article/comments
article/share
6 Milyon 500 Bin Genç Ne Yapıyor? Ne Okuldalar Ne de İş Yerinde!

6 Milyon 500 Bin Genç Ne Yapıyor? Ne Okuldalar Ne de İş Yerinde!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
20.08.2025 - 09:28

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerde 6 milyon 500 bin gencin ne okulda ne de istihdamda yer almadığı ortaya çıktı. Türkiye genç nüfusunun yüzde 27’sini kapsayan bu gençler ailelerinin desteği ile yaşamaya çalışıyor.

Ekonomim’den Alaattin Aktaş, toplumda yoksulluğun giderek derinleştiğine dikkat çekerek, “NENİ” diye tanımladığı ne okuyan ne de çalışan gençlerin önceliğinin ise sadece bir iş olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 15-34 yaş arasındaki kişiler genç nüfus olarak sayılıyor. Türkiye'nin genç nüfusu bu yılın ikinci çeyreğinde 24 milyon olarak açıklandı.

Türkiye’de 15-34 yaş arasındaki kişiler genç nüfus olarak sayılıyor. Türkiye’nin genç nüfusu bu yılın ikinci çeyreğinde 24 milyon olarak açıklandı.

Genç nüfusun yüzde 27’si yani 6 milyon 500 bin gencin durumu ise dikkat çekti. Türkiye’de 6 milyon 500 bin genç ne eğitimine devam ediyor ne de bir iş yerinde çalışıyor. 6 milyon 500 kişi hiçbir şey yapmıyor, yapamıyor.

Ekonomim’den Alaattin Aktaş, “NENİ” olarak tanımladığı bu gençlerin büyük bir sorun olduğunu yazdı.

6 milyon 500 kişinin yüzde 28'si üniversite mezunu ve işsiz.

6 milyon 500 kişinin yüzde 28’si üniversite mezunu ve işsiz.

“Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki nüfusun bitirilen eğitim düzeyine göre dağılımına ilişkin veriler de işsizlik sorununun boyutu hakkında can sıkıcı gerçeklere işaret ediyor.

Bu yaş grubunda yükseköğretim görmüş olanların yüzde 28’i işsiz. Bu oranı yorumlarken şu hataya düşmemek gerekiyor. “Daha üniversite eğitimi devam eden milyonlarca genç var, işsizlik tabii ki yüksek görünür” denilemez; çünkü unutulmasın, bu oran ne eğitimde ne istihdamda olanları kapsıyor. Dolayısıyla hâlâ eğitimine devam edenler zaten bu değerlendirme içinde yer almıyor.

TÜİK verilerine göre ikinci çeyrek itibarıyla üniversite eğitimini tamamlamış 25 yaşından küçük genç sayısı 1,2 milyon. Bu gençlerin de yüzde 28 oranındaki 334 bini işsiz.

Üniversite mezunu erkek sayısı 438 bin, bunların yüzde 23,6 oranında 103 bini henüz iş bulabilmiş değil.

Kadınlarda ise tablo daha karanlık. Üniversite mezunu 25 yaşından küçük kadın sayısı 754 bin ve bunların yüzde 30,6 oranında 231 bini işsiz.

Burada akla “Neredeyse bir milyon atanmayan öğretmen var, bu sayılar az” düşüncesi de gelebilir ama bu sayının 25 yaşından küçük üniversite mezunlarını kapsadığını hatırlatmak isterim.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
