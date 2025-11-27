onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
27 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu: Adana’da Hava Bugün Nasıl Olacak?

27 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu: Adana’da Hava Bugün Nasıl Olacak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 11:17

27 Kasım Perşembe Adana hava durumu nasıl olacak? Günün ilk saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, öğle saatlerinde sıcaklık 25 dereceye kadar yükseliyor. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklık hızla düşerek serin bir havaya dönüşüyor. Nem oranının yükselmesiyle birlikte hissedilen serinlik daha fazla olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Adana’da bugün yağış beklenmiyor. İşte 27 Kasım Perşembe Adana hava durumu detayları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

27 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu

27 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu

MGM verilerine göre sabah saatlerinde sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerinde 25 dereceye kadar yükselecek olan hava sıcaklığı, akşam saatlerine doğru 14 dereceye kadar gerileyecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 13 dereceye kadar düşecek.

Nem oranı gün içinde yüzde 30 ile yüzde 69 arasında değişirken, rüzgârın ortalama 2 ila 9 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Maksimum rüzgâr hızının ise günün ilerleyen saatlerinde 21 km/sa seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın