6 Şubat’ta Depremden Etkilenen 6 İlde Okullar Cuma Günü Tatil Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.02.2026 - 08:42

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin 3. yıl dönümünde Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Osmaniye’de okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Ayrıca anma programlarına katılacak kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Resmi rakamlara göre 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin bu yıl 3. yıl dönümü.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Osmaniye’de 6 Şubat Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kahramanmaraş Valiliği, anma programları ile mezarlık ve taziye ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanabileceğini belirterek, il genelindeki tüm resmî ve özel okullarda 6 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Aynı gün, zorunlu hizmetler için asgari personel bulundurulması şartıyla tüm kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Gaziantep Valiliği de deprem felaketinin yıl dönümü dolayısıyla kabir ziyaretleri ve etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Anma programlarına ve mezarlık ziyaretlerine katılacak kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Adıyaman Valiliği, anma programları ile kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk yaşanabileceğini değerlendirerek, tüm resmî ve özel okullarda 6 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirler alınmak kaydıyla kamu personelinin aynı gün idari izinli olacağı ifade edildi.

Hatay Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı doğrultusunda il genelindeki eğitim kurumlarında 6 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca birinci derece yakınlarını kaybeden kamu personelinin kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri için kurumlarca gerekli planlamaların yapılacağı bildirildi.

Malatya Valiliği de deprem felaketinin 3. yıl dönümü nedeniyle 6 Şubat Cuma günü il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Birinci ve ikinci derece yakınlarını kaybeden ve anma programları ile mezarlık ziyaretlerine katılacak kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Osmaniye Valiliği ise anma programları, taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek yoğunlukları dikkate alarak, il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında 6 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Zorunlu hizmetlerde asgari personel bulundurulması şartıyla tüm kamu çalışanlarının da idari izinli olacağı bildirildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
