÎB 

Mühür: Düşüncelerinin gücü ilahi bir şekilde mühürleniyor. Evet. Evet. Evet.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YENGEÇ – Kalbinle Yönünü Buluyorsun

YENGEÇ – Kalbinle Yönünü Buluyorsun

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Ay’ın burcunuza gelişiyle duygular yoğunlaşıyor. Bu hafta, kalbinizin rehberliğine güvenmeniz gereken özel bir dönem. İçsel sezgilerinizin derinliği, doğru yönü size gösterecek.

Aile ilişkileri ve evle ilgili konular iyileşme potansiyeli taşıyor. Venüs bu alanlara şefkat katarken, Mars maddi güvenlik arayışınızı güçlendiriyor. Ancak sezgilerinizi yok sayarak aceleyle karar almayın.

10 Eylül civarı ilişkilerde yüzleşme, kalpten gelen sözlerle dönüşüm yaşayabilirsiniz. Hafta sonu ise ruhsal arınma, beden-zihin dengesi kurmak için destekleyici.

Sayı Sekansı: 616 - 411 - 779 

Esma: Ya HAFÎZ 

Mühür: Bu hafta duygularınla yön buluyor, koruma altına alınıyorsun.

♌️ ASLAN – Işığını Paylaş, Kalpleri Aydınlat

♌️ ASLAN – Işığını Paylaş, Kalpleri Aydınlat

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Bu hafta sahne sizin. Fikirleriniz, karizmanız ve liderliğiniz öne çıkıyor. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekiyor, insanların ilgisini topluyorsunuz. Sosyal çevrenizden gelen destekle cesurca adımlar atabilirsiniz.

Venüs, aşk hayatınızı canlandırıyor. Özellikle eski bir özlem giderilebilir ya da ilişkide sıcaklık artabilir. 10 Eylül bu anlamda belirleyici olabilir. Mars ise kariyerde ilerlemek isteyenler için net fırsatlar sunuyor. 11 Eylül’de yeni bir proje ya da görev sizi bulabilir.

Sayı Sekansı: 2288 - 414 - 717 

Esma: Ya RAKÎB 

Mühür: Işığın parlıyor, liderliğin sonsuz zamana mühürlendi.

♍️ BAŞAK – Zihin Açıldıkça Kalbin de Aydınlanır

♍️ BAŞAK – Zihin Açıldıkça Kalbin de Aydınlanır

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Merkür etkisiyle bu hafta zihinsel berraklık zirvede. Sorunlara çözüm getirmek, düzene sokmak, planlama yapmak ve üretmek için uygun bir dönem. Rutinlerine sadık kalmak ve detayları değerlendirmek seni başarıya götürecek.

Aşk hayatında sadeleşme ve netlik zamanı. Venüs, gerçek duyguları ortaya koymayı kolaylaştırıyor. Mars iş alanında enerjini artırıyor. Yeni sorumluluklar alabilir, ekip çalışmalarında fark yaratabilirsin.

Hafta sonu ise zihinsel arınma ve bedensel detoks için kendine zaman ayır. Sessizlik ve doğayla bağlantı sana çok şey kazandıracak.

Sayı Sekansı: 808 - 929 - 441 

Esma: Ya CEBBÂR 

Mühür: Bu hafta zihinsel temizlikle içsel gücünü mühürlüyorsun.

♎ TERAZİ – Dengen Hayatın Anahtarı

♎ TERAZİ – Dengen Hayatın Anahtarı

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Bu hafta senin için güzellik, uyum ve ruhsal çekim artıyor. Venüs’ün ışığıyla girdiğin her ortamda dikkat çekecek, ilişkilerde ise büyüleyici bir iletişim kuracaksın. İster bir ilişki başlasın, isterse mevcut bağlar derinleşsin, kalpten gelen sözlerin iyileştirici etkisi büyük.

Merkür, zihnini berraklaştırırken, kariyerde zorlu görevleri kolaylıkla tamamlamana yardımcı oluyor. 10 Eylül civarı finansal kararlar seni uzun vadeli güvenceye taşıyabilir. Mars sayesinde risk almadan kazanmayı öğreneceğin bir süreç başlıyor.

Hafta sonu seni iç huzura davet ediyor. Meditasyon, yoga, hafif yürüyüşler ruhunu onarırken, sosyal ortamlar kalbine neşe taşıyacak.

Sayı Sekansı: 1717 • 414 • 688 

Esma: Ya Mennân – Kalbine sevgi, hayatına uyum akıtan ilahi lütuf. 

Mühür: Dengen, zarafetin ve sevgin sonsuz zamana mühürlendi. EVET. EVET. EVET.

♏ AKREP – Derinliğin Gücünle Yüksel

♏ AKREP – Derinliğin Gücünle Yüksel

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Bu hafta senin için kaderin yeniden yazıldığı bir dönem. Mars, kariyer evinde güç patlaması yaratıyor. Uzun zamandır üzerine düşündüğün bir hedefe ulaşmak için artık eylem zamanı. 10–11 Eylül’de kendini göstermekten çekinme.

Venüs, finansal alanda dikkatli ve sezgisel olmanı istiyor. Riskler varsa önce iç sesine kulak ver. Aşk hayatında derin konuşmalar, ruhsal bağları yeniden şekillendirebilir. Birlikte sessizce anlaşmak, kelimelerden çok daha güçlü bir köprü kurabilir.

