6 Milyon 500 Bin Genç Ne Yapıyor? Ne Okuldalar Ne de İş Yerinde!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerde 6 milyon 500 bin gencin ne okulda ne de istihdamda yer almadığı ortaya çıktı. Türkiye genç nüfusunun yüzde 27’sini kapsayan bu gençler ailelerinin desteği ile yaşamaya çalışıyor.
Ekonomim’den Alaattin Aktaş, toplumda yoksulluğun giderek derinleştiğine dikkat çekerek, “NENİ” diye tanımladığı ne okuyan ne de çalışan gençlerin önceliğinin ise sadece bir iş olduğunu ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de 15-34 yaş arasındaki kişiler genç nüfus olarak sayılıyor. Türkiye’nin genç nüfusu bu yılın ikinci çeyreğinde 24 milyon olarak açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 milyon 500 kişinin yüzde 28’si üniversite mezunu ve işsiz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın