4 - 10 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
03.10.2025 - 17:27

4 - 10 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 Ekim 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 279 TL

  • Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 199 TL

  • Torku Favorimo Kek 20x30 gr 75 TL

  • 7Days Çikolata Dolgulu Kruvasan 60 gr 22,50 TL

  • Original Gourmet Çikolatalı Kruvasan 60 gr 17,50 TL

  • Doğuş / Balküpü / Nar Toz Şeker 1 Kg 47,50 TL

  • Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 199,50 TL

  • Vernel Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 99,90 TL

  • Bingo Soft Yumuşatıcı 4 Litre 149 TL

  • Bingo Pro Blaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 155 TL

  • Ariel Toz Deterjan 4 Kg 215 TL

  • Molfix Çocuk Bezi 225 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi 200 ml 144,90 TL

  • Gillette Venus Çift Bıçak Tıraş Bıçağı 5'li 65 TL

  • Gillette Blue 3 Tıraş Bıçağı 3'lü 125 TL

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Yörsan / Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • Kaanlar / Sek Tereyağı 500 gr 199 TL

  • Kebir Tereyağı 500 gr 219 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 139 TL

  • Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 850 gr 159 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 169 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr 85 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 400 gr 99 TL

  • Beşler Piliç Kangal Sucuk 400 gr 89 TL

  • Maret Dana Uzun Sosis 210 gr 84,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Dilimli Salam 70 gr 25 TL

  • Nestle Nesquik Çokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 gr 64,50 TL

Dr. Oetker Çeşitleri

Fairy sıvı bulaşık deterjanı ürünlerinde %35'e varan indirim

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Duru Şampuan 600 ml 75 TL

İkinci üründe %50 indirim👇

Tazenin Yıldızları

