4. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu PepsiCo ve Sürdürülebilirlik Akademisi Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa: “Gıda sistemlerimizi dönüştürmek en önemli önceliğimiz. Eğer bunu yapmazsak diğer alanlarda attığımız tüm sürdürülebilirlik adımları eksik kalır. Çünkü olmayan bir yaşamın sürdürülebilirliğini konuşamayız.”

Konuşmasında PepsiCo Türkiye ile bu değerli iş birliğine devam etmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa, “Bugün iklim krizinin derinleşmesi, su kaynaklarının azalması ve artan gıda fiyatları, tarımın geleceğini her zamankinden daha fazla gündeme taşıyor. Sera gazı emisyonlarının ve doğal kaynak kayıplarının önemli bir bölümü hâlâ geleneksel tarım uygulamalarından kaynaklanıyor. Buna karşın, teknoloji ve bilimin rehberliğinde geliştirilen yeni uygulamalar, daha az kaynakla daha verimli, daha adil ve doğaya dost üretim modellerinin mümkün olduğunu gösteriyor. Dünyada hâlâ açlıkla mücadele ederken, gıdanın üçte biri tarladan sofraya ulaşmadan israf oluyor. Bu tabloyu değiştirmek için gıda sistemlerimizi dönüştürmemiz, üreticiyle tüketici arasındaki bağı yeniden tanımlamamız gerekiyor. Artık mesele sadece beslenme değil; hem gezegenin hem de insanların sağlıklı kalabilmesi için tarımı yeniden düşünmek zorundayız. Tarımda döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji kullanımı, dijitalleşme ve akıllı tarım teknolojileri gibi alanlarda atılan her adım, sürdürülebilir bir geleceğe yatırım anlamına geliyor. Eğer gıda sistemlerimizi dönüştürmezsek, diğer alanlarda attığımız tüm sürdürülebilirlik adımları eksik kalır. Çünkü olmayan bir yaşamın sürdürülebilirliğini konuşamayız. Bu nedenle bugün, Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu çatısı altında bir araya gelerek hem mevcut sorunları hem de umut vadeden çözümleri konuşmak; bilimi, özel sektörü, kamu kurumlarını ve toplumu aynı hedefte buluşturmak büyük önem taşıyor. Bugün burada paylaşılacak iyi uygulamalar ve iş birliği çağrıları, tarımın dönüşümünü hızlandıracak en güçlü adımlar olacaktır.”

Sempozyumun, gazeteci Ilgaz Gürsoy moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Birlikte Büyümek: Sürdürülebilir Gelecek İçin Çiftçiye Yatırım” başlıklı oturumuna, Dünya Bankası Tarım Ekonomisti Bora Sürmeli, Kredi Kayıt Bürosu’ndan Ömer Faruk Demirhan ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden Özcan Türkoğlu konuşmacı olarak katıldı. Panelde, tarım sektörünün dönüşümüne yön verecek fırsatlar, riskler ve öncelikler çok boyutlu biçimde ele alındı. Konuşmacılar, Türkiye’deki çiftçi profilinin değişen yapısına, üretim biçimlerindeki dönüşüme ve dijitalleşmenin sektörde yarattığı yeni dinamiklere dikkat çekti.