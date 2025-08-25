25 Ağustos – 1 Eylül 2025 Haftasının Kristali Ametist Jeot

Bu haftanın göksel enerjileriyle birlikte Ametist Jeot, hem bireysel hem mekânsal şifa için güçlü bir anahtar sunuyor.

Evde yerleştirdiğinde aile bireylerinin arasındaki iletişimi güçlendirir.

Ofiste bulunduğunda iş ilişkilerini dengeler, bolluk ve bereket akışını hızlandırır.

Meditasyon köşesinde kullanıldığında ruhsal farkındalığı yükseltir, ilahi mesajlara daha açık hale getirir.

🔑 Ametist Jeot, bu hafta yaşam alanlarını ilahi bir tapınak gibi kutsar. Negatif enerjiler temizlenir, pozitif frekanslar çoğalır ve kişi kendi öz ışığını daha güçlü hissetmeye başlar.

Bu haftanın kristali olan Ametist Jeot, gökyüzünün rehberliğiyle bize şunu fısıldıyor: “Arın, dengelen, farkına var. Sevgi ve ışıkla korunuyorsun.” Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. AstrodehA