27 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu: Adana’da Hava Bugün Nasıl Olacak?

MGM verilerine göre sabah saatlerinde sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerinde 25 dereceye kadar yükselecek olan hava sıcaklığı, akşam saatlerine doğru 14 dereceye kadar gerileyecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 13 dereceye kadar düşecek.

Nem oranı gün içinde yüzde 30 ile yüzde 69 arasında değişirken, rüzgârın ortalama 2 ila 9 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Maksimum rüzgâr hızının ise günün ilerleyen saatlerinde 21 km/sa seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.