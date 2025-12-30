Tenis Tarihi Hakkında Mutlaka Bilmen Gerekenler

Orta Çağ’da kuzey Fransa’da, kapalı avlularda topa önce elin içiyle vurularak oynanan 'Jeu De Paume' denilen bir oyun vardı. Zaten adı da buradan geliyor yani avuç içi oyunu. İlk başta raket falan yok ama bildiğin elin ve gururun var. Sonra zamanla eldiven, ardından tahta benzeri aparatlar ve en sonunda raketler devreye giriyor. İşin eğlenceli kısmı şu ki spor daha modern oldukça, aslında daha az zahmetsiz olmuyor. Sadece zahmeti daha estetik hale geliyor. Bu oyun saray çevrelerinde öyle popülerleşiyor ki tenis bir noktada spor olmaktan çok statü göstergesine dönüyor. Tenisin bugünkü kurallarının ve kültürünün önemli bir bölümü, bu erken dönem alışkanlıklardan miras kalmış aslında.