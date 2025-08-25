onedio
25 Ağustos – 1 Eylül 2025 Haftasının Kristali Ametist Jeot

Dr.Astrolog Şenay Devi
25.08.2025 - 10:31

Farkındalık • Arınma • Korunma

Bu hafta gökyüzü enerjilerinin hızla değiştiği bir döneme giriyoruz. Bu süreçte, Ametist Jeot ilahi bir şifa aracı ve ruhsal dengeleyici olarak öne çıkıyor. Milyonlarca yılda doğanın kalbinde oluşan bu kristal, bulunduğu ortamdaki titreşimleri kökten dönüştürme gücüne sahiptir.

Ametist Jeot’un İlahi Özellikleri

Arındırma ve Temizleme

  • Ametist Jeot, bulunduğu mekânın enerjisini tamamen temizler ve dengeler.

  • Negatif enerjileri emer, pozitif titreşimleri çoğaltır.

  • Özellikle giriş alanlarında (karşılama bölümleri, oturma odaları, ofis girişleri) kullanıldığında eve giren her enerjiyi süzer ve ortama huzur getirir.

Farkındalık ve Ruhsal Yükseliş

  • Ametist, farkındalık halini yükseltir ve kişiyi kendi öz ışığıyla buluşturur.

  • Kaygı, olumsuz düşünce ve zihinsel dağınıklıkları temizler.

  • Meditasyon ve dua çalışmalarında zihni berraklaştırarak odaklanmayı güçlendirir.

Koruma ve Şifa

  • Negatif titreşimleri tamamen etkisiz hale getirir.

  • Psikolojik ve duygusal dalgalanmalarda şifa verir, iç huzuru artırır.

  • Uyku bozukluklarında yatak odasında bulundurulduğunda zihni dinginleştirir.

🌙 Yeni Ay ve Dolunay Ametist Jeot Kullanımı

Ametist Jeot, gökyüzünün kapılarını açtığı Yeni Ay ve Dolunay zamanlarında eşsiz bir şifa aracıdır.

  • Jeot’un içine beyaz bir mum yerleştirin.

  • Mumu yakıp birkaç dakika bekleyin.

Bu uygulama, Yeni Ay’da yeni başlangıçları, Dolunay’da ise arınma ve tamamlanmayı güçlendirir.

Kullanım Alanları

  • Ev: Giriş alanı, salon, meditasyon köşesi.

  • Ofis: Masanın yakınında veya toplantı odalarında.

  • Karşılama Alanı: İçeri giren enerjileri süzerek huzurlu bir atmosfer yaratır.

Ametist Jeot, bulunduğu mekânın adeta enerji kalbi olur; huzuru, sevgiyi ve ilahi korumayı o alana sabitler.

Arındırma Yöntemleri

Bir kristalin gücü, düzenli arındırma ile sürekli taze kalır.

  • Akan Su: 5 dakika boyunca temiz akan suyun altında tutarak doğal frekansını yenileyebilirsiniz.

  • Adaçayı Tütsüsü: Nazardan, ağır enerjilerden ve eski titreşimlerden arındırır.

  • Dolunay Işığı: Dolunay gecesi ay ışığı altında bırakıldığında kristalin enerjisi yeniden canlanır.

✨ AstrodehA Önerisi ✨

Bu haftanın göksel enerjileriyle birlikte Ametist Jeot, hem bireysel hem mekânsal şifa için güçlü bir anahtar sunuyor.

  • Evde yerleştirdiğinde aile bireylerinin arasındaki iletişimi güçlendirir.

  • Ofiste bulunduğunda iş ilişkilerini dengeler, bolluk ve bereket akışını hızlandırır.

  • Meditasyon köşesinde kullanıldığında ruhsal farkındalığı yükseltir, ilahi mesajlara daha açık hale getirir.

🔑 Ametist Jeot, bu hafta yaşam alanlarını ilahi bir tapınak gibi kutsar. Negatif enerjiler temizlenir, pozitif frekanslar çoğalır ve kişi kendi öz ışığını daha güçlü hissetmeye başlar.

Bu haftanın kristali olan Ametist Jeot, gökyüzünün rehberliğiyle bize şunu fısıldıyor: “Arın, dengelen, farkına var. Sevgi ve ışıkla korunuyorsun.” Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. AstrodehA

