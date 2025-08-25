25 Ağustos – 1 Eylül 2025 Haftasının Kristali Ametist Jeot
Farkındalık • Arınma • Korunma
Bu hafta gökyüzü enerjilerinin hızla değiştiği bir döneme giriyoruz. Bu süreçte, Ametist Jeot ilahi bir şifa aracı ve ruhsal dengeleyici olarak öne çıkıyor. Milyonlarca yılda doğanın kalbinde oluşan bu kristal, bulunduğu ortamdaki titreşimleri kökten dönüştürme gücüne sahiptir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ametist Jeot’un İlahi Özellikleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
🌙 Yeni Ay ve Dolunay Ametist Jeot Kullanımı
✨ AstrodehA Önerisi ✨
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video