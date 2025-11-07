4. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu PepsiCo ve Sürdürülebilirlik Akademisi Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Moderatörlüğünü Gazete Oksijen yazarı Elif Ergu’nun üstlendiği “Gıda Sistemlerinde Dönüşüm: Dayanıklı Tedarik Zincirleri İçin Teknoloji ve İnovasyon” paneline ise Lojistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, SAP Türkiye’den Tuna Atmaca ve Agrovisio’dan Emre Tunalı konuşmacı olarak katıldı. Panelde, tarımsal üretimden tedarik zincirine uzanan süreçte verimlilik, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı. Katılımcılar, Türkiye’de tarımsal üretim zincirinin kırılgan noktalarına dikkat çekerek kayıpların azaltılması, üretim planlamasında bütüncül modellerin geliştirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasının önemini vurguladı. Teknoloji ve inovasyonun bu dönüşümde oynadığı rolün de altı çizilerek; dijital tarım uygulamalarının çiftçilerin üretim süreçlerini güçlendirdiği, verimliliği artırdığı ve sürdürülebilir üretim için yeni fırsatlar sunduğu ifade edildi.
Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sevinç moderatörlüğünde gerçekleşen “Her Damlanın Değeri: Sürdürülebilir Büyüme İçin Suya Yatırım” panelinde Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Asiye Düşünceli, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Erdem Görgün ve Wilo Genel Müdürü Duygu Erdem konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, iklim değişikliğinin etkileriyle giderek artan su riskini tüm yönleriyle ele alındı. Panelde konuşan uzmanlar, Türkiye’nin su stresi yaşayan ülkeler arasında yer aldığını, suyun artık ekonomik, çevresel ve toplumsal kalkınmanın merkezinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sanayi, tarım ve yerel yönetimlerin suyu verimli kullanma sorumluluğuna dikkat çekilen oturumda, suyun enerjiyle ilişkisine de değinilerek, dijital teknolojiler ve akıllı sistemlerin su kayıplarını azaltmada kilit rol oynadığı ifade edildi. Katılımcılar, sürdürülebilir su yönetiminin yalnızca teknik değil, kültürel bir dönüşüm gerektirdiğini; kamu, özel sektör ve toplumun ortak bir bilinçle hareket etmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Panelde ayrıca, Türkiye’nin su potansiyelindeki hızlı düşüşe ve yeraltı sularının kritik seviyelere inmesine dikkat çekilerek, “suya göre planlama” yaklaşımının tüm sektörlerde öncelikli hale getirilmesi çağrısında bulunuldu.
Deloitte’un “Gıdanın Geleceği: 2025–2030 Vizyonu” sunumunun ardından, gazeteci Hülya Güler moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Gıda Zincirinin Son Halkası: Mutfağı, Tabağı ve İnsanı Bereketli Kılmak” oturumunda ise Şef Refika Birgül, memleketimizde ve dünyada israfın önlenmesi için 9 temel adım olduğunu belirtti. Satın almadan, saklamaya, pişirirken kullanılan ekipmandan, enerji kaynaklarına, geri ve ileri dönüşüme kadar bu adımlarda ilerleme sağlamak için tüm gerekenleri izleyicilerle paylaştı.
