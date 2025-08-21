30 Ağustos Resmi Tatil mi, Hangi Güne Denk Geliyor? 29 Ağustos Yarım Gün mü?

30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Her yıl coşkuyla kutlanan bu özel günün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kamu kurumları ve özel sektör çalışanları planlarını buna göre yapıyor. Özellikle 29 ve 30 Ağustos tarihlerinin hangi güne denk geldiği araştırılıyor. İşte 2025 tatil takviminde yer alan bilgiler.