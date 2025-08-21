onedio
article/comments
30 Ağustos Resmi Tatil mi, Hangi Güne Denk Geliyor? 29 Ağustos Yarım Gün mü?

30 Ağustos Resmi Tatil mi, Hangi Güne Denk Geliyor? 29 Ağustos Yarım Gün mü?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.08.2025 - 20:46

30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Her yıl coşkuyla kutlanan bu özel günün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kamu kurumları ve özel sektör çalışanları planlarını buna göre yapıyor. Özellikle 29 ve 30 Ağustos tarihlerinin hangi güne denk geldiği araştırılıyor. İşte 2025 tatil takviminde yer alan bilgiler.

30 Ağustos Resmi Tatil mi?

30 Ağustos, her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanan ve resmi tatiller arasında yer alan önemli günlerden biri. 1922’deki Büyük Taarruz Zaferi’ni simgeleyen bu tarih, tüm yurtta coşkuyla anılıyor. 2025 yılında da 30 Ağustos 1 tam gün resmi tatil olacak.

30 Ağustos 2025 Hangi Güne Denk Geliyor?

2025 yılında 30 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Hem resmi tatil hem de hafta sonu olması nedeniyle kamu kurumları bu tarihte kapalı olacak. Çalışanlar için ek bir izin günü yaratmasa da tatil coşkusu hafta sonu ile birleşmiş olacak.

29 Ağustos Yarım Gün Tatil mi?

29 Ağustos 2025 tarihi Cuma gününe denk geliyor. Ancak bu gün resmi tatiller listesinde yer almıyor ve yarım gün tatil uygulanmıyor. Çalışanlar için sadece 30 Ağustos günü resmi tatil kapsamında olacak.

