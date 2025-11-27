27 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu: Adana’da Hava Bugün Nasıl Olacak?
27 Kasım Perşembe Adana hava durumu nasıl olacak? Günün ilk saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, öğle saatlerinde sıcaklık 25 dereceye kadar yükseliyor. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklık hızla düşerek serin bir havaya dönüşüyor. Nem oranının yükselmesiyle birlikte hissedilen serinlik daha fazla olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Adana’da bugün yağış beklenmiyor. İşte 27 Kasım Perşembe Adana hava durumu detayları...
27 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu
