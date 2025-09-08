8 – 14 Eylül 2025 Haftası Astroloji Gündemi

Gökyüzünden Mesajınız Var:

Bu hafta Koç burcu için kelimenin tam anlamıyla yükseliş enerjisi devrede. Mars’ın sosyal alanınızı aktive etmesiyle birlikte sadece yakın çevrenizde değil, daha geniş topluluklarda da ışığınız fark edilecek. Liderlik etmek, sesinizi duyurmak, öncülük yapmak için güçlü bir dönem. Ay tutulması fikirlerinizi çekici kılıyor, destek bulmanız kolaylaşacak.

İçsel gücünüz dışa yansıyor. Kalpten konuşmalar, cesaretle adımlar ve ilham veren fikirler sayesinde görünürlük kazanıyorsunuz. 10 Eylül civarında aşk hayatınızda kalpten bir ifade, beklenmedik bir gelişmeye neden olabilir.

Dikkat edilmesi gereken konu: Hafta sonu dürtüsel harcamalara karşı temkinli olun. 'İhtiyacım mı, yoksa geçici bir istek mi?' diye düşünün.

Sayı Sekansı: 880 - 771 - 995

Esma: Ya CEBBÂR

Mühür: Bu hafta cesaretin başarıya mühürleniyor. Evet. Evet. Evet.