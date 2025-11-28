onedio
28 Kasım Cuma İstanbul'da Hava Nasıl? İstanbul Hava Durumu

28 Kasım Cuma İstanbul’da Hava Nasıl? İstanbul Hava Durumu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.11.2025 - 08:42

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün yağışlı sistemin İstanbul ve çevresini etkilemesi bekleniyor. Yağışların 1 Aralık'ta kenti terk edeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma gününden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma gününden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

Müdürlük, İstanbul'da beklenen yağışlar hakkındaki değerlendirmelerini yayımladı. Buna göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin İstanbul ve çevresini etkilemesi bekleniyor.

Söz konusu sistemin, 28 Kasım Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’ndan başlayarak İstanbul il genelini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Yağışların 1 Aralık'ta son bulacağı ifade edildi. Meteoroloji'nin açıklamasının devamı şöyle:

'29.11.2025 Cumartesi günü İstanbul genelinde gerçekleşecek yağışların; özellikle Avrupa Yakası’nda yer yer kuvvetli olacağı öngörülmektedir. Yağışlı havanın 01.12.2025 Pazartesi akşam saatlerine doğru ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havanın etkisiyle Cumartesi gününden itibaren 3 ila 5°C düşerek mevsim normalleri civarına gerilemesi beklenmektedir. Rüzgârın ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendirilmiştir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
