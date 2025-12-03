3 Aralık Çarşamba Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il hava tahmin raporunu paylaştı. Bugünün havanın nasıl olacağı merak edilen kentlerden biri de Ankara. Ankara'da bugün hava nasıl? MGM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ankara, sisli bir gün geçirecek. İşte 3 Aralık Çarşamba 2025 Ankara hava durumu.