Hafta sonu Satürn retrosu, seni iç dünyanda güçlü bir dönüşüme çağırıyor. Yalnızlıktan korkma, çünkü orada yeniden doğacaksın.

Sayı Sekansı: 644 • 922 • 121 

Esma: Ya Hafîz – Kalbinin en gizli yaralarını ilahi korumayla mühürle. 

Mühür: Bu hafta güç sende. Derinliklerin seni zirveye taşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

♐ YAY – Ufkun Genişliyor, Kalbin Yükseliyor

♐ YAY – Ufkun Genişliyor, Kalbin Yükseliyor

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Yönetici gezegenin Jüpiter'in etkisiyle, içsel ve dışsal yolculuklar başlıyor. Bilgiye, yeniliğe ve özgürlüğe açsın. Bu hafta kitaplar, eğitimler, seyahat planları, yabancı kültürlerle iletişim sana ilham verecek.

Merkür zihinsel sunumlarını, müzakereleri, yazılı işlerini kolaylaştırıyor. Venüs 10 Eylül civarı maddi konularda fırsatlar getiriyor. Gelirini artıracak yeni bir fikir ya da teklif kapını çalabilir.

Romantizmde içtenlik ön planda. Ruhsal bağlar, birlikte büyümeyi getirebilir. Mars kariyerde itici güç veriyor. Hafta sonu ise vizyonunla özlemlerini yeniden yapılandırma zamanı.

Sayı Sekansı: 787 • 993 • 118 

Esma: Ya Cebbâr – Ufuklarını aç, engelleri aş, genişle ve büyü. 

Mühür: Hayat vizyonunla yeniden şekilleniyor. EVET. Sonsuz zamana mühürlendi.

♑ OĞLAK – Yapı Kur, Ruhunu Besle

♑ OĞLAK – Yapı Kur, Ruhunu Besle

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Satürn retrosu seni yavaşlatmıyor, aksine temelin daha sağlam hale geliyor. Bu hafta senin için sabırla yeniden düzenleme, verimlilikle plan yapma zamanı. Her detay bir tuğla gibi yerli yerine oturuyor.

Kariyerde güçlü bir strateji oluşturma enerjisi aktif. Merkür sayesinde iş ilişkilerinde netlik kazanacaksın. Venüs aşkı daha derin ve anlamlı hale getiriyor. Samimi sohbetler, yürekten yapılan planlar kalıcı bağlar yaratabilir.

Sağlık açısından beden-zihin dengesini önemse. Egzersiz, dinlenme ve bilinçli nefes seni güçlendirecek. Hafta sonu yakın çevrenden destek görmek kalbini ısıtacak.

Sayı Sekansı: 2323 • 414 • 811 

Esma: Ya Rakîb – Her adımın gözetim altında; emin ol, yalnız değilsin. 

Mühür: Sabrınla büyüyor, kararlılığınla zirveye mühürleniyorsun.

♒ KOVA – Yenilikte İstikrar, Kalpte Bilgelik

♒ KOVA – Yenilikte İstikrar, Kalpte Bilgelik

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Bu hafta yenilikçi fikirlerinle fark yaratıyorsun. Uranüs’ün kışkırtıcı ama yaratıcı enerjisiyle eskiyi yıkan, yeniyi inşa eden bir yolculuktasın. Özellikle grup projeleri, topluluk önünde konuşmalar ya da online girişimler seni parlatıyor.

Merkür, iletişimini hızlandırıyor. Konuşmalar, toplantılar, yazışmalar seni bir sonraki adıma taşıyor. Venüs ise kalbinde kıpırtılar yaratıyor. 10 Eylül civarı aşk konusunda sürpriz karşılaşmalara açık ol.

Mars finansal stratejilerde destek veriyor. Satürn sana sabırla yapı kurma şansı sunuyor. Hafta sonu içsel farkındalık, sezgisel yönelim ve bilinç yükselişiyle kapanıyor.

Sayı Sekansı: 969 • 1001 • 202 

Esma: Ya Mennân – Yaratıcılığına ilham, kalbine lütuf akıt. 

Mühür: Bu hafta vizyonun istikrarla mühürleniyor. EVET. Sonsuz zamana mühürlendi.

♓ BALIK – Sezgilerinle Yükseliyorsun

♓ BALIK – Sezgilerinle Yükseliyorsun

Gökyüzünden Mesajınız Var: 

Balık burcunda gerçekleşen Ay Tutulması ruhunu adeta sarsıyor. Bu bir son değil, dönüşüm başlangıcı. Rüyaların, sezgilerin, içsel vizyonların bu hafta senin pusulan olacak.

Neptün’ün etkisiyle kalpten gelen her bilgi gerçek olacak. Venüs, duygusal bağlarını aydınlatıyor. Özellikle 10 Eylül'de yeni bir ilişki başlatabilir ya da mevcut bir aşkı iyileştirebilirsin.

Mars seni ekip içinde güçlü kılıyor. İşbirliklerinden başarı doğabilir. Hafta sonu ise ruhsal yenilenme için içe çekilme vakti. Dua, meditasyon, su ile temas sana şifa getirecek.

Sayı Sekansı: 225 • 554 • 711 

Esma: Ya Hafîz – Ruhsal alanda korunman ve güçlenmen için sana eşlik eder. 

Mühür: Bu hafta sezgin, ışığınla mühürleniyor. EVET. EVET. EVET.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam